Liga Endesa

Le Real Madrid remporte le choc face à Valence et s’empare de la première place de Liga Endesa

Liga Endesa - Le Real Madrid a renversé Valence (94-79) à la Movistar Arena. Menés de 17 points, les Madrilènes ont signé une spectaculaire remontada grâce à Mario Hezonja (23 points) pour prendre seuls la tête de la Liga Endesa avec 14 victoires et 2 défaites.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Real Madrid remporte le choc face à Valence et s’empare de la première place de Liga Endesa

Une fois de plus, Sergio Llull a réveillé le Real Madrid

Crédit photo : acb Photo / Víctor Carretero

Le Real Madrid est champion d’hiver en Liga Endesa. L’équipe de Théo Maledon a remporté le choc de Liga Endesa pour la dernière journée de la phase aller, ce dimanche 18 janvier. Pourtant, l’équipe de Sergio Scariolo avait mal débuté la rencontre…

Un début de match catastrophique pour les Madrilènes

Les visiteurs ont pris un départ canon, punissant Madrid à 3-points avec trois tirs primés consécutifs. Nathan Reuvers a particulièrement brillé en neutralisant la domination de Walter Tavares dans la raquette. Pendant que Madrid peinait à 0/4 de loin, Valence enchaînait avec Xabier López-Arostegui, Darius Thompson et Brancou Badio pour infliger un cinglant 14-0 aux locaux.

Le premier quart-temps s’est achevé sur un score sans appel de 24-9 en faveur des Taronja, qui affichaient un remarquable 7/12 à 3-points (58%). Jean Montero, Kameron Taylor et Omari Moore cassaient les un-contre-un avec facilité, portant l’avance valencienne jusqu’à 17 points (17-32, 14e minute).

La remontada orchestrée par Hezonja et Llull

L’entrée en jeu de Sergio Llull et Usman Garuba a changé la donne. Deux 3-points du capitaine madrilène ont relancé l’espoir au sein de la Movistar Arena, forçant Pedro Martínez à prendre un temps-mort. Un troisième tir primé de Llull, aidé par David Krämer, a permis de réduire l’écart à seulement 5 points avant la mi-temps (35-40).

Mario Hezonja s’est ensuite chargé de compléter la remontée avec un 3-points pour égaliser, avant que Tavares ne donne l’avantage aux siens. Après un spectaculaire 15-0, les équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité, 43-43.

En seconde période, Hezonja a pris les choses en main avec 20 points marqués, dont 15 en seulement 6 minutes au troisième quart-temps. Ses deux 3-points consécutifs ont fait exploser le public madrilène (65-51, 26e minute). Llull a poursuivi son festival à longue distance tandis que Garuba et Gabriel Deck dominaient au rebond offensif.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
7
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Liga Endesa
REA
94 79
VAL

L’écart s’est creusé jusqu’à 20 points grâce aux 3-points de Deck et Trey Lyles (82-62, 33e minute). Malgré les efforts de Jaime Pradilla en fin de match, Valence n’a jamais pu revenir, s’inclinant finalement 94-79 devant 10 852 spectateurs conquis par cette nouvelle remontada merengue. Théo Maledon s’est contenté de 7 points à 2/2 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes dans ce choc au sommet. Mais l’essentiel pour lui est bien autre part : le Real Madrid a signé un match renversant pour s’assurer la première place du championnat.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
