Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Amine Noua encore en vue : l’Aris Salonique équilibre son bilan en Grèce

Grèce - Amine Noua a encore porté l’Aris Salonique ce week-end. Auteur de 21 points contre Patras, l’intérieur français confirme sa très bonne dynamique en Grèce alors que le club de Thessalonique revient à l’équilibre en championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Amine Noua encore en vue : l’Aris Salonique équilibre son bilan en Grèce

Amine Noua a encore brillé avec l’Aris Salonique

Crédit photo : ARIS B.C.

Amine Noua (2,02 m, 28 ans) continue de monter en puissance avec l’Aris Salonique. À Patras, l’intérieur français a été l’homme fort du succès des siens face au Promithéas (97-103), lors de la 16e journée de Stoiximan GBL, permettant au club de Thessalonique de signer une troisième victoire consécutive.

L’Aris Salonique prend le large puis résiste à Patras

Sur le parquet de Patras, l’Aris a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Après un début équilibré, les Thessaloniciens ont infligé un premier écart grâce à un 9-0, passant de 11-9 à 11-18, avant de conclure le premier quart-temps en tête (25-29).

Dans le deuxième acte, l’équipe d’Igor Miličić a continué d’imposer son rythme, s’appuyant sur sa solidité collective pour compter jusqu’à sept points d’avance à la pause (54-62). Le retour des vestiaires a confirmé cette domination, avec un nouveau temps fort offensif permettant à l’Aris de porter l’écart à +14 (59-73).

Patras n’a toutefois jamais abdiqué. Les locaux sont revenus progressivement, réduisant l’écart à une possession dans le dernier quart-temps. Mais les Jaunes et Noirs ont su garder leur sang-froid pour s’imposer 103-97, signant ainsi une troisième victoire consécutive, à nouveau avec plus de 100 points inscrits.

Noua, patron offensif et MVP du match

Dans ce contexte tendu, Amine Noua a une nouvelle fois répondu présent. Le Français a terminé la rencontre avec 21 points à 8/15 aux tirs (mais 1/6 à 3-points) et 6 rebonds en 24 minutes, s’imposant comme le meilleur marqueur et le MVP du match. Précieux dans les moments clés, il a notamment inscrit deux paniers importants en fin de rencontre pour redonner de l’air à son équipe.

Amine NOUA
Amine NOUA
21
PTS
6
REB
1
PDE
Logo Esake
PAT
97 103
ARI

À ses côtés, l’Aris a également pu compter sur l’ancien meneur de Limoges  Bryce Jones (18 points, 9 passes décisives) et sur l’impact défensif du champion de France 2022 Kostas Antetokounmpo (11 rebonds, 3 contres), malgré sa sortie pour cinq fautes en fin de match.

En face, Patras a longtemps résisté grâce à Rob Gray (1,86 m, 31 ans), bien connu en France pour ses passages à Bourg, Levallois et Monaco. L’arrière américain a terminé meilleur marqueur des siens avec 23 points, maintenant son équipe au contact jusqu’aux dernières minutes malgré la maîtrise collective de l’Aris.

Rob GRAY
Rob GRAY
23
PTS
4
REB
5
PDE
Logo Esake
PAT
97 103
ARI

 

Une dynamique collective et individuelle très positive

Ce succès confirme la très bonne dynamique de l’Aris Salonique en Stoiximan GBL, avec trois victoires consécutives et une attaque particulièrement prolifique. Collectivement, la formation grecque a brillé par son jeu de passes, affichant une excellente ratio de 27 passes décisives pour 15 balles perdues.

Sur le plan individuel, Amine Noua confirme également sa régularité. En championnat grec, l’intérieur français tourne à 17,4 points, 6,6 rebonds et 1,5 interception de moyenne, avec une efficacité remarquable aux tirs et derrière l’arc. Une montée en puissance qui s’inscrit pleinement dans la dynamique actuelle de l’Aris, qui affiche désormias un bilan équilibré (7 victoires et 7 défaites) en Esake.

Rob Gray
Rob Gray
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
ELITE 2
00h00Le projet d’une aréna, clé de l’avenir du Stade Rochelais Basket pour son président, réélu jusqu’en 2029
Amine Noua a encore brillé avec l'Aris Salonique
À l’étranger
00h00Amine Noua encore en vue : l’Aris Salonique équilibre son bilan en Grèce
Zacharie Perrin et Hambourg retrouvent le sourire, ils viennent d'enchaîner trois victoires
À l’étranger
00h00Trois victoires de suite et un nouveau double-double pour Zacharie Perrin : on n’arrête plus Hambourg !
Bourges s'en est sorti contre Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse frappe fort à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule
Berck a signé une victoire importante du côté de Saint-Vallier ce samedi 24 janvier
NM1
00h00Berck frappe fort à Saint-Vallier et se rapproche très nettement de la poule haute
abrams quimper
ELITE 2
00h00Quimper terrasse Orléans sur un buzzer beater de Jamar Abrams
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Betclic ELITE
00h00+ 63 : le Paris Basketball écrase Le Portel et signe le plus gros écart de l’histoire du championnat de France !
Betclic ELITE
00h00Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0