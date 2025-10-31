Caen veut se renforcer à l’intérieur après l’arrivée de Youri Golitin

Le Caen Basket Calvados, en difficulté en ce début de saison d’Élite 2 (1 victoire en 7 matchs), continue d’agir sur le marché. Après avoir officialisé jeudi l’arrivée de Youri Golitin comme pigiste médical de Marc-Eddy Norelia, forfait pour le reste de la saison, le club normand cherche désormais un pivot supplémentaire afin d’apporter plus de puissance sous le cercle.

Caen veut un pivot costaud pour épauler Facey et Koné

Avant-dernier du classement, le CBC manque clairement de densité physique dans la raquette. Selon Ouest-France, Stéphane Eberlin souhaite attirer un intérieur « costaud », très probablement étranger, pour concurrencer Kentan Facey et Amara Kevin Koné. Ce renfort est attendu rapidement, mais le marché s’annonce complexe à cette période de la saison.

PROFIL JOUEUR Kevin KONÉ Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 26 ans (27/07/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 6 #330 REB 3 #276 PD 1 #359

Le profil recherché doit pouvoir apporter du poids, de la dissuasion et un impact défensif. L’idée est aussi de permettre à l’équipe de retrouver de la confiance après un début d’exercice loin des attentes d’un club qui visait les playoffs.

Youri Golitin qualifié pour affronter Pau-Lacq-Orthez

En attendant l’arrivée du pivot, les supporters caennais pourront découvrir Youri Golitin dès ce vendredi soir au Palais des sports Caen-la-Mer. Le poste 4/3, pigiste médical de Marc-Eddy Norelia, est qualifié pour la réception de Pau-Lacq-Orthez, troisième du championnat.

Ce match sera un test important pour le CBC, en quête d’un deuxième succès qui pourrait relancer sa dynamique.