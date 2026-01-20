Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic

L’AS Monaco n’avait plus perdu le moindre match depuis le… 17 décembre. Depuis, c’était une série de 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui était validée par la Roca Team. Celle-ci rentrait déjà dans l’histoire du club, même si le record (14) de la saison 2015/16 n’était pas encore atteint. Il ne le sera finalement pas cette année. Les Monégasques se sont inclinés à domicile face à l’Étoile Rouge de Belgrade, malmenés à Gaston-Médecin par trois anciens de la maison (Sasa Obradovic au coaching, Chima Moneke et Donatas Motiejunas sur le parquet).

Ils étaient menés de 18 points dans une première période totalement ratée en défense (29-47), mais ont réussi à revenir au score et même passer devant de 10 points dans le dernier quart (87-77) en serrant la vis défensive. Avant finalement d’être battus en prolongation (96-100) face à une équipe comptant elle aussi des joueurs capables de mettre des gros tirs. Notamment Jordan Nwora (18 points, dont 6 en prolongations) ou Jared Butler (7 points) et Ebuka Izundu (22 points, 12 rebonds), qui ont marqué les 7 points d’affilée permettant à leur équipe de revenir à égalité dans les deux dernières minutes du temps réglementaire.

« On est nuls en défense »

Avec six joueurs au-delà des 10 d’évaluation, les leaders monégasques ont pourtant répondu présent. Seul Mike James a vraiment raté son match, avec un triste… 3/16 aux tirs, et 3 turnovers. Mais le niveau défensif était bien en-dessous des espérances, avec 100 points encaissés et une bataille des rebonds largement perdue (50 à 37). Notamment en première période. « Défensivement on est nuls pour l’instant. 50 points à la mi-temps c’est inacceptable pour nos standards » s’exaspérait même Jaron Blossomgame (13 points, 5 rebonds) à la mi-temps au micro de l’EuroLeague TV.

Le message a été entendu pendant un moment. Avant que finalement les individualités serbes viennent à bout de la défense monégasque dans le money-time, alors que la Roca Team ratait des occasions cruciales (6 points dans les 7 dernières minutes, 3 turnovers dans les 3 dernières). « Félicitations à l’Étoile Rouge. On ne méritait pas de gagner, donc on a ce qu’on mérite » a conclu Vassilis Spanoulis. Monaco perd donc sa place de leader de l’EuroLeague, au profil de l’Hapoël Tel-Aviv, vainqueur de l’Anadolu Efes ce soir (71-66). Le Fenerbahçe est aussi passé devant en 2e position, mais compte deux matchs de retard.