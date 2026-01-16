Recherche
EuroLeague

Un ancien joueur du Limoges CSP rejoint le club de Dubaï

EuroLeague - Bruno Caboclo s’est engagé avec Dubaï jusqu’à la fin de la saison. À peine libéré par l’Hapoel Tel-Aviv, l’ancien intérieur du Limoges CSP relance sa carrière au sein du club émirati, engagé en ABA League.
00h00
Un ancien joueur du Limoges CSP rejoint le club de Dubaï

Bruno Caboclo n’a plus joué depuis l’AmeriCup, avec le Brésil en septembre 2025

Crédit photo : FIBA

Bruno Caboclo (2,08 m, 30 ans) change de club mais reste en EuroLeague. Libéré par l’Hapoel Tel-Aviv, le Brésilien s’est officiellement engagé avec Dubaï, actuel premier de son groupe de Ligue adriatique devant le Partizan Belgrade et 13e d’EuroLeague, jusqu’à la fin de la saison.

Un retour progressif après plusieurs mois d’absence

Absent des parquets depuis l’AmeriCup disputée avec le Brésil début septembre, Bruno Caboclo sort d’une période compliquée. L’intérieur s’était fait opérer du dos début octobre, ce qui a retardé son retour à la compétition.

À 29 ans, l’ancien joueur NBA (105 matchs disputés) va désormais tenter de retrouver du rythme et de l’impact dans un environnement compétitif, au sein d’un club qui ne cache pas ses ambitions.

Un souvenir marquant en Betclic ELITE avec Limoges

Sur les parquets français, Bruno Caboclo reste associé à sa saison 2020-2021 sous le maillot du Limoges CSP. Malgré une année collective difficile pour le club haut-viennois, le poste 4/3 avait laissé quelques performances marquantes. Son pic au scoring reste celui d’avril 2021 face à Dijon, où il avait inscrit 28 points, cependant dans une lourde défaite du CSP (69-103).

Dubai réagit après le départ de Sertac Şanlı

Ce recrutement intervient moins de 48 heures après le départ de Sertac Sanli (2,12 m, 34 ans), qui a rejoint la raquette déjà bien fournie de Beşiktaş, notamment par l’ancien Parisien Ismaël Kamagate. Pour compenser, Dubaï – qui a perdu l’international français Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 31 ans) à l’intersaison – a rapidement ciblé Bruno Caboclo afin de renforcer sa raquette.

En s’attachant les services du vainqueur de la dernière EuroCup, Dubaï mise sur un joueur en quête de relance, qui à travers ses passages à Ulm, ou encore au Partizan Belgrade a montré qu’il avait sa place au haut niveau européen, à condition qu’il retrouve son meilleur niveau physique.

michel_jeune
Comme il semble loin le temps où le cSp pouvait se payer ce genre de joueur.
