NBA

Victor Wembanyama a vécu l’une de ses soirées les plus difficiles en carrière NBA

Tenu à 5/21 aux tirs lors de la défaite des San Antonio Spurs contre Houston la nuit dernière, Victor Wembanyama avait rarement une telle soirée sans en NBA...
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama a vécu l’une de ses soirées les plus difficiles en carrière NBA

5/21 aux tirs pour Victor Wembanyama

Crédit photo : Thomas Shea-Imagn Images

Il paraît que l’adresse est la chose la plus fluctuante au basket. Que ça va et vient selon les soirs. Victor Wembanyama vient d’en faire l’amère expérience.

Remarquable la veille contre Utah avec 33 points, à 7/12 de loin, le futur titulaire du All-Star Game n’a pas vu le jour contre Houston, gêné par la défense physique des Rockets et tenu à 5/21 aux tirs, dont 0/7 à 3-points.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
14
PTS
10
REB
2
PDE
Logo NBA
HOU
111 106
SAS

Quasi son match le plus maladroit historiquement

Sa soirée la plus difficile en termes d’adresse en NBA. Il avait déjà connu pire que ce 23,8%, mais sur de plus petits volumes : 23,1% (3/13) lors de son année rookie, 1/5 la saison dernière (soit 20%) face à Oklahoma City…

De plus, l’ancien prodige de la JSF Nanterre avait également raté plus de 16 shoots à deux reprises, mais des conditions différentes : 17 la saison dernière contre Minnesota, un soir où il avait été autrement plus adroit paradoxalement (13/30), et 20 lors d’un match de sa saison rookie où il avait frôlé le quadruple-double à Denver (23 points à 9/29, 15 rebonds, 8 passes décisives et 9 contres).

« Je dois aider mon équipe même quand je ne mets pas un tir »

« J’aurais aimé rentrer plus de tirs ce soir », a-t-il dit devant les médias dans le vestiaire. « Il faut que je trouve le moyen d’aider mon équipe quand je ne mets pas un tir. C’est de ma faute. Rien ne fait grandir plus vite que l’échec, la défaite. On apprend beaucoup, tout en ayant un bilan positif. »

Puisqu’il est Victor Wembanyama, il a quand même terminé en double-double avec 14 points, 10 rebonds et 2 passes décisives. Pas de quoi, toutefois, quitter le parquet de Houston satisfait.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
