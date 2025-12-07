Recherche
Betclic Élite

Marc Owen Fodzo Dada (Nancy) signe un nouveau match référence en Betclic ELITE

Betclic ELITE - Marc-Owen Fodzo Dada a livré une nouvelle prestation référence en Betclic ELITE ce vendredi lors de la victoire du SLUC Nancy au Portel. À 18 ans, le jeune meneur confirme encore sa montée en puissance.
|
00h00
Résumé
Écouter
Marc Owen Fodzo Dada (Nancy) signe un nouveau match référence en Betclic ELITE

Marc-Owen Fodzo Dada a marqué 15 pooints pour Nancy au Portel

Crédit photo : Théo Caron

Déjà remarqué à plusieurs reprises avec le SLUC Nancy, Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 19 ans) a ajouté un nouveau match référence à son début de saison. Cette fois, c’est sur le parquet du Portel que l’espoir français a brillé, apportant énergie et impact en un temps de jeu réduit.

Un apport immédiat dans la victoire au Portel

En seulement 12 minutes, le meneur/arrière de 18 ans a pesé dans le succès nancéien grâce à une ligne statistique impressionnante : 15 points, 3 interceptions et 1 passe décisive, à 4/4 à 2-points, 2/4 à 3-points et 1/1 aux lancers francs. Toujours agressif balle en main, il a constamment attaqué la défense adverse, tout en montrant les progrès réalisés sur son tir extérieur.

Défensivement, son envergure estimée à près de 2,10 m lui permet de contester, de couper les lignes de passe et de générer du jeu rapide. Une activité qui a encore donné un vrai coup de boost à Nancy dans un match accroché.

Un nouveau cap après son précédent match référence

Le jeune Francilien avait déjà signé son premier match référence en octobre dernier, lors de la victoire du SLUC contre Limoges. Il y avait compilé 10 points, 7 rebonds et 5 passes décisives en 17 minutes, confirmant alors sa capacité à impacter tous les secteurs du jeu.

Cette nouvelle prestation s’inscrit dans la continuité de sa progression, entre efficacité offensive, volume défensif et maturité croissante dans la gestion du jeu.

Marc-owen FODZO DADA
Marc-owen FODZO DADA
15
PTS
0
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
85 97
NAN

Un profil complet, encore en construction

Long, explosif et capable d’évoluer sur les postes 1 et 2, Marc-Owen Fodzo Dada dispose d’un profil moderne, recherché au haut niveau. Attaquant naturel du cercle, défenseur très actif, l’ancien joueur de Challans montre aussi des signes encourageants dans la création et l’adresse extérieure.

Comme tout jeune joueur, il doit encore gagner en régularité et en lecture, mais son impact précoce en Betclic ELITE fait de lui l’un des prospects français à suivre de très près cette saison.

Marc-Owen Fodzo Dada à l'échauffement avant Le Portel - Nancy
Marc-Owen Fodzo Dada à l’échauffement avant Le Portel – Nancy (photo : Théo Caron)

Un été déjà révélateur

Avant de se distinguer en pro, il avait montré des choses intéressantes lors de la Coupe du monde U19 en Suisse, malgré le parcours décevant des Bleuets. Meilleur marqueur du championnat Espoirs ELITE la saison passée, il continue une trajectoire régulière, étape après étape.

Un potentiel qui ne passe plus inaperçu

Entre ses performances avec Nancy, sa montée en responsabilité et ses qualités physiques rares pour son poste, Marc-Owen Fodzo Dada s’impose comme l’un des rares jeunes talents à s’illustrer cette saison en Betclic ELITE. Le SLUC semble avoir entre les mains un joueur capable de s’installer durablement dans la rotation professionnelle.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nancy
Nancy
Suivre

Commentaires

