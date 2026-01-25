Amine Noua encore en vue : l’Aris Salonique équilibre son bilan en Grèce

Amine Noua (2,02 m, 28 ans) continue de monter en puissance avec l’Aris Salonique. À Patras, l’intérieur français a été l’homme fort du succès des siens face au Promithéas (97-103), lors de la 16e journée de Stoiximan GBL, permettant au club de Thessalonique de signer une troisième victoire consécutive.

L’Aris Salonique prend le large puis résiste à Patras

Sur le parquet de Patras, l’Aris a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Après un début équilibré, les Thessaloniciens ont infligé un premier écart grâce à un 9-0, passant de 11-9 à 11-18, avant de conclure le premier quart-temps en tête (25-29).

Dans le deuxième acte, l’équipe d’Igor Miličić a continué d’imposer son rythme, s’appuyant sur sa solidité collective pour compter jusqu’à sept points d’avance à la pause (54-62). Le retour des vestiaires a confirmé cette domination, avec un nouveau temps fort offensif permettant à l’Aris de porter l’écart à +14 (59-73).

Patras n’a toutefois jamais abdiqué. Les locaux sont revenus progressivement, réduisant l’écart à une possession dans le dernier quart-temps. Mais les Jaunes et Noirs ont su garder leur sang-froid pour s’imposer 103-97, signant ainsi une troisième victoire consécutive, à nouveau avec plus de 100 points inscrits.

Noua, patron offensif et MVP du match

Dans ce contexte tendu, Amine Noua a une nouvelle fois répondu présent. Le Français a terminé la rencontre avec 21 points à 8/15 aux tirs (mais 1/6 à 3-points) et 6 rebonds en 24 minutes, s’imposant comme le meilleur marqueur et le MVP du match. Précieux dans les moments clés, il a notamment inscrit deux paniers importants en fin de rencontre pour redonner de l’air à son équipe.

À ses côtés, l’Aris a également pu compter sur l’ancien meneur de Limoges Bryce Jones (18 points, 9 passes décisives) et sur l’impact défensif du champion de France 2022 Kostas Antetokounmpo (11 rebonds, 3 contres), malgré sa sortie pour cinq fautes en fin de match.

En face, Patras a longtemps résisté grâce à Rob Gray (1,86 m, 31 ans), bien connu en France pour ses passages à Bourg, Levallois et Monaco. L’arrière américain a terminé meilleur marqueur des siens avec 23 points, maintenant son équipe au contact jusqu’aux dernières minutes malgré la maîtrise collective de l’Aris.

Une dynamique collective et individuelle très positive

Ce succès confirme la très bonne dynamique de l’Aris Salonique en Stoiximan GBL, avec trois victoires consécutives et une attaque particulièrement prolifique. Collectivement, la formation grecque a brillé par son jeu de passes, affichant une excellente ratio de 27 passes décisives pour 15 balles perdues.

Sur le plan individuel, Amine Noua confirme également sa régularité. En championnat grec, l’intérieur français tourne à 17,4 points, 6,6 rebonds et 1,5 interception de moyenne, avec une efficacité remarquable aux tirs et derrière l’arc. Une montée en puissance qui s’inscrit pleinement dans la dynamique actuelle de l’Aris, qui affiche désormias un bilan équilibré (7 victoires et 7 défaites) en Esake.