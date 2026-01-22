Recherche
EuroCup

43 d’évaluation, MVP de la journée : ce vice-champion de France 2023 sort d’un énorme carton en EuroCup !

L'ancien meneur des Metroplitans 92 et du MSB Devante Jones a encore marqué les esprits en EuroCup ce mercredi, en menant Trento à une courte victoire face à Lietkabelis. Il a fini MVP de la 15e journée.
|
00h00
Résumé
Écouter
DeVante Jones a sorti un énorme match sur cette 15e journée d'EuroCup

Crédit photo : EuroCup

Passé par les Metropolitans 92 lors de la saison 2022-2023 puis par Le Mans Sarthe Basket la saison suivante, Devante Jones (1,85 m, 27 ans) continue de faire parler de lui sur la scène européenne. En EuroCup, le meneur américain s’affirme comme l’un des joueurs les plus impactants de la compétition, au point de s’installer parmi les favoris au titre de MVP. Un titre de MVP, il en a déjà acquis un : celui de la 15e journée de la ligue européenne.

Trento porté par un Devante Jones XXL

Face à Lietkabelis, Trento a arraché une victoire précieuse (94-93) grâce à une performance de très haut niveau de son meneur. Devante Jones a compilé 24 points, 10 passes décisives, 3 interceptions et 10 fautes provoquées, le tout avec une efficacité remarquable à 2-points (7/7). De quoi cumuler un PIR de 43 ! Un match référence de plus pour l’ancien pensionnaire du championnat de France, déjà auteur de plusieurs sorties marquantes cette saison en EuroCup.

Devante' JONES
Devante’ JONES
24
PTS
1
REB
10
PDE
Logo EuroCup
LIE
93 94
TRE

Fin décembre, l’Américain avait notamment frappé très fort face aux London Lions avec 33 points inscrits, confirmant une régularité offensive rare à ce niveau de la compétition.

Un sérieux candidat au MVP de l’EuroCup

Collectivement, Trente occupe actuellement la quatrième place du Groupe B, dominé par Besiktas et la JL Bourg. Sur le plan individuel, Devante Jones s’impose comme l’un des joueurs les plus complets du plateau : meilleur joueur à l’évaluation et deuxième meilleur marqueur de la compétition, seulement devancé par l’arrière de Cluj Daron Russell.

À ce rythme, le meneur de Trente coche toutes les cases pour rester dans la course au trophée de MVP, tant son influence sur le jeu de son équipe est déterminante.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-DeVante Jones.jpg
DeVante’ JONES
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 27 ans (09/04/1998)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EuroCup
PTS
18,4
#3
REB
3,7
#74
PD
4,4
#19

Un passage marquant au Mans

 

Devante Jones est passé par deux clubs français, les Metropolitans 92 puis Le Mans Sarthe Basket. Avec le premier club, il a atteint la finale de Betclic ELITE, aux cotés de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly notamment.

Dans la Sarthe, le meneur a laissé une trace différente, mais plus importante. Lors de la saison 2023-2024, il avait livré une campagne de tout premier plan, digne d’un candidat au MVP de Betclic ELITE. Deuxième meilleur marqueur du championnat, présent dans le top 5 des passeurs et le top 7 des intercepteurs, le natif de La Nouvelle-Orléans avait multiplié les performances de haut vol. Son match le plus marquant reste sans doute le derby perdu face à Cholet fin décembre 2023, où il avait compilé 25 points, 7 rebonds et 11 passes, symboles de son impact total sur le jeu.

Aujourd’hui, c’est sur les parquets européens que Devante Jones continue d’écrire sa trajectoire, avec l’EuroCup comme nouveau terrain d’expression.

EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
merou
Interessant car joueur sans gros points forts mais qui a toujours de l’impact…
Répondre
(0) J'aime
