Huit ans après, Julien Delmas repart en Suède

Huit ans après un premier passage de dix matchs en Suède, où il s’était « vraiment plu, parce qu’on (lui avait) confié un rôle important et de vraies responsabilités », Julien Delmas (33 ans) est de retour en Scandinavie.

Mais loin de la première division, où il évoluait à l’époque avec Köping, le shooteur catalan s’est engagé avec Kalmar, lanterne rouge de la troisième division avec quinze défaites en seize rencontres.

Aperçu au centre de formation de l’Élan Béarnais, puis à quatre reprises en Pro B avec Le Portel, l’ancien palois est reparti à l’étranger en 2024 après un cycle de trois saisons en NM2 à Tremblay.

Il a effectué deux passages en Italie ces derniers temps : l’un enthousiasmant en quatrième division la saison dernière à Molfetta (17,7 points), un plus poussif en novembre à l’échelon supérieur avec Antoniana (9,3 points en 3 matchs).