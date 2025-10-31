Recherche
ELITE 2

Caen veut se renforcer à l’intérieur après l’arrivée de Youri Golitin

ELITE 2 - Après l’arrivée de Youri Golitin, qualifié pour la réception de Pau-Lacq-Orthez ce vendredi, le Caen BC est désormais en quête d’un pivot étranger pour densifier son secteur intérieur.
00h00
Caen veut se renforcer à l’intérieur après l’arrivée de Youri Golitin

Stéphane Eberlin et Caen cherchent un pivot

Crédit photo : Caen Basket Calvados

Le Caen Basket Calvados, en difficulté en ce début de saison d’Élite 2 (1 victoire en 7 matchs), continue d’agir sur le marché. Après avoir officialisé jeudi l’arrivée de Youri Golitin comme pigiste médical de Marc-Eddy Norelia, forfait pour le reste de la saison, le club normand cherche désormais un pivot supplémentaire afin d’apporter plus de puissance sous le cercle.

Caen veut un pivot costaud pour épauler Facey et Koné

Avant-dernier du classement, le CBC manque clairement de densité physique dans la raquette. Selon Ouest-France, Stéphane Eberlin souhaite attirer un intérieur « costaud », très probablement étranger, pour concurrencer Kentan Facey et Amara Kevin Koné. Ce renfort est attendu rapidement, mais le marché s’annonce complexe à cette période de la saison.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Kevin Koné.jpg
Kevin KONÉ
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 26 ans (27/07/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
6
#330
REB
3
#276
PD
1
#359

Le profil recherché doit pouvoir apporter du poids, de la dissuasion et un impact défensif. L’idée est aussi de permettre à l’équipe de retrouver de la confiance après un début d’exercice loin des attentes d’un club qui visait les playoffs.

Youri Golitin qualifié pour affronter Pau-Lacq-Orthez

En attendant l’arrivée du pivot, les supporters caennais pourront découvrir Youri Golitin dès ce vendredi soir au Palais des sports Caen-la-Mer. Le poste 4/3, pigiste médical de Marc-Eddy Norelia, est qualifié pour la réception de Pau-Lacq-Orthez, troisième du championnat.

Ce match sera un test important pour le CBC, en quête d’un deuxième succès qui pourrait relancer sa dynamique.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Caen
Caen
jj61
Enfin. Ce qui est aberrant au CBC, c'est que beaucoup voyait que l'équipe n'était pas équilibrée et qu'elle manquait de densité à l'intérieur. Koné a beaucoup progressé mais se retrouve seul véritable poste 5. Seul le coach n'avait pas vu ce détail et il a quand même fallu trois mois pour se mettre à la recherche d'un pivot titulaire... Une fois cet ajustement effectué, cela devrait aller beaucoup mieux.
