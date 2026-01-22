Recherche
EuroCup

Villeneuve d’Ascq première équipe française en quarts de finale de l’EuroCup

EuroCup féminine - En l'emportant à domicile 83-81 contre les Espagnoles de Guernica, les championnes en titre de Villeneuve d'Ascq ont facilement validé leur ticket pour les quarts de finale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Villeneuve d’Ascq première équipe française en quarts de finale de l’EuroCup

Une cohésion d’équipe qui porte ses fruits au Palacium

Crédit photo : EuroCup Women

Elles avaient fait le plus dur au match aller, et n’avaient plus qu’à pousser le ballon au fond des filets sur ce match retour. Après être allé gagner de 23 points en Espagne (62-85), Villeneuve d’Ascq n’a pas eu besoin de forcer son talent au Palacium. Même une défaite de 22 points aurait suffi grâce au point-average. Mais elles ont tout de même fait l’effort de l’emporter 83-81, face à une équipe de Guernica qui a joué crânement sa chance. « Par fierté et par respect pour notre public, on fera le nécessaire pour également gagner ce match retour » avait annoncé le coach Maxime Bézin la semaine dernière. Promesse tenue. Et erreur du premier tour (défaite au match retour contre Angers, heureusement non-rédhibitoire) pas reproduite.

– 8e de finale

Mission accomplie

Les Villeneuvoises ont abordé la rencontre comme il fallait, avec sérieux et concentration. Mais leurs adversaires ne se sont pas laissées faire, peut-être remontées après l’humiliation devant leur public la semaine dernière. À la mi-temps, l’écart n’était que d’un petit point (44-43). Celui-ci n’a d’ailleurs jamais dépassé les 10 points, et le match est resté serré jusqu’au bout.

Avec même une frayeur pour l’ESBVA puisque les Espagnoles de Gernika sont revenues à égalité à cinq secondes du terme. Avant que finalement une Sokhna Fall MVP (16 points, 5 rebonds) ne marque le panier de la gagne devant son public. Joueuse du match à l’aller, Emmanuelle Tahane n’a joué que 9 minutes, bien supplée par les 12 points d’Ameryst Alston et des 14 d’Alexia Chery, dont le pick-and-roll avec Alexis Peterson a encore une fois parfaitement fonctionné.

Sokhna ADJI FALL
Sokhna ADJI FALL
16
PTS
5
REB
0
PDE
Logo EuroCup Féminine
VIL
83 81
LOI

Sans une belle adresse à 3-points (4/18), les Villeneuvoises ont en revanche bien pris soin du ballon, avec 11 turnovers pour 23 passes décisives. Elles restent l’équipe avec le meilleur pourcentage aux tirs de toute la compétition (49%), et la deuxième meilleure à 3-points (38,5%). Des arguments solides pour tenter d’aller faire le doublé après leur titre en 2024/25. C’est en tout cas une nouvelle étape de franchie, puisqu’elles atteignent les quarts de finale. En plus d’elles, deux autres équipes ont obtenu leur ticket : le Panathinaïkos et Avenida. Après leur victoire de 14 points à l’extérieur au match aller, Lattes-Montpellier sont en bonne position pour les imiter.

Commentaires

Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l'actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s'intéresse autant aux stars qu'aux rôles clés dans l'ombre, avec l'envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s'est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l'intérieur.
