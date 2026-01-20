Alicia Tournebize signe un deuxième match enthousiasmant avec South Carolina en NCAA

Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) continue son acclimatation au basket universitaire américain. Pour son deuxième match de la saison avec South Carolina, la Française a montré un tout autre visage, dans un contexte collectif particulièrement favorable. Les Gamecocks ont signé une démonstration face à Coppin State, et la rookie tricolore a profité de l’occasion pour débloquer son compteur offensif et gagner en confiance.

Our two favorite words – GAMECOCKS WIN 🤙 pic.twitter.com/Lx9j36luZO — South Carolina Women's Basketball (@GamecockWBB) January 18, 2026

Une victoire écrasante et une série qui s’allonge

South Carolina n’a laissé aucune chance aux Eagles de Coppin State, avec un succès sans appel 90-48. Cette victoire est la 12e consécutive pour les Gamecocks, dont la dernière défaite remonte au 27 novembre dernier, face aux Texas Longhorn (64-66) dans un match hors conférence.

Cette dynamique confirme la domination actuelle de South Carolina, solidement installée en tête de la sa conférence (la SEC), avec un bilan global de 18 victoires pour 1 défaite, dont un parfait 5-0 contre les universités de sa conférence.

Alicia Tournebize ouvre son compteur

Pour son deuxième match officiel sous le maillot de sa nouvelle université, Alicia Tournebize a su saisir sa chance. En 13 minutes de jeu, elle a compilé 8 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre, affichant une activité bien plus marquante que lors de sa première apparition.

Lors de ses débuts aux États-Unis, face aux Texas Longhorn, elle avait eu un rôle plus limité avec 5 minutes de jeu pour 0 point, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 contre et 2 fautes, dans une victoire serrée (68-65) face à un autre programme de renom.

Ses moyennes actuelles (4 points, 0,5 rebond, 0,5 passe, 0,5 interception, 0,5 contre en 9 minutes) restent peu représentatives de son potentiel, tant ses deux prestations sont opposées.

Un parcours déjà riche pour une rookie

Née à Charmeil, Alicia Tournebize est la fille d’Isabelle Fijalkowski. Passée par le centre de formation du Tango Bourges Basket, elle a commencé à entrer en jeu au niveau professionnel en 2024-2025. Elle est connu pour son potentiel : un alliage entre taille, qualités athlétiques et mobilité. De quoi lui permettre de dunker, même en match.

Sur le plan international, la Française a été sélectionnée avec l’Équipe de France pour la Coupe du Monde U17 puis l’Euro U18, compétition lors de laquelle elle a décroché la médaille de bronze tout en étant nommée dans le cinq majeur du tournoi. Un bagage solide avant de traverser l’Atlantique.

Une concurrence féroce à South Carolina

Dans un effectif extrêmement dense, Alicia Tournebize devra s’accrocher pour se faire une place durable dans la rotation. South Carolina est portée cette saison par Joyce Edwards (20,3 points, 6,4 rebonds, 2,4 passes, 1,9 interception, 1,5 contre), Ta’Niya Latson (16,1 points, 3,4 rebonds, 3,9 passes, 1,6 interception) et Madina Okot (14,8 points, 10,9 rebonds, 1,2 passe, 1,4 interception, 1,6 contre).

Sans pression excessive toutefois : l’Auvergnate n’est que dans sa saison rookie (première année) en NCAA et dispose du temps nécessaire pour s’adapter au rythme, à l’intensité et aux exigences du basket américain.

How Ali entered the chat last week 🤙 pic.twitter.com/OZRwHhyIgS — South Carolina Women's Basketball (@GamecockWBB) January 20, 2026

Un prochain test à Oklahoma

Les Gamecocks enchaîneront avec un déplacement chez les Sooners d’Oklahoma le 22 janvier. Oklahoma pointe actuellement à la 13e place du classement général et à la 8e place de la division SEC, un nouveau rendez-vous intéressant pour évaluer la progression collective… et individuelle d’Alicia Tournebize.