Parti de Blois, Eric Nottage rejoint Charleroi jusqu’à la fin de la saison

Quelques jours après l’annonce de son départ de Blois, le meneur américain Eric Nottage (1,87 m, 31 ans) s’est officiellement engagé pour le club de Charleroi, en Belgique, où il vient prendre le rôle de nouveau patron du poste 1.

Eric Nottage, de Blois à Charleroi

Arrivé à l’intersaison à l’ADA Blois, le meneur américain a participé au très bon début de saison du club blésois, solidement installé en tête de l’ELITE 2. Utilisé majoritairement comme sixième homme, le meneur américain tournait à près de 12 points et 4 passes décisives en 22 minutes de moyenne, apportant impact et expérience en sortie de banc.

Malgré cette efficacité, son rôle limité en termes de responsabilités sportives a conduit les deux parties à se séparer en cours de saison, Blois évoquant des raisons à la fois personnelles et sportives.

PROFIL JOUEUR Eric NOTTAGE Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 31 ans (10/12/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 6,3 #393 REB 2 #434 PD 4 #106

Un rôle de leader attendu au Spirou

À Charleroi, Eric Nottage arrive avec un statut bien différent. Le Spirou Charleroi cherchait un meneur capable de prendre les commandes du jeu après le départ de l’ancien Denaisien Chris Lykes. Le club belge a trouvé un accord avec le Floridien jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Dans son communiqué, Charleroi met en avant l’expérience, le leadership et la connaissance du haut niveau du joueur, appelé à encadrer un effectif jeune et à assumer pleinement le rôle de patron sur le terrain.

Un nouveau défi en cours de saison

Pour Eric Nottage, ce départ de Blois représente l’opportunité de retrouver davantage de responsabilités dans un contexte différent. Après avoir contribué à la dynamique collective d’un leader de l’ELITE 2, il va désormais devoir s’imposer rapidement en Belgique, avec l’objectif d’apporter stabilité et maîtrise au poste de meneur. Charleroi est actuellement douzième de la BNXT-League avec un bilan de six victoires pour sept défaites.