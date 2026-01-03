Carnage à Bilbao : Valence et Neal Sako entrent dans l’histoire de la Liga Endesa

Le Valencia Basket de Neal Sako (2,10 m, 26 ans) a frappé très fort hier en Espagne pour la 13e journée de Liga Endesa. En déplacement à la Bilbao Arena, le club orange a littéralement étouffé le Surne Bilbao (72-116), au terme d’un match entré dans l’histoire de l’ACB par l’ampleur de son explosion offensive. Une performance collective hors normes, dans laquelle le pivot français a pleinement pris part.

Valencia Basket injouable après la pause

Déjà meilleure attaque du championnat, Valence a franchi un nouveau cap. Après une première période pourtant disputée (35-37 à la pause), les hommes de Pedro Martínez ont complètement fait voler le match en éclats au retour des vestiaires.

En seconde période, Valence a inscrit 79 points (36 dans le troisième quart-temps, 43 dans le quatrième), soit un record absolu dans l’histoire de la Liga Endesa ACB depuis sa création en 1983. Jamais une équipe n’avait marqué autant de points sur une seule mi-temps, domicile et extérieur confondus.

Une pluie de records

La démonstration ne s’est pas arrêtée là. Les 43 points inscrits dans le dernier quart-temps égalent le deuxième meilleur total jamais enregistré par une équipe de Liga Endesa sur une période, et constituent le meilleur quart-temps offensif de l’histoire de l’ACB à l’extérieur.

Avec 116 points au tableau d’affichage, Valencia Basket signe également le sixième meilleur total de son histoire et son record offensif de la saison. Face à un Bilbao dépassé, les visiteurs ont transformé une rencontre équilibrée en véritable récital.

Jean Montero en chef d’orchestre, Neal Sako dans la rotation

Sur le plan individuel, le Dominicain Jean Montero a été le moteur principal de l’attaque valencienne avec 22 points pour 26 d’évaluation. Autour de lui, la profondeur de banc a fait très mal, avec 11 Valenciens entre 4 et 15 points.

⭐ 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏𝙎 Una salida feroz de la segunda parte selló un duelo igualado en la primera. ¡Sumamos una gran victoria en una cancha complicada! 🧡 🏆 J13 #LigaEndesa

⚫ @bilbaobasket 72

🟠 @valenciabasket 116

🤝 Vitaldin pic.twitter.com/5wus94yFLW — Valencia Basket Club (@valenciabasket) January 2, 2026

Côté français, en sortie de banc Neal Sako a apporté sa contribution dans ce feu d’artifice collectif avec 7 points, 3 rebonds et 1 passe pour 11 d’évaluation en 13 minutes, confirmant sa place dans une rotation intérieure dense et performante. Une prestation solide dans un contexte idéal, celui d’un match totalement maîtrisé par son équipe.

Valence s’installe en haut du classement

Grâce à ce succès XXL, Valencia Basket grimpe à la deuxième place du classement (10 victoires pour 2 défaites), juste derrière le Real Madrid. À l’inverse, Bilbao recule à la treizième place après une troisième défaite consécutive.

Au-delà du résultat, cette soirée disputée devant pratiquement 9000 spectateurs restera comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire récente de la Liga Endesa. Et pour Neal Sako, elle s’inscrit dans une dynamique collective impressionnante, au sein d’une équipe capable de repousser toutes les limites offensives.