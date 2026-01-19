Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold

Killian Hayes a livré l’une de ses performances les plus marquantes de la saison en G-League. Mené de 18 points, le Cleveland Charge a renversé le Grand Rapids Gold (132-126) et le meneur n’y est pas pour rien.

Un départ catastrophique pour Cleveland

La rencontre a pourtant très mal débuté pour le Charge. Totalement dépassés dans le premier quart-temps, les joueurs de l’Ohio ont encaissé un lourd 36-18, avant de rejoindre les vestiaires avec un retard toujours aussi conséquent (-18, 43-61).

Dans ce contexte compliqué, Killian Hayes a connu une première mi-temps discrète sur le plan offensif, avec 8 points, 3 rebonds et 3 passes décisives, sans parvenir à enrayer la dynamique adverse.

Hayes change le visage du match

Au retour des vestiaires, le meneur franco-américain a totalement changé de dimension. Plus agressif, plus tranchant dans la création, Killian Hayes a pris le contrôle du jeu. Il a inscrit 18 points, capté 2 rebonds et délivré 5 passes décisives en seconde période, incarnant le réveil spectaculaire du Cleveland Charge.

Porté par son meneur, Cleveland a infligé un impressionnant +24 à son adversaire sur la deuxième mi-temps pour finalement s’imposer 132-126 face au Grand Rapids Gold.

feels good to be back in the win column! #ChargeOn pic.twitter.com/P8u00pZENG — Cleveland Charge (@ChargeCLE) January 18, 2026

Une ligne de stats XXL

Au terme de la rencontre, Killian Hayes compile 26 points, 5 rebonds et 8 passes décisives en 31 minutes. Il termine deuxième meilleur marqueur du match et meilleur passeur, confirmant son influence totale sur le jeu du Charge.

Ce succès permet à Cleveland de retrouver le top 6 de la conférence Est, avec un bilan redevenu positif (5 victoires pour 4 défaites), et de mettre fin à une série de trois revers consécutifs.

OH MY GOODNESS! 🤯🤯😱😱@cavs Two-Way Chris Livingston threw down TWO insane posters in one half for the @chargecle. pic.twitter.com/mUEKNMjWio — NBA G League (@nbagleague) January 18, 2026

Des statistiques qui le placent parmi l’élite

Sur l’ensemble de la saison, Killian Hayes affiche des moyennes impressionnantes : 25,7 points, 5 rebonds, 9,6 passes décisives, 2,1 interceptions et 0,7 contre par match. Il figure dans le top 5 des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de G-League, étant le seul joueur à figurer dans ces deux classements.

Des chiffres qui traduisent son rôle central et sa domination à ce niveau de compétition.

Un avenir toujours incertain en NBA

Malgré ces performances, un retour durable dans la rotation des Cleveland Cavaliers reste compliqué. La franchise dispose déjà de quatre joueurs sur le poste de meneur, limitant les opportunités immédiates pour le Français.

À l’approche de la trade deadline NBA, Killian Hayes pourrait néanmoins espérer intégrer une équipe capable de lui offrir un rôle dans la rotation, même si les perspectives restent limitées à ce stade.

Un nouveau duel dès le 20 janvier

Le Cleveland Charge retrouvera très vite le Grand Rapids Gold, avec un nouveau face-à-face programmé le 20 janvier. Une nouvelle occasion pour Killian Hayes de confirmer sa forme actuelle et, pourquoi pas, de permettre à Cleveland de se rapprocher encore un peu plus du top 5 de la conférence Est.