43 d’évaluation, MVP de la journée : ce vice-champion de France 2023 sort d’un énorme carton en EuroCup !

Passé par les Metropolitans 92 lors de la saison 2022-2023 puis par Le Mans Sarthe Basket la saison suivante, Devante Jones (1,85 m, 27 ans) continue de faire parler de lui sur la scène européenne. En EuroCup, le meneur américain s’affirme comme l’un des joueurs les plus impactants de la compétition, au point de s’installer parmi les favoris au titre de MVP. Un titre de MVP, il en a déjà acquis un : celui de la 15e journée de la ligue européenne.

Round 15 belongs to Devante Jones 💫 MVP honors after a dominant night for @AquilaBasketTN 👀#RoadToGreatness pic.twitter.com/drusryDWWO — BKT EuroCup (@EuroCup) January 22, 2026

Trento porté par un Devante Jones XXL

Face à Lietkabelis, Trento a arraché une victoire précieuse (94-93) grâce à une performance de très haut niveau de son meneur. Devante Jones a compilé 24 points, 10 passes décisives, 3 interceptions et 10 fautes provoquées, le tout avec une efficacité remarquable à 2-points (7/7). De quoi cumuler un PIR de 43 ! Un match référence de plus pour l’ancien pensionnaire du championnat de France, déjà auteur de plusieurs sorties marquantes cette saison en EuroCup.

Fin décembre, l’Américain avait notamment frappé très fort face aux London Lions avec 33 points inscrits, confirmant une régularité offensive rare à ce niveau de la compétition.

Let’s take a closer look at Devante Jones’ performance against London Lions 👀 pic.twitter.com/JlfORrGB4q — BKT EuroCup (@EuroCup) December 31, 2025

Un sérieux candidat au MVP de l’EuroCup

Collectivement, Trente occupe actuellement la quatrième place du Groupe B, dominé par Besiktas et la JL Bourg. Sur le plan individuel, Devante Jones s’impose comme l’un des joueurs les plus complets du plateau : meilleur joueur à l’évaluation et deuxième meilleur marqueur de la compétition, seulement devancé par l’arrière de Cluj Daron Russell.

À ce rythme, le meneur de Trente coche toutes les cases pour rester dans la course au trophée de MVP, tant son influence sur le jeu de son équipe est déterminante.

PROFIL JOUEUR DeVante’ JONES Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 27 ans (09/04/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup PTS 18,4 #3 REB 3,7 #74 PD 4,4 #19

Un passage marquant au Mans

Devante Jones est passé par deux clubs français, les Metropolitans 92 puis Le Mans Sarthe Basket. Avec le premier club, il a atteint la finale de Betclic ELITE, aux cotés de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly notamment.

Dans la Sarthe, le meneur a laissé une trace différente, mais plus importante. Lors de la saison 2023-2024, il avait livré une campagne de tout premier plan, digne d’un candidat au MVP de Betclic ELITE. Deuxième meilleur marqueur du championnat, présent dans le top 5 des passeurs et le top 7 des intercepteurs, le natif de La Nouvelle-Orléans avait multiplié les performances de haut vol. Son match le plus marquant reste sans doute le derby perdu face à Cholet fin décembre 2023, où il avait compilé 25 points, 7 rebonds et 11 passes, symboles de son impact total sur le jeu.

Aujourd’hui, c’est sur les parquets européens que Devante Jones continue d’écrire sa trajectoire, avec l’EuroCup comme nouveau terrain d’expression.

