[Vidéo] Quand Élie Okobo adresse un doigt d’honneur aux arbitres

Exclu à Nanterre pour avoir cumulé une faute antisportive et une faute technique dans le quatrième quart-temps, Élie Okobo (1,91 m, 27 ans) pourrait payer cher sa sortie… Particulièrement irrité tout au long de la soirée, l’arrière de l’AS Monaco a perdu ses nerfs au moment de quitter le terrain et s’est fendu d’un doigt d’honneur, destiné selon toute vraisemblance à l’encontre de l’arbitre Freddy Lepercq, qui venait de lui sanctionner d’un flopping assez grossier.

Suspension en vue ?

Un geste qui devrait donner lieu à l’ouverture d’un rapport arbitral et conduire Élie Okobo tout droit devant la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB. Si l’infraction est caractérisée, et qu’il est notamment établi que son geste visait Freddy Lepercq, il risque évidemment une lourde sanction, pouvant aller jusqu’à plusieurs matchs de suspension.

💢 Exclu à Nanterre suite à une faute technique, Élie Okobo a quitté le terrain en se fendant d’un doigt d’honneur ! 👀 Un vilain geste visiblement destiné à l’arbitre Freddy Lepercq. ⚖️ Suspension à venir pour le Monégasque ? 🇲🇨 https://t.co/yJIKYaaiaH pic.twitter.com/WafEAKbaFj — BeBasket (@Be_BasketFr) January 11, 2025

Toutefois, comme le précise le journaliste Clément Bigois, présent sur place, le commissaire Didier Dauchy (qui a manqué le geste en live) n’avait pas enregistré le moindre rapport dans la foulée de la rencontre. Mais le Bordelais devrait être rattrapé par les images accablantes capturées par le diffuseur DAZN.

Pour le moment, rien de consigné après le geste d’Élie Okobo selon le délégué du match, qui n’a pas vu le doigt d’honneur en live. Au moment de la conférence de presse, il n’avait pas encore débriefé avec les trois arbitres de la rencontre.#BetclicELITE — Clément Bigois (@ClemBigois) January 11, 2025

Renvoyé aux vestiaires pour les 210 dernières secondes de la partie, alors que le score était de 70-71, Élie Okobo n’a pas pu voir le run final de ses coéquipiers. Longtemps malmenée à Nanterre, menée 54-64 à la 32e minute, la Roca Team a finalement renversé les Franciliens dans le money-time (81-73).