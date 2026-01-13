Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Parti de Blois, Eric Nottage rejoint Charleroi jusqu’à la fin de la saison

Belgique - Suite à son départ de l’ADA Blois à sa demande, Eric Nottage a officiellement trouvé un nouveau point de chute. Le meneur américain s’est engagé avec Charleroi jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Parti de Blois, Eric Nottage rejoint Charleroi jusqu’à la fin de la saison

Un rôle de patron attendu à Charleroi jusqu’à la fin de la saison

Crédit photo : Tuan Nguyen

Quelques jours après l’annonce de son départ de Blois, le meneur américain Eric Nottage (1,87 m, 31 ans) s’est officiellement engagé pour le club de Charleroi, en Belgique, où il vient prendre le rôle de nouveau patron du poste 1.

Eric Nottage, de Blois à Charleroi

Arrivé à l’intersaison à l’ADA Blois, le meneur américain a participé au très bon début de saison du club blésois, solidement installé en tête de l’ELITE 2. Utilisé majoritairement comme sixième homme, le meneur américain tournait à près de 12 points et 4 passes décisives en 22 minutes de moyenne, apportant impact et expérience en sortie de banc.

Malgré cette efficacité, son rôle limité en termes de responsabilités sportives a conduit les deux parties à se séparer en cours de saison, Blois évoquant des raisons à la fois personnelles et sportives.

PROFIL JOUEUR
Eric NOTTAGE
Poste(s): Meneur
Taille: 187 cm
Âge: 31 ans (10/12/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
6,3
#393
REB
2
#434
PD
4
#106

Un rôle de leader attendu au Spirou

À Charleroi, Eric Nottage arrive avec un statut bien différent. Le Spirou Charleroi cherchait un meneur capable de prendre les commandes du jeu après le départ de l’ancien Denaisien Chris Lykes. Le club belge a trouvé un accord avec le Floridien jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Dans son communiqué, Charleroi met en avant l’expérience, le leadership et la connaissance du haut niveau du joueur, appelé à encadrer un effectif jeune et à assumer pleinement le rôle de patron sur le terrain.

LIRE AUSSI

Un nouveau défi en cours de saison

Pour Eric Nottage, ce départ de Blois représente l’opportunité de retrouver davantage de responsabilités dans un contexte différent. Après avoir contribué à la dynamique collective d’un leader de l’ELITE 2, il va désormais devoir s’imposer rapidement en Belgique, avec l’objectif d’apporter stabilité et maîtrise au poste de meneur. Charleroi est actuellement douzième de la BNXT-League avec un bilan de six victoires pour sept défaites.

Blois
Blois
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Noam Yaacov s'éclate en Belgique avec Ostende cette saison
Basketball Champions League
00h00Noam Yaacov en feu, 36 points pour porter Ostende face à Mons-Hainaut
Talis Soulhac
ELITE 2
00h00Talis Soulhac règne sur le choc des leaders et confirme sa montée en puissance à Blois : « C’est un joueur incroyable »
Le FC Barcelone de Willy Hernangómez veut conserver sa place en EuroLeague
EuroLeague
00h00Le FC Barcelone s’engage sur 10 ans en EuroLeague : un signal fort face au projet NBA Europe
À l’étranger
00h00Parti de Blois, Eric Nottage rejoint Charleroi jusqu’à la fin de la saison
ELITE 2
00h00Vichy retrouve Bouzidi et se présente au complet face à La Rochelle avec la Leaders Cup dans le viseur
Olivier Cortale joue un rôle essentiel dans la belle saison de Denain
ELITE 2
00h00ITW Olivier Cortale, essentiel à Denain : « Je voulais retrouver le terrain dans une équipe qui gagne »
Romain Grégoire et Laval n'ont pas perdu de la saison en NM2
NM2
00h00Nationale 2 – Première partie bouclée, voici tous les enjeux pour le reste de la saison
Betclic ELITE
00h00Paris – Strasbourg : comment regarder le match en direct et gratuitement ?
Ludovic Negrobar et Orléans ont souffert contre Blois en deuxième mi-temps
ELITE 2
00h00Orléans a craqué dans le combat face à Blois : « On est déçus, mais il reste 20 matchs », rappelle Lamine Kebe
Matt Morgan et la Virtus Bologne vont-ils continuer à évoluer en EuroLeague à l'avenir ?
EuroLeague
00h00EuroLeague – NBA Europe : ultimatum, contre-offensive et organisation des clubs, le grand flou de janvier
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a réalisé un gros double-double pour ses retrouvailles avec les Clippers
NBA
00h00Moussa Diabaté en gros double-double face à Nicolas Batum, Nolan Traoré égalise son record de passes
Flagg impérial face aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Cooper Flagg brille avec 27 points dans la victoire des Mavericks contre Brooklyn
Gobert face à Wembanyama lors de Minnesota - San Antonio
NBA
00h00Rudy Gobert suspendu un match par la NBA après sa faute flagrante sur Victor Wembanyama
La relation de Kuminga avec les Warriors s'est détériorée
NBA
00h00Jonathan Kuminga vers les Lakers ? Les Warriors cherchent à s’en séparer
Le meneur a remporté la seule bague des Raptors sous les ordres de Nick Nurse
NBA
00h00Kyle Lowry ovationné à Toronto lors de la victoire des 76ers
James Harden a dépassé O'Neal grâce à un 3 points face aux Hornets
NBA
00h00James Harden dépasse Shaquille O’Neal au classement des meilleurs marqueurs NBA
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Jaylen Brown défendu par Victor Wembanyama
NBA
00h00Jaylen Brown s’emporte contre l’arbitrage après la défaite face aux Spurs
Moritz Wagner de retour sur les parquets face aux Pelicans
NBA
00h00Moritz Wagner fait son grand retour après plus d’un an d’absence
Le King lors du dernier match face aux Milwaukee Bucks
NBA
00h00LeBron James arbore un patch spécial pour célébrer sa 23e saison NBA
1 / 0