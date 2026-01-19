Record en carrière pour Nolan Traoré, qui quitte les tréfonds des pires pourcentages aux tirs de NBA

Il n’avait dépassé qu’une seule fois les 10 points depuis son arrivée en NBA, lors d’un match à Washington (12) en début d’année face à ses compatriotes Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Mais en dehors de cela, les matchs où on l’a vu lâcher les chevaux ont été rares. Et surtout, ceux où il a réellement trouvé la mire.

Trouver la mire

Ce soir à Chicago, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a réussi le meilleur match de sa jeune carrière outre-atlantique. Dans la défaite en blow-out 124-102 de ses Nets, le meneur tricolore a battu son record au scoring et aux tirs : 16 points à 4/8 aux tirs (dont 4/5 à 3-points), 1 rebond et 2 passes décisives en 26 minutes. Il a marqué 10 de ses 16 points dans le dernier quart-temps, lors duquel il a eu un coup de chaud.

Réussir quatre tirs primés dans un match, Traoré n’y était encore jamais arrivé cette saison. Même sur ses quasiment 50 matchs disputés avec Saint-Quentin la saison dernière, il n’y était arrivé que trois petites fois. Et jamais avec un tel pourcentage, lui qui tournait à 31% derrière la ligne la saison dernière.

Ce soir au United Center de son grand ami Noa Essengue (qui n’a pas joué, toujours blessé jusqu’à la fin de saison), le n°88 des Nets a pris des tirs en pleine confiance, parfois en pull-up. Un jeu en première intention, sans hésitation ni peur, qui lui a permis d’exprimer sa plus grande qualité : sa vitesse. À la fois dans le tir, mais aussi dans les drives, vu qu’il a provoqué 6 lancers-francs. Ce qu’il faudra reproduire à l’avenir.

Nolan Traore’s jumper continues to impress me more and more He’s not just getting more comfortable shooting the ball, but he’s also getting more confident And once teams start respecting the shot, he’ll get more space to showcase his dribble-drive game pic.twitter.com/nrxC0pqpGG — Point Made Basketball (@pointmadebball) January 19, 2026

Une progression de match en match

Tout cela s’est joué dans une intensité globale moyenne, vu que le match était plié dans le troisième quart-temps. Malgré les efforts de Traoré et des autres remplaçants – qui ont d’ailleurs débuté la seconde période devant un cinq titulaire décevant – les Nets n’ont jamais réussi à combler cet écart d’une vingtaine de points. Mais cela a donc permis au 19e choix de la dernière Draft de prendre de la confiance.

Et aussi de faire monter ses statistiques moyennes sur la saison, lui qui avait… le deuxième pire pourcentage aux tirs de toute la NBA avant ce match (31,4%, seul Lonzo Ball faisait pire, minimum 100 tentatives). Grâce à son meilleur match en carrière, l’ex-saint-quentinois remonte à 32,7% au global, et surtout 31,6% à 3-points (contre 26,9% avant le match). Des chiffres qui doivent encore être améliorés, mais montrent les difficultés d’être un meneur en NBA à 19 ans.

« Nolan a des bonnes intentions donc c’est pas grave s’il fait des erreurs, sauf si c’est par imprudence Son super-pouvoir est sa vitesse, c’est important qu’il continue à être agressif vers le panier. On veut aussi qu’il communique plus » expliquait son coach Jordi Fernandez, très dur avec ses jeunes joueurs, à notre micro en novembre.

« Oui, il est super rapide. Une fois qu’il aura trouvé comment en tirer profit ici en NBA, il va devenir un problème » confirmait Nic Claxton au Daily News plus récemment. « Il progresse depuis le premier jour, dans ses choix de tirs, savoir quand driver ou ressortir pour une passe… Il a un très bon sens du jeu. » La deuxième partie de saison – où les Nets n’auront à priori plus rien à jouer et pourraient voir leurs stars transférées (Michael Porter Jr, Cam Thomas) – est là pour ça. D’autant plus que la rotation est poste 1 est très ouverte à Brooklyn.