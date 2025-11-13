Caen miraculé, un nouveau crève-cœur pour Aix-Maurienne

Dans le long marathon qu’est l’ÉLITE 2, il faudra juger, dans quelques semaines ou mois, l’impact de ce « road trip de l’enfer » dans la saison d’Aix-Maurienne. Partis à l’autre bout de la France avec quatre défaites consécutives dans la musette, les Savoyards se sont relancés à Quimper (89-95). Mais ils ont vite compris qu’ils allaient perdre leur victoire, pour avoir aligné la recrue Lucas Demahis Ballou alors qu’ils n’auraient pas dû…

Pas de faute sur la dernière possession à +3

De quoi s’écrouler 48 heures plus tard pour leur second déplacement consécutif à Caen ? Pas du tout. À +8 à trois minutes de la fin, à +3 à 10 secondes du buzzer, AMSB a fait le match qu’il fallait… Jusqu’à cette dernière possession, un peu incompréhensible, où ils ont oublié, ou choisi, de ne pas faire faute, alors qu’ils en avaient la possibilité. Et forcément, la punition est arrivée…

SIYANI, L’EGALISATIONNNNNN On part en prolongations ! 🥵🥵 pic.twitter.com/X4l18fqWL2 — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) November 13, 2025

Siyani Chambers (20 points et 10 passes décisives), complètement retrouvé après un début de saison fantomatique, a arraché la prolongation (82-82) et les hommes de Julien Cros ont complètement explosé, physiquement et sûrement mentalement, dans les cinq minutes additionnelles (106-96). Un nouveau dénouement cruel, sportif cette fois, qui pourrait peser dans les esprits…

« Comment en vouloir à dix joueurs qui se sont battus

comme des lions après avoir pris un coup sur la tête ?!

« Enchaîner deux matches à l’extérieur en l’espace de 48 h, avec ce qu’il s’est passé mardi, beaucoup d’équipes auraient baissé la tête et fait un non-match. Pas nous », clame le technicien savoyard au micro d’Ouest France. « Nous, on a fait un énorme match et ça montre encore une fois le cœur que l’on a. Je n’arrive pas à en vouloir à qui que ce soit. On manque un peu de lucidité à la fin. Comment en vouloir à dix joueurs qui se sont battus comme des lions après avoir pris un coup sur la tête il y a 48 heures ? C’est impossible. »

Alors qu’un nouveau voyage, à Poitiers, se profile avant la trêve, Aix-Maurienne devra se relever de cette double désillusion cumulée. Et peut-être s’inspirer de Caen, qui retrouve progressivement des couleurs après avoir frôlé la crise ces dernières semaines. À vrai dire, le CBC a bien failli retomber dans ses doutes ce jeudi.

Pour Caen, « une victoire qui forge un groupe »

Longtemps poussifs offensivement (seulement 16 points marqués à la 15e minute, pour finir avec 106 !), les Normands se sont révoltés avec un 17-2 en fin de première mi-temps (42-35), avant de connaître un gros trou d’air qui aurait dû leur coûter le match (69-77, 38e minute).

« C’est là qu’on voit qu’on est encore fragiles », note Stéphane Eberlin, dans Ouest France. « On a senti le doute s’installer dans nos têtes et heureusement qu’on a retrouvé de l’énergie pour revenir. C’est bien, ce sont des victoires qui forgent un groupe. » Et qui permettent progressivement de raccrocher le bon wagon… Avec son troisième succès d’affilée, contre six défaites en sept matchs pour démarrer, le CBC se rapproche du Top 10.