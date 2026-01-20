Juhann Begarin signe son record de points de la saison avec Monaco

Juhann Begarin continue de s’affirmer dans la rotation de Monaco. Ce week-end, lors de la victoire face au Limoges CSP, le jeune international français a signé son record de points de la saison, symbole d’une dynamique individuelle positive au sein d’un collectif monégasque impressionnant.

Une performance complète face à Limoges

Opposée au Limoges CSP, l’AS Monaco s’est imposée 99-88, décrochant au passage une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Dans ce succès, Juhann Begarin a parfaitement saisi l’opportunité qui lui était offerte en l’absence d’Alpha Diallo.

En seulement 19 minutes, il a compilé 14 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour une évaluation de 17. Il s’agit de son record de points cette saison, de sa deuxième meilleure performance au rebond et d’un record de passes égalé, le tout constituant sa meilleure évaluation de l’exercice.

Strazel également en vue

Dans cette rencontre, Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) s’est lui aussi illustré en atteignant son record de passes décisives de la saison, avec 9 offrandes. Une illustration supplémentaire de la richesse collective de l’effectif monégasque.

Un rôle en progression dans l’effectif monégasque

Natif des Abîmes, en Guadeloupe, Juhann Begarin est passé par le Pôle France avant d’évoluer sous les couleurs de Paris Basket puis de Nanterre 92, avant de rejoindre le projet ambitieux de l’AS Monaco. L’arrière/ailier compte également quatre sélections avec l’équipe de France.

Cette saison en Betclic ELITE, Begarin affiche des moyennes de 6,2 points, 2,9 rebonds, 1 passe, 0,8 interception et 0,3 contre en 18,5 minutes sur 15 matchs disputés. En EuroLeague, il n’a pris part qu’à cinq rencontres pour 2,6 points, 1 rebond et 0,2 passe en moins de 8 minutes de moyenne.

Des chiffres modestes, mais qui ne reflètent pas toujours son impact défensif et son activité, de plus en plus visibles ces dernières semaines.

PROFIL JOUEUR Juhann BEGARIN Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 23 ans (07/08/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,2 #141 REB 2,9 #104 PD 1 #140

Monaco en patron sur tous les tableaux

Collectivement, Monaco continue d’impressionner. Le club de la Principauté est leader de Betclic ELITE avec un bilan de 14 victoires pour 2 défaites. Sur la scène européenne, les Monégasques occupent la deuxième place de l’EuroLeague avec un bilan de 15 victoires pour 7 défaites, juste derrière l’Hapoel Tel-Aviv (15-6).

Un nouveau test en EuroLeague

Prochain rendez-vous pour Monaco le 20 janvier, avec un déplacement face à l’Étoile Rouge de Belgrade, actuellement 10e d’EuroLeague. Une nouvelle occasion pour Juhann Begarin de poursuivre sur sa lancée et de continuer à gagner du crédit dans la rotation monégasque.