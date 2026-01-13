Recherche
NBA

Le Jazz surprend Cleveland avec une victoire impressionnante 123-112

Performance remarquable de Markkanen et George face aux Cavaliers. Le Jazz rebondit après sa lourde défaite de samedi en dominant Cleveland sur trois quart-temps, mené par le duo qui a combiné pour 60 points.
00h00
Le Jazz surprend Cleveland avec une victoire impressionnante 123-112

Markkanen a porté son équipe en première mi-temps avec 16 points inscrits

Crédit photo : © Ken Blaze-Imagn Images

Le Utah Jazz a effacé l’humiliation de samedi face aux Charlotte Hornets (défaite de 55 points) en s’imposant de manière surprenante 123-112 sur le parquet des Cleveland Cavaliers. Une performance collective remarquable orchestrée par Lauri Markkanen et Keyonte George, auteurs de 60 points à eux deux.

Du côté de Cleveland, l’ancien joueur du Jazz Donovan Mitchell a inscrit 21 points, tandis que Darius Garland a mené l’attaque des Cavaliers avec 23 unités. Malgré cette production offensive, les Cavaliers n’ont pas réussi à contenir l’explosion du Jazz en seconde période.

Une remontée spectaculaire après un deuxième quart-temps difficile

Utah a parfaitement entamé la rencontre avec un départ canon de 21-4, avant de voir Cleveland revenir progressivement. Les Cavaliers ont complètement dominé le deuxième quart-temps 40-20, prenant l’avantage 62-54 à la mi-temps.

Contrairement au fiasco de samedi, le Jazz a évité l’effondrement total en attaquant le troisième quart-temps par un run de 16-8, reprenant les commandes 90-86 avant la dernière période. Cette capacité de réaction témoigne de la résilience de l’équipe d’Utah.

Markkanen a porté son équipe en première mi-temps avec 16 points inscrits. En seconde période, George a pris le relais de manière spectaculaire. « Il a marqué des paniers importants en fin de match, sa capacité à créer de l’attaque pour nous continue de se manifester, surtout quand le jeu ralentit », a déclaré l’entraîneur du Jazz Will Hardy.

George a explosé après la pause avec 25 points, terminant la rencontre avec 32 points, 9 passes décisives et 5 rebonds. Sa performance au tir fut remarquable : 8/16 aux tirs, 4/8 à 3-points et un parfait 12/12 aux lancers francs. Utah a également dominé au rebond 50-30 lors du retour de Jusuf Nurkic.

Cette défaite fait chuter les Cavaliers à 22 victoires pour 19 défaites, les plaçant au septième rang de la Conférence Est. Cleveland devrait potentiellement passer par les play-in pour espérer atteindre les playoffs, une situation préoccupante pour une équipe qui nourrissait de plus grandes ambitions cette saison.

Utah Jazz
