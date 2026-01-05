La JDA Dijon mise sur un international estonien pour densifier son secteur intérieur

Kregor Hermet (2,05 m, 28 ans) arrive à Dijon. Ce lundi, la JDA a officialisé la signature de l’international estonien jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026. Un renfort ciblé pour un effectif fragilisé, alors que le club bourguignon reste pleinement engagé dans la course au play-in et aux playoffs de Betclic ELITE.

Un renfort intérieur pour compenser les blessures

Confrontée à plusieurs incertitudes médicales dans son effectif, le club dijonnais a décidé d’activer son dernier contrat possible. L’arrivée de Kregor Hermet vient densifier un secteur intérieur en manque de rotations, avec un joueur capable d’évoluer prioritairement au poste 4, tout en apportant des minutes au poste 5.

Fabien Romeyer explique la signature d’Hermet à Dijon : « Cela fait plusieurs semaines que nous recherchons un joueur sur le secteur intérieur, dans un marché particulièrement complexe car peu de joueurs disponibles et ultra concurrentiel, indique Fabien Romeyer sur le site officiel du club. Il a donc fallu attendre le bon timing pour obtenir la signature d’un joueur venant d’un autre club. Par ailleurs, nous avons encore des incertitudes concernant la durée d’indisponibilité et le retour de nos deux blessés, Justin BIBBINS et Williams NARACE, en raison de la nature de leurs blessures, ce qui élargit encore nos besoins. Nous ne voulons pas prendre de risque, sachant qu’il s’agit de notre dernier contrat possible et que ce joueur signera avec nous jusqu’à la fin de la saison. Nous cherchions un joueur pouvant évoluer prioritairement sur le poste 4, tout en pouvant apporter quelques minutes sur le poste 5. Ainsi, notre choix s’est porté sur Kregor HERMET. Nous connaissons assez bien Kregor, puisque nous sommes en contact avec lui depuis deux ans et que nous l’avions affronté l’an dernier avec Kalev/Cramo. International Estonien, il a réalisé une saison solide l’an passé, tant en FIBA Europe Cup que dans son championnat national et en Lat-Est BL, qui réunit les championnats Letton et Estonien. Encore plus performant cette saison, Kregor nous apportera son excellente compréhension du jeu, un véritable danger sur le tir extérieur et une adaptation rapide tant sur le plan technique que physique, puisqu’il a encore joué ce week-end. Nous sommes ravis de l’accueillir et lui souhaitons la bienvenue à Dijon ! »

À 28 ans, l’ailier-fort va découvrir la Betclic ELITE pour la première fois de sa carrière, après un parcours majoritairement construit chez lui en Estonie et plus globablement en Europe de l’Est.

Un parcours construit pas à pas en Estonie et en Europe

Kregor Hermet débute sa carrière professionnelle très jeune en Estonie. À seulement 18 ans, lors de la saison 2015-2016, il découvre la première division avec Audentes SG / Noortekoondis. Il s’impose rapidement comme l’un des meilleurs jeunes joueurs du pays à son poste, ce qui lui permet d’attirer l’attention de clubs étrangers. Dès septembre 2016, Hermet quitte l’Estonie pour la première fois et rejoint l’Espagne, où il s’engage avec Força Lleida. Il restera un peu moins de 3 ans en province ibérique, partageant son temps entre la LEB Oro et l’EBA (quatrième division).

Il revient alors en Estonie à l’été 2018. Il s’engage avec l’Université de Tartu en ligue estonienne-lettone et devient immédiatement l’un des leaders de l’équipe. Lors de la saison 2018-2019, il affiche 16,1 points et 5,7 rebonds de moyenne, avant de confirmer l’année suivante avec 16,8 points et 5,5 rebonds en 30 minutes de jeu. Il figure alors parmi les joueurs les plus productifs de la ligue avant l’interruption liée au coronavirus.

Reconnu comme l’un des meilleurs joueurs du championnat estonien, il rejoint Kalev/Cramo pour la saison 2020-2021. Au sein d’une équipe habituée au haut niveau national et aux compétitions régionales, Hermet s’installe progressivement comme un cadre. Il évolue à la fois en EstLatBL et en VTB League, où il acquiert une expérience précieuse face à des adversaires de premier plan.

En 2022-2023, il connait une courte expérience à Lublin en Pologne avant de revenir en cour de saison à Kalev/Cramo pour terminer l’exercice. Depuis trois ans, il portait les couleurs du club de la ville de Tallinn la capitale estonienne. Sur cette exercice 2025/2026, il compile 17 points, 7 rebonds et 3 passes pour 21 d’évaluation en 9 rencontres de Lat-Est-BL, a connu 2 matchs de Basketball Champions League (16 points de moyenne) et a participé à 5 rencontres de FIBA Europe Cup (15 points et 7 rebonds de moyenne en 27 minutes).

Pour la petite histoire, Kregor Hermet avait d’ailleurs affronté la JDA Dijon à deux reprises l’année dernière dans le cadre de la FIBA Europe Cup (17 puis 10 points) et également Le Portel (18 points).

Un international estonien expérimenté

Habitué des sélections nationales jeunes puis de l’équipe A, Kregor Hermet est un international estonien confirmé. Il a d’ailleurs représenté son pays l’été dernier à l’EuroBasket 2025. En quête d’un nouveau défi, « Krex » son surnom a choisi de rejoindre la JDA Dijon pour découvrir le championnat français et apporter sa polyvalence, son expérience et son impact des deux côtés du terrain. Le club bourguignon est actuellement 10e au classement de Betclic ÉLITE et recevra Nanterre le 10 janvier pour la 15e journée de championnat.