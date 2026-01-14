Recherche
À l’étranger

44 d’évaluation en 23 minutes : Jean-Marc Pansa cartonne en Azerbaïdjan

Face à la faible opposition proposée par le NTD Bakou, Jean-Marc Pansa a signé un chantier le week-end dernier au sein du championnat d'Azerbaïdjan : 44 d'évaluation en 23 minutes. Sa meilleure sortie statistique chez les pros.
00h00
Jean-Marc Pansa a signé son meilleur match en carrière

Crédit photo : FIBA

Avec l’élimination du Sabah BC de la Basketball Champions League, Jean-Marc Pansa n’a désormais plus que le mystérieux championnat d’Azerbaïdjan à son programme désormais… Pour démarrer l’année 2026, le Guyanais a signé le week-end dernier la meilleure prestation de sa carrière.

Lors de la réception du NTD Bakou, l’ancien pivot de la JL Bourg a été incroyablement rentable : 44 d’évaluation, en 23 minutes et 19 secondes de jeu. Le fruit d’une fiche de statistiques bien remplie (27 points à 10/14, 15 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 4 contres).

LIRE AUSSI

Si la valeur des performances, face à une adversité peu relevée, est toute relative, ce n’est pas non plus comme si Jean-Marc Pansa se baladait en ABL. Il y produit évidemment des chiffres deux fois supérieurs à ceux affichés en Betclic ÉLITE l’an dernier avec Bourg (14,3 points à 65% et 9,2 rebonds), mais a déjà terminé à trois reprises en-dessous de la barre des 4 points.

Reste que le NTD Bakou, lanterne rouge de la ligue, s’affirme comme sa cible privilégiée. Lors du premier match, il avait déjà compilé 27 points et 15 rebonds, mais avec une efficacité bien moindre (9/20 aux tirs).

