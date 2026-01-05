Dernier de Liga Endesa, Grenade, le club de Jonathan Rousselle et William Howard, change de coach

En grande difficulté sportive depuis le début de la saison, Coviran Grenade a acté un changement important sur son banc. Arturo Ruiz, jusqu’ici assistant, devient le nouvel entraîneur principal du club andalou, dernier de Liga Endesa. Il succède à Ramón Díaz, qui a présenté sa démission après la lourde défaite contre Burgos.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 || Arturo Ruiz, nuevo entrenador del @Coviran Granada. Mañana dirigirá su primer entrenamiento al frente del equipo. ¡Te deseamos la mejor de las suertes, Arturo! ℹ️ https://t.co/Mf2PaSfbR7#ContigoFundación pic.twitter.com/z1LJEqUVx0 — Coviran Granada (@CoviranGranada) January 5, 2026

Un électrochoc après une nouvelle lourde défaite

Battu samedi dernier par Burgos (90-107), Grenade a vu sa situation se compliquer un peu plus encore au classement. Avec seulement une victoire en quatorze rencontres, le club andalou occupe la dernière place du championnat avec 3 victoires de retard sur Andorre le premier non relégable, et n’a plus gagné depuis début novembre. Dans ce contexte, Ramón Díaz a décidé de mettre son poste à la disposition de la direction, une proposition acceptée rapidement par l’entité grenadine.

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé lundi la nomination d’Arturo Ruiz en tant que premier entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Une solution interne, pensée pour tenter de relancer un groupe en manque de confiance.

Douze saisons comme adjoint à Grenade

Âgé de 33 ans, natif de Malaga (Andalousie) et diplômé en activité physique et sciences du sport de l’Université de Grenade, Arturo Ruiz connaît parfaitement la maison rouge et blanche. Le club souligne qu’il a été « une pièce fondamentale dans toute la croissance de l’entité ». Présent à Grenade depuis douze saisons, il a longtemps travaillé comme entraîneur adjoint, notamment sous les ordres de Ramón Díaz et auparavant avec Pablo Pin.

Son expérience ne se limite pas au club andalou. Arturo Ruiz a également intégré récemment le staff de l’équipe nationale espagnole lors de la dernière fenêtre FIBA de novembre, aux côtés de Chus Mateo, pour les succès face à la Géorgie et au Danemark.

🎙️ Arturo Ruiz: 👉 "Si por algo se ha caracterizado este club es por luchar". 👉 "Hay que seguir peleando hasta el final. Trabajo, horas y un cuerpo técnico que estoy muy contento de tener no nos van a faltar". #ContigoFundación pic.twitter.com/UQCrQqkQ4l — Coviran Granada (@CoviranGranada) January 5, 2026

Un baptême du feu face au Barça et à Unicaja

Pour ses débuts comme coach principal, Arturo Ruiz ne sera pas épargné par le calendrier. Il dirigera son premier match le 11 janvier face au FC Barcelone, avant d’enchaîner le 17 janvier dans le derby contre Málaga. Deux références du championnat pour une entrée en matière particulièrement corsée.

Deux Français dans l’effectif de Granada

Repêché en juillet après avoir été relégué sportivement à l’issue de la saison 2024-2025, Grenade compte deux joueurs français dans son effectif. Le meneur Jonathan Rousselle tourne actuellement à 6,6 points, 1,1 rebond et 2,9 passes décisives en 19 minutes de moyenne sur 14 matchs de Liga Endesa. De son côté, l’ailier William Howard compile 4,3 points, 2,2 rebonds et 0,5 passe décisive en 15 minutes sur 6 rencontres de championnat.

Dans une saison déjà très compromise, le changement de coach représente sans doute l’un des derniers leviers pour espérer un maintien qui s’annonce extrêmement compliqué.