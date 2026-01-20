Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic

EuroLeague - Face à l'Étoile Rouge de Belgrade et trois anciens du club, l'AS Monaco s'est inclinée en prolongations, dans un match où ils ont manqué de régularité défensive (score final 96-100). Ils concèdent ainsi leur première défaite depuis plus d'un mois.
|
00h00
Résumé
Écouter
Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic

Première défaite en 2026 pour la bande à Mike James et Nikola Mirotic

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco n’avait plus perdu le moindre match depuis le… 17 décembre. Depuis, c’était une série de 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui était validée par la Roca Team. Celle-ci rentrait déjà dans l’histoire du club, même si le record (14) de la saison 2015/16 n’était pas encore atteint. Il ne le sera finalement pas cette année. Les Monégasques se sont inclinés à domicile face à l’Étoile Rouge de Belgrade, malmenés à Gaston-Médecin par trois anciens de la maison (Sasa Obradovic au coaching, Chima Moneke et Donatas Motiejunas sur le parquet).

Ils étaient menés de 18 points dans une première période totalement ratée en défense (29-47), mais ont réussi à revenir au score et même passer devant de 10 points dans le dernier quart (87-77) en serrant la vis défensive. Avant finalement d’être battus en prolongation (96-100) face à une équipe comptant elle aussi des joueurs capables de mettre des gros tirs. Notamment Jordan Nwora (18 points, dont 6 en prolongations) ou Jared Butler (7 points) et Ebuka Izundu (22 points, 12 rebonds), qui ont marqué les 7 points d’affilée permettant à leur équipe de revenir à égalité dans les deux dernières minutes du temps réglementaire.

– Journée 23

 

« On est nuls en défense »

Avec six joueurs au-delà des 10 d’évaluation, les leaders monégasques ont pourtant répondu présent. Seul Mike James a vraiment raté son match, avec un triste… 3/16 aux tirs, et 3 turnovers. Mais le niveau défensif était bien en-dessous des espérances, avec 100 points encaissés et une bataille des rebonds largement perdue (50 à 37). Notamment en première période. « Défensivement on est nuls pour l’instant. 50 points à la mi-temps c’est inacceptable pour nos standards » s’exaspérait même Jaron Blossomgame (13 points, 5 rebonds) à la mi-temps au micro de l’EuroLeague TV.

Le message a été entendu pendant un moment. Avant que finalement les individualités serbes viennent à bout de la défense monégasque dans le money-time, alors que la Roca Team ratait des occasions cruciales (6 points dans les 7 dernières minutes, 3 turnovers dans les 3 dernières). « Félicitations à l’Étoile Rouge. On ne méritait pas de gagner, donc on a ce qu’on mérite » a conclu Vassilis Spanoulis. Monaco perd donc sa place de leader de l’EuroLeague, au profil de l’Hapoël Tel-Aviv, vainqueur de l’Anadolu Efes ce soir (71-66). Le Fenerbahçe est aussi passé devant en 2e position, mais compte deux matchs de retard.

Alpha DIALLO
Alpha DIALLO
19
PTS
6
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
ASM
96 100
CRV

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
silk
Du grand Mike James... à 3 sur 16 aux tirs.
Répondre
(1) J'aime
dvnknvknrkv
et le shoot de merde a la fin au lieu de faire la passe a matthew strazel
Répondre
(0) J'aime
chameaufou
la remise en jeu de diallo + un shoot à 3 pts de james au lieu de drive vers le cercle.
(1) J'aime
knnn
tres mal jouer r
Répondre
(0) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Interviews
00h00Fabien Causeur, la grande interview bilan : « Je n’aurais jamais imaginé une telle carrière ! »
EuroLeague
00h00Evan Fournier égale son record de passes décisives en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe » contre Kaunas, Paris perd avec un Hifi cadenassé
EuroCup
00h00La mauvaise passe de la JL Bourg se poursuit en EuroCup : avalanche de fautes et défaite en Allemagne
EuroLeague
00h00Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic
NM1
00h00Après les États-Unis et l’Espagne, Mathias M’Madi fait son retour en France
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete indisponible pour une durée indéterminée, gros coup dur pour Le Mans
Désormais âgé de 28 ans, favori pour le titre de MVP de Betclic ELITE, Elie Okobo est entré dans son prime
Betclic ELITE
00h00Les longues confessions d’Élie Okobo : « Je veux être reconnu comme un winner »
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
À l’étranger
00h00Jaylen Hoard : Le nouveau « French Monster » règne sur Tel-Aviv !
1 / 0
Livenews NBA
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
Kuminga n'a pas joué depuis 16 matchs.
NBA
00h00Jonathan Kuminga pourrait retrouver du temps de jeu chez les Warriors après la blessure de Jimmy Butler
Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire.
Betclic ELITE
00h00Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks
Depuis 2005, le King avait été sélectionné comme titulaire lors de 21 All-Star Games consécutifs.
NBA
00h00LeBron James ne sera pas titulaire au All-Star Game 2026 : une série historique prend fin
Nolan Traoré a pris la raquette de Phoenix plusieurs fois de vitesse
NBA
00h00Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns
Butler tentait de réceptionner une passe dans la raquette lorsqu'il est entré en collision avec Davion Mitchell.
NBA
00h00Jimmy Butler gravement blessé au genou lors de Warriors – Heat
Tobias Harris a été l'artisan principal de cette victoire avec 25 points.
NBA
00h00Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris
En 30 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Dyson Daniels proche du braquage contre les Milwaukee Bucks
Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus brillé avec 30 points.
NBA
00h00Le Thunder écrase les Cavaliers 136-104 sans forcer son talent
Phoenix a pris les commandes dès le premier quart-temps, menant 40-26 après douze minutes de jeu.
NBA
00h00Phoenix Suns s’impose 126-117 face aux Brooklyn Nets grâce à un festival à 3-points
1 / 0