« Une victoire et je suis MVP, une défaite et je devrais prendre ma retraite » : Mike James critique les réactions excessives

Avec un horrible 3/16 aux tirs face à l’Étoile Rouge de Belgrade, sans parler de son choix douteux de tirer à huit mètres au buzzer du temps règlementaire, Mike James a certainement réalisé mardi face à l’Étoile Rouge de Belgrade l’une de ses plus mauvaises prestations sous le maillot de Monaco.

Une vraie-contre performance alors qu’il restait sur une formidable série, à l’image de son équipe : 19 points à Barcelone, un double-double à Valence, 23 points à Paris la semaine dernière.

« Probablement pour ça que vous n’avez

jamais rien accompli de votre vie »

Visiblement, dans la foulée de cette déconvenue serbe, Mike James a été la cible de critiques excessives sur les réseaux sociaux, tout comme il avait été trop encensé auparavant. Alors le n°55 de l’ASM est revenu à l’un de ses fondamentaux : le tweet.

One win going to the final four

One win mvp

One loss it’s the worst

One loss retire That’s prolly why yall never amounted to shit. One good or bad thing it goes to the extreme. Let me go back to this playoff race bcuz not all of us able — Mike James (@TheNatural_05) January 21, 2026

En version traduite, et certainement édulcorée… « Une victoire et on va au Final Four. Une victoire et je suis MVP. Une défaite, c’est le pire. Une défaite et je devrais prendre ma retraite. C’est probablement pour ça que vous n’avez jamais rien accompli de votre vie. Un truc bien ou mal, et ça part direct dans l’extrême. Laissez-moi me remettre dans cette course aux playoffs parce que tout le monde n’en est pas capable. »

Ou une façon labellisée Mike James de réclamer un peu de nuance dans les commentaires….