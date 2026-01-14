En Espagne, Villeneuve d’Ascq fait un grand pas vers la qualification en quarts

Les premiers matchs à l’extérieur dans une double-confrontation éliminatoire en EuroCup, ça ne fait pas peur à Villeneuve d’Ascq. Au contraire. C’est une occasion parfaite pour l’équipe de faire un grand pas vers la qualification, et de s’offrir un match retour beaucoup plus tranquille à la maison. Elles l’avaient déjà fait au mois de décembre en 1/16e de finale à Angers. Et voilà qu’elles renouvellent la performance un mois plus tard, cette fois chez les Espagnoles de Gernika.

Matelas confortable

Alors qu’elles s’étaient offertes un avantage de 28 points contre les Angevines, les Villeneuvoises ont quasiment fait aussi bien cette fois. C’est en effet de 23 points qu’elles se sont imposées en Espagne, 62-85. L’écart tutoyait déjà les 30 points dans le troisième quart-temps, mais leurs hôtes ont réussi à réduire légèrement leur retard dans le dernier quart, le seul qu’elles ont remporté (18-16). Le reste du temps, elles se sont fait marcher dessus par leurs visiteuses. Les scores des trois premiers quart-temps sont quasiment identiques et illustrent le rouleau-compresseur qui s’est mis en marche dans le pays basque : 15-23, 15-23, 14-23.

« C’est une belle victoire dans le contenu. Cela faisait d’ailleurs un petit moment que l’on n’avait pas joué comme ça » s’est ravi le coach Maxime Bézin dans les colonnes de La Voix du Nord, alors que son équipe avait perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Mais les coupes d’Europe sont un moment à part dans le calendrier de l’ESBVA (vainqueur de l’EuroCup en 2024/25, finaliste de l’EuroLeague 2023/24), qui pousse l’équipe à se transcender. Elles ont joué un basket plus propre que celui qui était le leur ces dernières semaines. Les statistiques collectives le montrent bien (23 passes décisives contre 16 de moyenne en LBWL, 11 ballons perdus contre plus de 17).

Tahane leader, le collectif tourne

Au rang des performances individuelles, une joueuse a dénoté : Emmanuelle Tahane. Avec ses 14 points, 11 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions, la poste 4 s’en sort avec une évaluation de 32, de loin la meilleure du match. C’est le cinq majeur qui a fait la différence, comme le prouve leur plus/minus qui est pour chacune entre +13 et +21.

Au milieu d’un mois de janvier chargé avec des matchs qui s’enchaînent tous les 3-4 jours, le staff a pu profiter du large écart pour faire tourner. Mais ce n’est pas pour autant que Maxime Bézin veut se relâcher pour le match retour, qu’ils débuteront donc avec un avantage de 23 points : « Par fierté et par respect pour notre public, on fera le nécessaire pour également gagner ce match retour, sans gérer notre point-average », pour éviter de reproduire le couac contre Angers.