Victor Wembanyama a vécu l’une de ses soirées les plus difficiles en carrière NBA

Il paraît que l’adresse est la chose la plus fluctuante au basket. Que ça va et vient selon les soirs. Victor Wembanyama vient d’en faire l’amère expérience.

Remarquable la veille contre Utah avec 33 points, à 7/12 de loin, le futur titulaire du All-Star Game n’a pas vu le jour contre Houston, gêné par la défense physique des Rockets et tenu à 5/21 aux tirs, dont 0/7 à 3-points.

Quasi son match le plus maladroit historiquement

Sa soirée la plus difficile en termes d’adresse en NBA. Il avait déjà connu pire que ce 23,8%, mais sur de plus petits volumes : 23,1% (3/13) lors de son année rookie, 1/5 la saison dernière (soit 20%) face à Oklahoma City…

De plus, l’ancien prodige de la JSF Nanterre avait également raté plus de 16 shoots à deux reprises, mais des conditions différentes : 17 la saison dernière contre Minnesota, un soir où il avait été autrement plus adroit paradoxalement (13/30), et 20 lors d’un match de sa saison rookie où il avait frôlé le quadruple-double à Denver (23 points à 9/29, 15 rebonds, 8 passes décisives et 9 contres).

« Je dois aider mon équipe même quand je ne mets pas un tir »

« J’aurais aimé rentrer plus de tirs ce soir », a-t-il dit devant les médias dans le vestiaire. « Il faut que je trouve le moyen d’aider mon équipe quand je ne mets pas un tir. C’est de ma faute. Rien ne fait grandir plus vite que l’échec, la défaite. On apprend beaucoup, tout en ayant un bilan positif. »

Puisqu’il est Victor Wembanyama, il a quand même terminé en double-double avec 14 points, 10 rebonds et 2 passes décisives. Pas de quoi, toutefois, quitter le parquet de Houston satisfait.