Champagne Basket : Steven Verplancken out pour une durée indéterminée

Absent lors de la victoire du Champagne Basket contre Caen vendredi dernier (90-71), où il était annoncé comme malade, Steven Verplancken n’était même pas physiquement présent au Palais des Sports Pierre-de-Coubertin.

PROFIL JOUEUR Steven VERPLANCKEN Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (17/07/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9 #98 REB 1,2 #214 PD 2,1 #85

La situation n’est pas prête de se décanter. Le club champenois a annoncé dans un communiqué que son shooteur belgo-dominicain était « actuellement au repos pour raisons médicales », sans donner de date de retour.