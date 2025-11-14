Aix-Maurienne : Julien Cros et Kamel Ammour défendent leur équipe après la polémique du match gagné à Quimper

L’affaire Lucas Demahis-Ballou continue d’agiter Aix-Maurienne. Trois jours après la victoire à Quimper, potentiellement menacée par une sanction réglementaire, Julien Cros et Kamel Ammour se sont exprimés au micro de Ouest-France après la courte défaite de ce jeudi à Caen. L’entraîneur et le capitaine de l’AMSB reviennent sur la situation, entre frustration sportive et défense de leur vestiaire.

Aix-Maurienne dans la tempête réglementaire

Deux jours après avoir battu Quimper sur le parquet, Aix-Maurienne a concédé une défaite douloureuse à Caen. Mais c’est bien la possible perte du match gagné mardi qui occupe les discussions. L’alignement de Lucas Demahis-Ballou, déjà utilisé lors de la 3e journée avec Blois, pourrait constituer une violation de l’article 218 du règlement de la LNB.

La CJDR a ouvert un dossier, suivant la demande de recours déposée par Quimper. Le club savoyard, lui, plaide une erreur partagée avec la ligue : la qualification du joueur avait été validée sans mention du risque d’infraction, dans le cadre d’une procédure d’urgence.

Julien Cros : « On a gagné sur le terrain »

Très remonté, Julien Cros a tenu à défendre son groupe. Tout en saluant la performance réalisée à Caen malgré la fatigue, il est revenu sur « l’affaire » et l’interprétation du règlement :

« Ce match de mardi, on l’a gagné sur le terrain. […] On ne peut pas nous reprocher de ne pas connaître un article du règlement quand en face, toi-même ne le connais pas. C’est un peu l’hôpital qui se fout de la charité. S’il y avait eu une réserve au début du match, je serais en train de fermer ma gueule. Mais là… Je trouve ça regrettable qu’on soit logés à une enseigne autre que d’autres acteurs. »

L’entraîneur savoyard a également tenu à rappeler l’état d’esprit de son vestiaire : « Ils se sont battus comme des chiens. Je les défendrais tant que je peux, le plus possible. »

Kamel Ammour : « On a gagné à Quimper. Point. »

Le capitaine Kamel Ammour (2,02 m, 34 ans), lui aussi, veut rester centré sur le sportif : « Malgré tout ce qui s’est dit après le match de mardi, j’ai envie qu’on garde en tête qu’on a gagné à Quimper. Point. Ce qui se passera en coulisses se passera en coulisses. »

Il souligne également la fatigue accumulée, expliquant la fin de match difficile à Caen : « En prolongation, on craque physiquement. On a joué mardi donc la prolongation a fait mal aux corps. »

Vers une procédure longue et incertaine

La décision pourrait prendre du temps : la CJDR, puis éventuellement la FFBB, le CNOSF, voire le tribunal administratif. En attendant, Aix-Maurienne (17e avec 4 victoires et 7 défaites, avant une éventuelle sanction) a un peu de temps avant son prochain match, le vendredi 21 novembre à Poitiers.