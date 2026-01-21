Recherche
EuroLeague

« Une victoire et je suis MVP, une défaite et je devrais prendre ma retraite » : Mike James critique les réactions excessives

Hors sujet mardi avec un triste 3/16 aux tirs, alors qu'il était rayonnant en EuroLeague depuis plusieurs semaines, Mike James a tweeté pour réclamer de la nuance dans les commentaires publics.
|
00h00
« Une victoire et je suis MVP, une défaite et je devrais prendre ma retraite » : Mike James critique les réactions excessives

Mike James a pris la plume sur X après la défaite de Monaco pour réclamer de la nuance

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avec un horrible 3/16 aux tirs face à l’Étoile Rouge de Belgrade, sans parler de son choix douteux de tirer à huit mètres au buzzer du temps règlementaire, Mike James a certainement réalisé mardi face à l’Étoile Rouge de Belgrade l’une de ses plus mauvaises prestations sous le maillot de Monaco.

Une vraie-contre performance alors qu’il restait sur une formidable série, à l’image de son équipe : 19 points à Barcelone, un double-double à Valence, 23 points à Paris la semaine dernière.

Mike JAMES
Mike JAMES
14
PTS
3
REB
7
PDE
Logo EuroLeague
ASM
96 100
CRV

« Probablement pour ça que vous n’avez
jamais rien accompli de votre vie »

Visiblement, dans la foulée de cette déconvenue serbe, Mike James a été la cible de critiques excessives sur les réseaux sociaux, tout comme il avait été trop encensé auparavant. Alors le n°55 de l’ASM est revenu à l’un de ses fondamentaux : le tweet.

En version traduite, et certainement édulcorée… « Une victoire et on va au Final Four. Une victoire et je suis MVP. Une défaite, c’est le pire. Une défaite et je devrais prendre ma retraite. C’est probablement pour ça que vous n’avez jamais rien accompli de votre vie. Un truc bien ou mal, et ça part direct dans l’extrême. Laissez-moi me remettre dans cette course aux playoffs parce que tout le monde n’en est pas capable. »

Ou une façon labellisée Mike James de réclamer un peu de nuance dans les commentaires….

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

lolo59
Tout à fait d'accord avec lui! Le gars est humain, cela arrive à tous les joueurs de passer au travers....... Connaissant le caractère de ce joueur, il va revenir plus fort!!
Répondre
(5) J'aime
fergrand
il mérite toute mon admiration pour ce qu'il accompli depuis sa venue à MONACO;
Répondre
(4) J'aime
leon05
Ouais je rappelle juste que l'arrogance et le dédain n'ont jamais fait gagné des titres notamment le plus prestigieux d'Europe. Et de ces deux qualificatifs cette équipe de la côte d'Azur n'en manque pas.
Répondre
(0) J'aime
merou
Déclaration qui montre qu’il a été affecté, Monaco perd le match tout seul avec une avalanche de mauvais choix. James aurait dû finir en pénétration à la fin du temps réglementaire au lieu d’un shoot à 3 sans conviction
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
