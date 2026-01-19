Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
G League

Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold

G-League – Killian Hayes a été décisif dans la victoire du Cleveland Charge face au Grand Rapids Gold. Auteur d’une seconde période de très haut niveau, le meneur français a porté son équipe vers un succès important dans la course au top 6 de la conférence Est.
|
00h00
Résumé
Écouter
Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold

Killian Hayes prend de l’épaisseur avec le Cleveland Charge

Crédit photo : Cleveland Charge

Killian Hayes a livré l’une de ses performances les plus marquantes de la saison en G-League. Mené de 18 points, le Cleveland Charge a renversé le Grand Rapids Gold (132-126) et le meneur n’y est pas pour rien.

Un départ catastrophique pour Cleveland

La rencontre a pourtant très mal débuté pour le Charge. Totalement dépassés dans le premier quart-temps, les joueurs de l’Ohio ont encaissé un lourd 36-18, avant de rejoindre les vestiaires avec un retard toujours aussi conséquent (-18, 43-61).

Dans ce contexte compliqué, Killian Hayes a connu une première mi-temps discrète sur le plan offensif, avec 8 points, 3 rebonds et 3 passes décisives, sans parvenir à enrayer la dynamique adverse.

Hayes change le visage du match

Au retour des vestiaires, le meneur franco-américain a totalement changé de dimension. Plus agressif, plus tranchant dans la création, Killian Hayes a pris le contrôle du jeu. Il a inscrit 18 points, capté 2 rebonds et délivré 5 passes décisives en seconde période, incarnant le réveil spectaculaire du Cleveland Charge.

Porté par son meneur, Cleveland a infligé un impressionnant +24 à son adversaire sur la deuxième mi-temps pour finalement s’imposer 132-126 face au Grand Rapids Gold.

Une ligne de stats XXL

Au terme de la rencontre, Killian Hayes compile 26 points, 5 rebonds et 8 passes décisives en 31 minutes. Il termine deuxième meilleur marqueur du match et meilleur passeur, confirmant son influence totale sur le jeu du Charge.

Killian HAYES
Killian HAYES
26
PTS
5
REB
8
PDE
Logo G League
GRG
126 132
CLE

Ce succès permet à Cleveland de retrouver le top 6 de la conférence Est, avec un bilan redevenu positif (5 victoires pour 4 défaites), et de mettre fin à une série de trois revers consécutifs.

Des statistiques qui le placent parmi l’élite

Sur l’ensemble de la saison, Killian Hayes affiche des moyennes impressionnantes : 25,7 points, 5 rebonds, 9,6 passes décisives, 2,1 interceptions et 0,7 contre par match. Il figure dans le top 5 des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de G-League, étant le seul joueur à figurer dans ces deux classements.

Des chiffres qui traduisent son rôle central et sa domination à ce niveau de compétition.

Un avenir toujours incertain en NBA

Malgré ces performances, un retour durable dans la rotation des Cleveland Cavaliers reste compliqué. La franchise dispose déjà de quatre joueurs sur le poste de meneur, limitant les opportunités immédiates pour le Français.

À l’approche de la trade deadline NBA, Killian Hayes pourrait néanmoins espérer intégrer une équipe capable de lui offrir un rôle dans la rotation, même si les perspectives restent limitées à ce stade.

Un nouveau duel dès le 20 janvier

Le Cleveland Charge retrouvera très vite le Grand Rapids Gold, avec un nouveau face-à-face programmé le 20 janvier. Une nouvelle occasion pour Killian Hayes de confirmer sa forme actuelle et, pourquoi pas, de permettre à Cleveland de se rapprocher encore un peu plus du top 5 de la conférence Est.

G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Y a as de panique pour l'instant, pour lui, tout se décantera après la trade deadline, ce qui est mauvais signe, c'est qu'un Indiana ou un Memphos n'aient pas pensé à lui. Ptet que son agent mise absolument sur Cleveland qui a certes un 15e spot libre mais aussi la plus grosse MS de NBA et qui doit avant tout dégraisser. Mais si une star bouge, ptet que des opportunités s'ouvriront dans l'Ohio
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0