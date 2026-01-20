Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe » contre Kaunas, Paris perd avec un Hifi cadenassé

EuroLeague - Paris et l'ASVEL sont 17e et 20e du classement de l'EuroLeague après leurs deux défaites du soir, respectivement à Valence (98-84) et chez le Zalgiris Kaunas (77-96). C'est un 0/3 pour les clubs français ce mardi 20 janvier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe » contre Kaunas, Paris perd avec un Hifi cadenassé

Les mines déconfites de Pierric Poupet et Nadir Hifi

Crédit photo : Sébastien Grasset / Cécile Thomas

ASVEL 77-96 Zalgiris Kaunas

Le Zalgiris Kaunas est décidément un adversaire qui ne réussit pas du tout à l’ASVEL. À l’aller en Lituanie, les Villeurbannais avaient perdu de… 37 points, leur pire match de la saison. Cette fois à l’Astroballe, ils n’en sont pas passés loin. L’écart avait en effet atteint les 29 points dans le dernier quart-temps, avant que les joueurs du fond de la rotation n’arrivent à redresser la barre pour rendre le score final légèrement plus acceptable (77-96). Mais même Pierric Poupet l’a reconnu en interview d’après-match auprès de l’EuroLeague TV : « Je ne sais pas trop comment on a réussi à ne pas perdre de 40 points, parce qu’il y avait un gros écart entre les deux équipes aujourd’hui. »

– Journée 23

Le coach villeurbannais a déploré « ne pas reconnaître son équipe aujourd’hui, peut-être pour la première fois de la saison », après un match où ses joueurs se sont fait impacter physiquement. « Je pense qu’on n’est pas venus prêts à jouer un match d’intensité EuroLeague. Donc forcément on se fait gifler. » Un constat partagé par leurs adversaires lituaniens, par la voix du MVP du match Moses Wright : « On a joué plus physique qu’eux, je crois qu’on a eu 4 interceptions sur les 5 premières minutes, et après on a continué sur cette lancée. » Avec leur pivot américain et un Sylvain Francisco encore une fois déterminé contre une équipe française (20 points et 27 d’évaluation), le Zalgiris a dominé son sujet.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
20
PTS
6
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
ASV
77 96
ZAL

Il faut dire que manquait aussi à l’appel côté villeurbannais Glynn Watson Jr, principal créateur offensif depuis le départ de Nando de Colo. Thomas Heurtel a donc pris le relais et réussi son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, marquant 21 points et réussissant 6 passes décisives pour 24 d’évaluation. Edwin Jackson a aussi marqué 13 points en 21 minutes. Mais c’est de l’autre côté du terrain que le bât a blessé, avec une identité de combattant que l’on n’a pas retrouvé. D’où les commentaires de Pierric Poupet.

Cette fois, il n’y a même pas eu de money-time, ce qui a au moins permis de donner des minutes à ceux qui ont moins l’occasion de jouer en EuroLeague d’habitude (Adam Atamna, Bodian Massa ou Paul Eboua). Les Lituaniens ont lâché les chevaux et sont même permis un moulin à vent en contre-attaque, très rare en EuroLeague. Ils se placent en 9e position, pendant que l’ASVEL est la lanterne rouge de l’EuroLeague.

VALENCE 98-84 PARIS

La tâche était compliquée pour Paris (17e), en déplacement du côté de Valence (4e), l’une des meilleures équipes d’EuroLeague cette saison. Encore plus quand cette équipe valenciane n’a perdu que 2 fois en 12 matchs à domicile cette saison, contre… Monaco et le leader actuel, l’Hapoël Tel-Aviv. La Roig Arena est une arène particulièrement dure à prendre, notamment car l’équipe est la 3e meilleure défense d’EuroLeague.

Et ce soir, ils l’ont prouvé en cadenassant le meilleur marqueur de l’EuroLeague, Nadir Hifi. Le combo-guard parisien n’a marqué que 8 petits points à 3/9 aux tirs, soit sa plus faible marque de la saison. « On a bien défendu Nadir qui est un de mes meilleurs joueurs d’Europe, on doit être contents de ça » a apprécié le coach valencian après la rencontre. Avec son -25 de plus/minus, son coach n’a pas voulu le faire jouer plus que 17 minutes.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
8
PTS
1
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
VAL
98 84
PAR

Les Valencians ont pris un écart d’une dizaine de points dans le premier quart-temps et ne l’ont jamais quitté. Ils avaient sûrement à cœur de prendre leur revanche du match aller, perdu 90-86 dans la capitale française. L’écart est même monté jusqu’à 20 dans le dernier quart, avant que les remplaçants parisiens sous l’impulsion de la triplette Robinson-Morgan-Dokossi ne le réduisent. Mais sur l’ensemble du match, toutes les statistiques collectives sont en la faveur de Valence.

Francesco Tabellini a reconnu volontiers la supériorité de ses adversaires ce soir : « Je pense que ce soir, nos adversaires étaient incroyables, ils ont réussi une superbe performance dès le début du match. On n’a pas réussi à égaler leur intensité, et offensivement on a commencé à s’écrouler… Félicitations à nos adversaires pour leur match impressionnant. »

Neal SAKO
Neal SAKO
12
PTS
9
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
VAL
98 84
PAR

ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
johndoe
paris et lyon, candidats a la NBAeurope...ca laisse perplexe....la meilleur chose pour paris serait de laisser partir hifi en NBA l'année prochaine quand a l'asvel..elle est déja dans les mains du fossoyeur.......
Répondre
(0) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Interviews
00h00Fabien Causeur, la grande interview bilan : « Je n’aurais jamais imaginé une telle carrière ! »
EuroLeague
00h00Evan Fournier égale son record de passes décisives en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe » contre Kaunas, Paris perd avec un Hifi cadenassé
EuroCup
00h00La mauvaise passe de la JL Bourg se poursuit en EuroCup : avalanche de fautes et défaite en Allemagne
EuroLeague
00h00Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic
NM1
00h00Après les États-Unis et l’Espagne, Mathias M’Madi fait son retour en France
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete indisponible pour une durée indéterminée, gros coup dur pour Le Mans
Désormais âgé de 28 ans, favori pour le titre de MVP de Betclic ELITE, Elie Okobo est entré dans son prime
Betclic ELITE
00h00Les longues confessions d’Élie Okobo : « Je veux être reconnu comme un winner »
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
À l’étranger
00h00Jaylen Hoard : Le nouveau « French Monster » règne sur Tel-Aviv !
1 / 0
Livenews NBA
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
Kuminga n'a pas joué depuis 16 matchs.
NBA
00h00Jonathan Kuminga pourrait retrouver du temps de jeu chez les Warriors après la blessure de Jimmy Butler
Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire.
Betclic ELITE
00h00Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks
Depuis 2005, le King avait été sélectionné comme titulaire lors de 21 All-Star Games consécutifs.
NBA
00h00LeBron James ne sera pas titulaire au All-Star Game 2026 : une série historique prend fin
Nolan Traoré a pris la raquette de Phoenix plusieurs fois de vitesse
NBA
00h00Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns
Butler tentait de réceptionner une passe dans la raquette lorsqu'il est entré en collision avec Davion Mitchell.
NBA
00h00Jimmy Butler gravement blessé au genou lors de Warriors – Heat
Tobias Harris a été l'artisan principal de cette victoire avec 25 points.
NBA
00h00Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris
En 30 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Dyson Daniels proche du braquage contre les Milwaukee Bucks
Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus brillé avec 30 points.
NBA
00h00Le Thunder écrase les Cavaliers 136-104 sans forcer son talent
Phoenix a pris les commandes dès le premier quart-temps, menant 40-26 après douze minutes de jeu.
NBA
00h00Phoenix Suns s’impose 126-117 face aux Brooklyn Nets grâce à un festival à 3-points
1 / 0