Liga Endesa

Carnage à Bilbao : Valence et Neal Sako entrent dans l’histoire de la Liga Endesa

Liga Endesa - Porté par une attaque historique, le Valencia Basket de Neal Sako a signé une démonstration totale sur le parquet de Bilbao (72-116), en battant plusieurs records majeurs de la Liga Endesa.
00h00
Valencia Basket a livré une performance historique à Bilbao

Crédit photo : Valencia Basket Club - Miguel Ángel Polo

Le Valencia Basket de Neal Sako (2,10 m, 26 ans) a frappé très fort hier en Espagne pour la 13e journée de Liga Endesa. En déplacement à la Bilbao Arena, le club orange a littéralement étouffé le Surne Bilbao (72-116), au terme d’un match entré dans l’histoire de l’ACB par l’ampleur de son explosion offensive. Une performance collective hors normes, dans laquelle le pivot français a pleinement pris part.

– Journée 13

Valencia Basket injouable après la pause

Déjà meilleure attaque du championnat, Valence a franchi un nouveau cap. Après une première période pourtant disputée (35-37 à la pause), les hommes de Pedro Martínez ont complètement fait voler le match en éclats au retour des vestiaires.

En seconde période, Valence a inscrit 79 points (36 dans le troisième quart-temps, 43 dans le quatrième), soit un record absolu dans l’histoire de la Liga Endesa ACB depuis sa création en 1983. Jamais une équipe n’avait marqué autant de points sur une seule mi-temps, domicile et extérieur confondus.

Visuel: ACB.com

Une pluie de records 

La démonstration ne s’est pas arrêtée là. Les 43 points inscrits dans le dernier quart-temps égalent le deuxième meilleur total jamais enregistré par une équipe de Liga Endesa sur une période, et constituent le meilleur quart-temps offensif de l’histoire de l’ACB à l’extérieur.

Visuel: ACB.com

Avec 116 points au tableau d’affichage, Valencia Basket signe également le sixième meilleur total de son histoire et son record offensif de la saison. Face à un Bilbao dépassé, les visiteurs ont transformé une rencontre équilibrée en véritable récital.

Visuel: ACB.com

Jean Montero en chef d’orchestre, Neal Sako dans la rotation

Sur le plan individuel, le Dominicain Jean Montero a été le moteur principal de l’attaque valencienne avec 22 points pour 26 d’évaluation. Autour de lui, la profondeur de banc a fait très mal, avec 11 Valenciens entre 4 et 15 points.

Côté français, en sortie de banc Neal Sako a apporté sa contribution dans ce feu d’artifice collectif avec 7 points, 3 rebonds et 1 passe pour 11 d’évaluation en 13 minutes, confirmant sa place dans une rotation intérieure dense et performante. Une prestation solide dans un contexte idéal, celui d’un match totalement maîtrisé par son équipe.

Neal SAKO
Neal SAKO
7
PTS
3
REB
1
PDE
BIL
72 116
VAL
BIL
72 116
VAL

Valence s’installe en haut du classement

Grâce à ce succès XXL, Valencia Basket grimpe à la deuxième place du classement (10 victoires pour 2 défaites), juste derrière le Real Madrid. À l’inverse, Bilbao recule à la treizième place après une troisième défaite consécutive.

Au-delà du résultat, cette soirée disputée devant pratiquement 9000 spectateurs restera comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire récente de la Liga Endesa. Et pour Neal Sako, elle s’inscrit dans une dynamique collective impressionnante, au sein d’une équipe capable de repousser toutes les limites offensives.

Neal Sako
Neal Sako
thorir
Beaucoup de crédit à pedro Martinez, c'est fou comme on a l'impression qu'il a pris soin toute sa carrière d'éviter les plus grands clubs haha... Son 2eme passage à Baskonia c'était quand même déja trés serieux, mais l'instabilité de ce club avec ses coachs c'est quand même quelque chose aussi. L'evolution de Brancou Badio aussi au passage c'est incroyable, et avec l'impression qu'il est vraiment fait pour cette équipe. Fournier disait y'a pas longtemps qu'il avait l'impression de voir une "version augmentée" du Paris de la saison derniere mais j'trouve qu'on est vraiment + dans une version augmentée pour reprendre ses termes, des fondamentaux du basket espagnol, avec en effet un jeu de relance permanent, mais où le fait que le ballon bouge bcp compte + que le mouvement des joueurs comme c'est plutôt le cas à Paris. Puis evidemment un coaching trés different, on pourra dire moins innovant si on veut, mais surtout moins "data" que le turnover minuté de la méthode Iisalo
