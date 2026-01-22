Recherche
Liga Femenina Endesa

De l'ombre à la lumière : Axelle Merceron s'impose en Liga Femenina

Axelle Merceron n'était qu'une joueuse de rotation en la Boulangère Wonderligue. Cette saison, l'ailière française s'est métamorphosée à Gran Canaria, au point de dominer la Liga Femenina aux points et à l'évaluation. Un virage de carrière éclair, nourri par un choix audacieux et un travail mental déterminant raconté par Ouest-France.
00h00
De l'ombre à la lumière : Axelle Merceron s'impose en Liga Femenina

Axelle Merceron, de 2,5 points de moyenne en France au statut de meilleure marqueuse en Espagne

Crédit photo : C.B. SPAR Gran Canaria

Axelle Merceron (1,89 m, 22 ans) a changé de dimension. Passée par le centre de formation de l’UF Angers, où elle a découvert la Ligue féminine, l’ailière de 22 ans n’était encore qu’une joueuse de complément la saison dernière avec 2,8 points et 2,5 rebonds de moyenne en 14 minutes. À Gran Canaria, elle est devenue l’une des références du championnat espagnol. Une trajectoire fulgurante, déclenchée par une décision prise dans l’urgence et assumée au moment d’en parler à Ouest-France.

Un choix rapide, un pari payant

Après quatre saisons à l’UFAB, Axelle Merceron avait donné son accord pour rejoindre La Roche Vendée à l’intersaison. Elle devait y retrouver David Gautier, l’entraîneur qui l’avait lancée chez les professionnelles à Angers. Le dossier semblait ficelé. Mais la situation financière du RVBC s’est dégradée, avec la menace d’une rétrogradation administrative.

Dans le même temps, une offre venue d’Espagne arrive sur la table, émanant de Gran Canaria. Il fallait vite trancher, raconte-t-elle sur Ouest-France :

« Ça s’est fait en une soirée à peine. Mon agent m’a dit que c’était risqué de rester à La Roche à cause des problèmes financiers du club. Jouer à l’étranger, j’avais toujours eu ça dans un coin de ma tête. Sur le coup, j’ai un peu hésité. Mais je me suis dit, non, vas-y, fonce ! »

L’étudiante en mathématiques se jette à l’eau, direction les Canaries.

Un championnat qui lui ressemble

Huit mois plus tard, le pari est gagnant. Sur le plan collectif, Gran Canaria reste en difficulté, lanterne rouge malgré trois victoires. Mais individuellement, Axelle Merceron explose. L’ailière enchaîne les cartons statistiques, avec notamment 32 points, 5 rebonds et 5 passes pour 45 d’évaluation le 30 novembre, puis 26 points et 15 rebonds pour 38 d’évaluation une semaine plus tard. Elle a déjà été élue à quatre reprises meilleure joueuse de la journée en Liga Femenina.

La championne d’Europe U20 trône en tête du classement des marqueuses (18,3 points), tout en étant également première à l’évaluation (24,8), avec 8,6 rebonds en moyenne en 35 minutes :

« Je n’avais jamais imaginé que ça puisse fonctionner aussi bien ici et je me rends compte petit à petit de ce que je suis en train de réaliser. Le basket espagnol me correspond plus qu’en France parce que ça va beaucoup plus vite et que c’est un peu moins dense physiquement. Ça joue en ma faveur car je peux faire parler ma vitesse. La grosse différence aussi, c’est que je suis arrivée en Espagne avec le statut de joueuse étrangère et donc avec plus de responsabilités à assumer. »

LIRE AUSSI

La pression comme déclencheur

Ce nouveau statut, Axelle Merceron a dû l’apprivoiser très vite. À Angers, elle sortait du banc et restait dans l’ombre. En 67 matches de Ligue féminine, elle n’avait dépassé qu’une seule fois la barre des 10 points. À Gran Canaria, le discours change immédiatement :

« Quand je suis arrivée, le staff m’a tout de suite mis la pression. Dès le premier de préparation, on m’a dit que j’allais devoir marquer 20 points par match. Je me suis dit, waouh, je n’ai encore jamais fait ça en pro ! »

Très stressée lors du premier match, elle n’était qu’à 5 points à la pause, avant d’être tancée par un assistant à la mi-temps. Elle a finalement terminé la rencontre avec 11 points, égalant déjà son record en carrière. Surtout, un déclic s’opère puisqu’elle confie avoir vécu cette demande du staff comme une marque de confiance.

Le travail mental, clé de la métamorphose

Après deux ans ans à travailler avec un préparateur mental, Axelle Merceron semble avoir pris le bon tournant dans sa carrière.

Désormais, elle enchaîne les matches sans sortir une seule seconde, assumant un rôle central dans le jeu de son équipe. Son explosion ne passe évidemment pas inaperçue sur le marché puisqu’un club de Liga Femenina Endesa aurait déjà mis le grappin sur elle pour la saison à venir rapporte Ouest-France : « Je crois de plus en plus en moi. Je ne pensais pas que j’étais capable de faire des choses comme ça. »

À 22 ans, la Française semble avoir trouvé son déclic.

