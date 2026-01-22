Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
SuperCoupe LNB

Le Match des Champions LFB bientôt intégré à la Supercoupe LNB !

Cantonné à un certain anonymat ces dernières années, avec moins de 1900 spectateurs sur la dernière édition à Nanterre, le Match des Champions LFB devrait prochainement être associé à la Supercoupe LNB. De quoi créer un évènement d'ampleur pour célébrer le début de la saison de l'ensemble du basket français !
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Match des Champions LFB bientôt intégré à la Supercoupe LNB !

Le court central de Roland-Garros avait accueilli 8 723 spectateurs lors de la finale de la première Supercoupe LNB entre Monaco et Le Mans

Crédit photo : Julie Dumélié

Auparavant intégré à l’Open LFB, ce qui lui conférait une certaine visibilité au cœur d’un week-end dédié au basket féminin à Coubertin ou Carpentier, le Match des Champions de la Boulangère Wonderligue a perdu de sa prestance après la disparition de l’Open en 2020.

À quand l’appellation Match des Championnes ?!

Délocalisé ces deux dernières années à Nanterre, il n’a jamais vraiment attiré les foules : 1 587 spectateurs en 2024 pour la démonstration de Bourges contre Villeneuve-d’Ascq puis 1 877 en 2025 pour l’avènement des Flammes Carolo, pas la définition d’un succès populaire, ni médiatique, avec un certain anonymat autour de la rencontre.

1 877 spectateurs pour le Match des Champions 2025 à Maurice-Thorez (photo : FFBB)

Cela pourrait changer en 2026. La Ligue Nationale de Basket a pris le parti de proposer à la LFB d’associer le Match des Champions (à quand l’appellation « Match des Championnes ?! ») à la Supercoupe LNB.

Pour célébrer le début de la saison de tout le basket français

Une initiative déjà validée par la présidente de la ligue féminine, Carole Force, au nom de la FFBB, et qui vise à créer une vraie fête autour du basket français dans son ensemble lors du week-end inaugural de la saison, pas simplement le basket masculin.

Cela permettrait donc de réunir en un seul endroit les champions de France masculins et féminins, les vainqueurs de la Coupe de France masculine et féminine, ainsi que le vainqueur de la Leaders Cup et le champion d’ÉLITE 2.

La première Supercoupe LNB, remportée par Monaco, avait été encourageante (photo : Julie Dumélié)

14 000 entrées à Roland-Garros sur le week-end de la Supercoupe

De quoi offrir au Match des Champions LFB, créé en 2014, une toute autre caisse de résonance médiatique et populaire, lui qui n’a jamais réellement dépassé la barre des 3 000 spectateurs.

Assurée d’être de retour à Roland-Garros en septembre 2026, la Supercoupe LNB avait plutôt séduit lors de sa première édition cette saison avec 14 000 spectateurs réunis sur deux jours Porte d’Auteuil : 5 336 curieux étaient venus assister aux demi-finales le samedi sur le court Philippe-Chatrier, avant une affluence satisfaisante de 8 723 sur la finale du dimanche.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
ELITE 2
00h00« L’ambition, c’est d’être en playoffs » ; dans le top 4 à la mi-saison, Vichy vise haut malgré son budget
NM1
00h00Dee Davis Jr et Rennes se séparent
EuroCup Féminine
00h00Une défaite mais la qualification pour Lattes-Montpellier en EuroCup : les deux clubs français connaissent leur adversaire en quarts de finale
EuroLeague
00h000/5 cette semaine, pour l’instant, pour les clubs français en EuroLeague : Paris et Monaco largement battus
DeVante Jones a sorti un énorme match sur cette 15e journée d'EuroCup
EuroCup
00h0043 d’évaluation, MVP de la journée : ce vice-champion de France 2023 sort d’un énorme carton en EuroCup !
À l’étranger
00h00Huit ans après, Julien Delmas repart en Suède
ELITE 2
00h00Champagne Basket : Steven Verplancken out pour une durée indéterminée
La Boulangère Wonderligue
00h00En cessation de paiement, La Roche Vendée placée en redressement judiciaire… et bientôt rétrogradée ?!
À l’étranger
00h00Une belle promotion pour Curtis Larousse en Espagne
Betclic ELITE
00h00MSB : Plus de peur que de mal pour Wilfried Yeguete
1 / 0
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
1 / 0