Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Recherche joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

La Rochelle climatise la JAV et s’installe dans le Top 5 de l’ÉLITE 2 !

ELITE 2 - Au terme d'une fin de match irrespirable à Gaston-Neveur, le Stade Rochelais a décroché une troisième victoire consécutive face à Vichy (78-76). Portés par un Tyler Thomas record (28 points), les Maritimes doublent leur adversaire du soir au classement.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Rochelle climatise la JAV et s’installe dans le Top 5 de l’ÉLITE 2 !

28 points pour Tyler Thomas qui bat son record cette saison

Crédit photo : Caen BC

L’enjeu était clair ce mardi soir en clôture de la 18e journée : le vainqueur s’emparait de la 5e place. Dans une ambiance électrique, les Rochelais ont immédiatement pris les commandes. Portés par un Daniel Oladapo solide à l’intérieur et le sang-froid de Lucas Hergott, les hommes de la Charente-Maritime ont profité des nombreuses imprécisions vichyssoises (10 balles perdues dès le premier acte). Malgré une domination aux rebonds pour la JAV, c’est Gaetan Clerc qui a conclu le premier quart-temps sur un tir salvateur (22-18).

Tyler Thomas, le sniper était de sortie

Le deuxième quart-temps a vu l’écart se creuser sous l’impulsion de Tyler Thomas. L’arrière rochelais a fait pleuvoir les bombes derrière l’arc, bien épaulé par l’activité débordante d’Ibrahima Haidara, véritable couteau suisse sur cette première période (14 d’évaluation en 11 minutes). Alors que La Rochelle comptait jusqu’à 10 longueurs d’avance, Vichy a réagi grâce à l’orgueil de Pape Diop pour regagner les vestiaires avec un retard limité (45-40).

PROFIL JOUEUR
Tyler THOMAS
Poste(s): Arrière / Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 25 ans (02/02/2000)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
16
#64
REB
1,3
#496
PD
2,3
#203

Le réveil de la JAV et le money-time de folie

Au retour des vestiaires, La Rochelle a semblé s’envoler (57-45, 25e), mais le coaching de Dounia Issa et l’adresse soudaine de Nolan Kingue à 3 points ont relancé le suspense. À force de persévérance, Vichy a fini par effacer son ardoise dans l’ultime période. Sur un run mené par Illan Pietrus et Jordan Shepherd, les Thermaux sont même repassés devant à moins de trois minutes du terme (70-74).

C’est alors que Gaston-Neveur a vu son nouveau héros sceller le sort du match. Tyler Thomas, dans un soir de grâce, a provoqué un « and-one » (panier plus la faute) décisif pour redonner l’avantage aux siens à 45 secondes du buzzer. Derrière, le jeune Maxence Lemoine n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs pour valider le succès malgré un ultime Layup de Pape Diop à la dernière seconde. Les joueurs de Germain Castano qui comptaient 12 points d’avance durant la partie ont eu peur mais l’emportent dans le money-time.

Les chiffres : Les balles perdues, le péché originel de Vichy

Malgré une domination écrasante au rebond (42 à 30) avec un excellent Mohamed Sankhé en aspirateur (11 rebonds en 24 minutes), Vichy s’est tiré une balle dans le pied avec 25 pertes de balle, soit dix de plus que les Rochelais. Ce déchet technique a annihilé les efforts des Vichyssois. Côté Rochelais, on retiendra la performance majuscule de Tyler Thomas : 28 points (record personnel) et 6/12 à trois points.

Avec ce succès (78-76), La Rochelle (11v-7d) poursuit sa folle remontée et s’installe à la 5e place, juste devant son adversaire du soir.

Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00La Rochelle climatise la JAV et s’installe dans le Top 5 de l’ÉLITE 2 !
Betclic ELITE
00h00Pas de surprise dans les duels des extrêmes : Monaco et l’ASVEL battent Gravelines-Dunkerque et Boulazac
EuroCup
00h00Monstrueux double-double pour Zacharie Perrin qui vit bien sa « saison de la révélation »
EuroLeague
00h00Fabien Causeur annonce sa retraite : chapeau à l’une des carrières les plus surprenantes de l’histoire du basket français
Équipes nationales
00h00La sélection slovène conserve et prolonge son sélectionneur Aleksandar Sekulic
À l’étranger
00h00Après la BCL avec Mersin, Ben Bentil s’envole pour… Taiwan
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile
NBA
00h00Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives
Betclic ELITE
00h00VIDÉO – Le MSB fait le point à mi-saison, encore engagé dans toutes les compétitions
EuroLeague
00h00Énorme coup dur au Fenerbahçe, qui perd une recrue star sur blessure dix jours après son arrivée…
1 / 0
Livenews NBA
L'impact de Bickerstaff se ressent dans l'identité combative que reflète désormais l'équipe
NBA
00h00J.B. Bickerstaff favori pour le titre d’Entraîneur de l’Année NBA 2025-2026
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile
NBA
00h00Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives
Markkanen a porté son équipe en première mi-temps avec 16 points inscrits
NBA
00h00Le Jazz surprend Cleveland avec une victoire impressionnante 123-112
LeBron James a terminé avec 22 points mais a manqué ses cinq tentatives à 3-points
NBA
00h00Les Lakers battus par les Kings : un différentiel historique à 3-points
Pascal Siakam a brillé avec 21 points, 8 rebonds et 6 passes décisives
NBA
00h00Pascal Siakam offre une victoire cruciale aux Pacers face aux Celtics
Moussa Diabate a réalisé un gros double-double pour ses retrouvailles avec les Clippers
NBA
00h00Moussa Diabaté en gros double-double face à Nicolas Batum, Nolan Traoré égalise son record de passes
Flagg impérial face aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Cooper Flagg brille avec 27 points dans la victoire des Mavericks contre Brooklyn
Gobert face à Wembanyama lors de Minnesota - San Antonio
NBA
00h00Rudy Gobert suspendu un match par la NBA après sa faute flagrante sur Victor Wembanyama
La relation de Kuminga avec les Warriors s'est détériorée
NBA
00h00Jonathan Kuminga vers les Lakers ? Les Warriors cherchent à s’en séparer
1 / 0