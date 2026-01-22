Villeneuve d’Ascq première équipe française en quarts de finale de l’EuroCup

Elles avaient fait le plus dur au match aller, et n’avaient plus qu’à pousser le ballon au fond des filets sur ce match retour. Après être allé gagner de 23 points en Espagne (62-85), Villeneuve d’Ascq n’a pas eu besoin de forcer son talent au Palacium. Même une défaite de 22 points aurait suffi grâce au point-average. Mais elles ont tout de même fait l’effort de l’emporter 83-81, face à une équipe de Guernica qui a joué crânement sa chance. « Par fierté et par respect pour notre public, on fera le nécessaire pour également gagner ce match retour » avait annoncé le coach Maxime Bézin la semaine dernière. Promesse tenue. Et erreur du premier tour (défaite au match retour contre Angers, heureusement non-rédhibitoire) pas reproduite.

Mission accomplie

Les Villeneuvoises ont abordé la rencontre comme il fallait, avec sérieux et concentration. Mais leurs adversaires ne se sont pas laissées faire, peut-être remontées après l’humiliation devant leur public la semaine dernière. À la mi-temps, l’écart n’était que d’un petit point (44-43). Celui-ci n’a d’ailleurs jamais dépassé les 10 points, et le match est resté serré jusqu’au bout.

I want you to trust me the way Alexis Peterson trusts Alexia Chery. 😌#EuroCupWomen | @___PistolPete1 x @Alexia_seven pic.twitter.com/AVGD2i6rWJ — EuroCup Women (@EuroCupWomen) January 21, 2026

Avec même une frayeur pour l’ESBVA puisque les Espagnoles de Gernika sont revenues à égalité à cinq secondes du terme. Avant que finalement une Sokhna Fall MVP (16 points, 5 rebonds) ne marque le panier de la gagne devant son public. Joueuse du match à l’aller, Emmanuelle Tahane n’a joué que 9 minutes, bien supplée par les 12 points d’Ameryst Alston et des 14 d’Alexia Chery, dont le pick-and-roll avec Alexis Peterson a encore une fois parfaitement fonctionné.

Sans une belle adresse à 3-points (4/18), les Villeneuvoises ont en revanche bien pris soin du ballon, avec 11 turnovers pour 23 passes décisives. Elles restent l’équipe avec le meilleur pourcentage aux tirs de toute la compétition (49%), et la deuxième meilleure à 3-points (38,5%). Des arguments solides pour tenter d’aller faire le doublé après leur titre en 2024/25. C’est en tout cas une nouvelle étape de franchie, puisqu’elles atteignent les quarts de finale. En plus d’elles, deux autres équipes ont obtenu leur ticket : le Panathinaïkos et Avenida. Après leur victoire de 14 points à l’extérieur au match aller, Lattes-Montpellier sont en bonne position pour les imiter.