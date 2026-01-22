Le Match des Champions LFB bientôt intégré à la Supercoupe LNB !

Auparavant intégré à l’Open LFB, ce qui lui conférait une certaine visibilité au cœur d’un week-end dédié au basket féminin à Coubertin ou Carpentier, le Match des Champions de la Boulangère Wonderligue a perdu de sa prestance après la disparition de l’Open en 2020.

À quand l’appellation Match des Championnes ?!

Délocalisé ces deux dernières années à Nanterre, il n’a jamais vraiment attiré les foules : 1 587 spectateurs en 2024 pour la démonstration de Bourges contre Villeneuve-d’Ascq puis 1 877 en 2025 pour l’avènement des Flammes Carolo, pas la définition d’un succès populaire, ni médiatique, avec un certain anonymat autour de la rencontre.

Cela pourrait changer en 2026. La Ligue Nationale de Basket a pris le parti de proposer à la LFB d’associer le Match des Champions (à quand l’appellation « Match des Championnes ?! ») à la Supercoupe LNB.

Pour célébrer le début de la saison de tout le basket français

Une initiative déjà validée par la présidente de la ligue féminine, Carole Force, au nom de la FFBB, et qui vise à créer une vraie fête autour du basket français dans son ensemble lors du week-end inaugural de la saison, pas simplement le basket masculin.

Cela permettrait donc de réunir en un seul endroit les champions de France masculins et féminins, les vainqueurs de la Coupe de France masculine et féminine, ainsi que le vainqueur de la Leaders Cup et le champion d’ÉLITE 2.

14 000 entrées à Roland-Garros sur le week-end de la Supercoupe

De quoi offrir au Match des Champions LFB, créé en 2014, une toute autre caisse de résonance médiatique et populaire, lui qui n’a jamais réellement dépassé la barre des 3 000 spectateurs.

Assurée d’être de retour à Roland-Garros en septembre 2026, la Supercoupe LNB avait plutôt séduit lors de sa première édition cette saison avec 14 000 spectateurs réunis sur deux jours Porte d’Auteuil : 5 336 curieux étaient venus assister aux demi-finales le samedi sur le court Philippe-Chatrier, avant une affluence satisfaisante de 8 723 sur la finale du dimanche.