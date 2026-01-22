Depuis l’élimination du tenant Charleville-Mézières par Basket Landes, le chemin vers le Trophée Joë-Jaunay est complètement dégagé ! Et les quatre prétendants à sa succession sont désormais fixés sur la suite des hostilités.

Ce jeudi, le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler, a effectué le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Pour deux jolis chocs.

Montpellier – Villeneuve d’Ascq

Basket Landes – Bourges

Les rencontres sont théoriquement programmées le samedi 28 février à 20h. La finale se déroulera le samedi 25 avril à l’AccorArena.