Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France
Bourges – Basket Landes, c’était l’affiche de la finale en 2024… mais pas en 2026 donc !
Depuis l’élimination du tenant Charleville-Mézières par Basket Landes, le chemin vers le Trophée Joë-Jaunay est complètement dégagé ! Et les quatre prétendants à sa succession sont désormais fixés sur la suite des hostilités.
Ce jeudi, le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler, a effectué le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Pour deux jolis chocs.
- Montpellier – Villeneuve d’Ascq
- Basket Landes – Bourges
Tirage des demi-finale #CDFBasket 🏀🏆@BasketLMA vs @ESBVALM @BasketLandes vs @BourgesBasket
Qui ira en finale à l'@Accor_Arena ? pic.twitter.com/H61l29jzol
— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) January 22, 2026
Les rencontres sont théoriquement programmées le samedi 28 février à 20h. La finale se déroulera le samedi 25 avril à l’AccorArena.
