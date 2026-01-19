Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison

Tidjane Salaün continue de prendre ses marques en NBA. Opposé à une équipe de Denver très amoindrie, le Français a livré une prestation pleine avec Charlotte, pendant que d’autres tricolores étaient aussi sur les parquets, notamment lors de la victoire de Portland contre Sacramento sur la côte Ouest.

Charlotte déroule face à Denver, Salaün en double-double

Face à des Nuggets privés de plusieurs cadres, les Charlotte Hornets ont largement dominé les débats (110-87). En sortie de banc, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a compilé 13 points et 11 rebonds, signant ainsi son premier double-double de la saison NBA et le troisième de sa jeune carrière dans la ligue. Une performance solide qui confirme sa montée en puissance au fil des semaines.

Titulaire dans la raquette, son coéquipier français Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a également apporté sa contribution avec 4 points à 2/6 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 24 minutes. Les Hornets ont rapidement pris le large, menant 29-11 dès le premier quart-temps puis 60-34 à la pause, portés notamment par Brandon Miller, auteur de 23 points.

En face, Denver était privé de cinq de ses huit meilleurs marqueurs : Nikola Jokic (contusion osseuse au genou gauche), Aaron Gordon (élongation aux ischio-jambiers droits), Cameron Johnson (contusion osseuse au genou droit), Christian Braun (entorse de la cheville gauche) et Jonas Valanciunas (mollet droit). Ces cinq absents cumulent à eux seuls 77,3 points de moyenne par match, un manque considérable pour une équipe pourtant en tête de la NBA en points marqués et en efficacité au tir cette saison. Les Nuggets ont ainsi ont été limités à 87 points, leur plus faible total de la saison.

Un succès net qui permet à Charlotte de rebondir après sa défaite de la veille face à Golden State.

À Portland, Raynaud maladroit, Cissoko et Rupert impliqués

Dans un autre duel de la côte Ouest, les Portland Trail Blazers ont dominé les Sacramento Kings (117-110). Toujours titulaire malgré le retour de Domantas Sabonis, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) s’est montré actif au rebond avec 9 prises en 23 minutes, mais en délicatesse au tir (6 points à 3/11).

Côté Sacramento, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a démarré dans le cinq majeur. L’ailier français a terminé avec 8 points à 2/7 aux tirs, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 34 minutes, tout en affichant un +/- positif (+10), preuve de son impact défensif et collectif. En sortie de banc, Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a apporté 4 points à 2/4 en 16 minutes.

Portland, porté par les 26 points de Deni Avdija et de Shaedon Sharpe, enchaîne une nouvelle victoire et revient à l’équilibre (22-22), tandis que Sacramento continue de souffrir malgré le retour progressif de Sabonis.