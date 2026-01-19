Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Record en carrière pour Nolan Traoré, qui quitte les tréfonds des pires pourcentages aux tirs de NBA

NBA - Alors qu'il avait le deuxième pire pourcentage aux tirs de toute la ligue avant cette nuit, Nolan Traoré a trouvé la mire à 3-points dans la défaite des Nets à Chicago, ce qui lui a permis de largement battre son record personnel (16 points) !
|
00h00
Résumé
Écouter
Record en carrière pour Nolan Traoré, qui quitte les tréfonds des pires pourcentages aux tirs de NBA

Traoré s’est régalé sur le parquet de son grand ami Noa Essengue

Crédit photo : © Patrick Gorski-Imagn Images

Il n’avait dépassé qu’une seule fois les 10 points depuis son arrivée en NBA, lors d’un match à Washington (12) en début d’année face à ses compatriotes Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Mais en dehors de cela, les matchs où on l’a vu lâcher les chevaux ont été rares. Et surtout, ceux où il a réellement trouvé la mire.

Trouver la mire

Ce soir à Chicago, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a réussi le meilleur match de sa jeune carrière outre-atlantique. Dans la défaite en blow-out 124-102 de ses Nets, le meneur tricolore a battu son record au scoring et aux tirs : 16 points à 4/8 aux tirs (dont 4/5 à 3-points), 1 rebond et 2 passes décisives en 26 minutes. Il a marqué 10 de ses 16 points dans le dernier quart-temps, lors duquel il a eu un coup de chaud.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
16
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NBA
CHI
124 102
BRO

Réussir quatre tirs primés dans un match, Traoré n’y était encore jamais arrivé cette saison. Même sur ses quasiment 50 matchs disputés avec Saint-Quentin la saison dernière, il n’y était arrivé que trois petites fois. Et jamais avec un tel pourcentage, lui qui tournait à 31% derrière la ligne la saison dernière.

Ce soir au United Center de son grand ami Noa Essengue (qui n’a pas joué, toujours blessé jusqu’à la fin de saison), le n°88 des Nets a pris des tirs en pleine confiance, parfois en pull-up. Un jeu en première intention, sans hésitation ni peur, qui lui a permis d’exprimer sa plus grande qualité : sa vitesse. À la fois dans le tir, mais aussi dans les drives, vu qu’il a provoqué 6 lancers-francs. Ce qu’il faudra reproduire à l’avenir.

Une progression de match en match

Tout cela s’est joué dans une intensité globale moyenne, vu que le match était plié dans le troisième quart-temps. Malgré les efforts de Traoré et des autres remplaçants – qui ont d’ailleurs débuté la seconde période devant un cinq titulaire décevant – les Nets n’ont jamais réussi à combler cet écart d’une vingtaine de points. Mais cela a donc permis au 19e choix de la dernière Draft de prendre de la confiance.

– Journée 19012026

Et aussi de faire monter ses statistiques moyennes sur la saison, lui qui avait… le deuxième pire pourcentage aux tirs de toute la NBA avant ce match (31,4%, seul Lonzo Ball faisait pire, minimum 100 tentatives). Grâce à son meilleur match en carrière, l’ex-saint-quentinois remonte à 32,7% au global, et surtout 31,6% à 3-points (contre 26,9% avant le match). Des chiffres qui doivent encore être améliorés, mais montrent les difficultés d’être un meneur en NBA à 19 ans.

« Nolan a des bonnes intentions donc c’est pas grave s’il fait des erreurs, sauf si c’est par imprudence Son super-pouvoir est sa vitesse, c’est important qu’il continue à être agressif vers le panier. On veut aussi qu’il communique plus » expliquait son coach Jordi Fernandez, très dur avec ses jeunes joueurs, à notre micro en novembre.

LIRE AUSSI

« Oui, il est super rapide. Une fois qu’il aura trouvé comment en tirer profit ici en NBA, il va devenir un problème » confirmait Nic Claxton au Daily News plus récemment. « Il progresse depuis le premier jour, dans ses choix de tirs, savoir quand driver ou ressortir pour une passe… Il a un très bon sens du jeu. » La deuxième partie de saison – où les Nets n’auront à priori plus rien à jouer et pourraient voir leurs stars transférées (Michael Porter Jr, Cam Thomas) – est là pour ça. D’autant plus que la rotation est poste 1 est très ouverte à Brooklyn.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
stephmoon
Match plié à la fin du 3e QT, coup de chaud au 4e... Bon, tant mieux, on prend mais pour valider des progrès, il va falloir être capable de peser quand ça compte...
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Avec Bk ça compte jamais. Saison de tanking. ça fait partie de 3/4 équipes qui n'ont rien à jouer depuis longtemps...
Répondre
(1) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0