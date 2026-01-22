Recherche
ELITE 2

Champagne Basket : Steven Verplancken out pour une durée indéterminée

Mis au repos pour raisons médicales, Steven Verplancken sera absent pour une durée indéterminée. L'arrière de Champagne Basket manquera ainsi le déplacement à Blois vendredi, après avoir déjà renoncé à la réception de Caen la semaine dernière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Champagne Basket : Steven Verplancken out pour une durée indéterminée

Steven Verplancken en défense sur Valentin Vitale-Boiteux lors de son dernier match à Aix-Maurienne le 9 janvier

Crédit photo : Cécile Thomas

Absent lors de la victoire du Champagne Basket contre Caen vendredi dernier (90-71), où il était annoncé comme malade, Steven Verplancken n’était même pas physiquement présent au Palais des Sports Pierre-de-Coubertin.

PROFIL JOUEUR
Steven VERPLANCKEN
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 25 ans (17/07/2000)

Nationalités:

logo bel.jpg
République-dominicaine-drapeau.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9
#98
REB
1,2
#214
PD
2,1
#85

La situation n’est pas prête de se décanter. Le club champenois a annoncé dans un communiqué que son shooteur belgo-dominicain était « actuellement au repos pour raisons médicales », sans donner de date de retour.

« Un point sera fait ultérieurement sur son retour à la compétition », indique ainsi Champagne Basket. Celui qui est documente l’intégralité de sa saison sur sa chaîne YouTube manquera donc également le déplacement à Blois ce vendredi.

Heureusement pour Vincent Dumestre, il peut compter, à son poste, sur le retour de blessure du Samoan Samuta Avea, qui a profité de son absence pour disputer son premier match de la saison la semaine dernière.

