La mauvaise passe de la JL Bourg se poursuit en EuroCup : avalanche de fautes et défaite en Allemagne

Le bilan de la JL Bourg en 2026 commence à être inquiétant : 1 victoire pour 5 défaites. Après la défaite en Coupe de France et les deux en Betclic ÉLITE, les Burgiens encaissent un deuxième revers en EuroCup, une semaine après celui contre le Besiktas. Cette fois, c’est face à une équipe moins bien classée qu’ils ont craqué : Chemnitz. Les Allemands leur avaient tenu tête à l’aller, mais ils avaient réussi à s’en sortir devant leur public d’Ekinox (85-82). Cette fois, les leaders du groupe ont perdu face à cette équipe 6e du classement, et perd la longueur d’avance qu’ils avaient sur leur dauphin. C’est leur quatrième défaite de la saison sur la scène européenne (en 15 matchs), la première fois qu’ils en enchaînent deux d’affilée.

« On a fait trop d’erreurs »

Les hommes de Freddy Fauthoux n’ont jamais réussi à limiter leurs adversaires en défense. Alors qu’ils encaissent moins de 75 points par match en EuroCup, ils en ont cette fois concédé 88. Quelque chose d’autant plus surprenant que Chemnitz n’est pas une des meilleures attaques de la compétition, au contraire. Les Burgiens n’ont jamais réussi à trouver leur rythme dans un match très haché. Et pour cause, les Burgiens ont commis 32 fautes (!), bien loin de leurs 22 habituelles. Trois de leurs joueurs ont été exclus (Kevin Kokila, Adam Mokoka et Ricky Lindo). De quoi donner 32 lancers-francs à leurs adversaires allemands, soit… deux fois plus qu’eux (16).

Un déséquilibre qui a pesé lourd sur le score final, notamment car les Allemands ont converti 78% de leurs lancers, contre 50% pour leurs visiteurs. Les individualités burgiennes (17 points du bondissant Both Gach, 16 d’Assemian Moularé, 13 avec 6 rebonds de Tajuan Agee) n’ont pas suffi pour inverser la tendance. « On a fait trop d’erreurs pour gagner un match comme ça. C’était un match très compliqué. Défensivement et offensivement, on doit faire mieux. Ce soir, on a été secoués par Chemnitz » a conclu Freddy Fauthoux au micro de l’EuroCup. Il faudra redresser la barre lors des deux prochains matchs, à domicile contre Nancy et Ulm, pour mettre un terme à la crise.