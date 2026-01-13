La Rochelle climatise la JAV et s’installe dans le Top 5 de l’ÉLITE 2 !

L’enjeu était clair ce mardi soir en clôture de la 18e journée : le vainqueur s’emparait de la 5e place. Dans une ambiance électrique, les Rochelais ont immédiatement pris les commandes. Portés par un Daniel Oladapo solide à l’intérieur et le sang-froid de Lucas Hergott, les hommes de la Charente-Maritime ont profité des nombreuses imprécisions vichyssoises (10 balles perdues dès le premier acte). Malgré une domination aux rebonds pour la JAV, c’est Gaetan Clerc qui a conclu le premier quart-temps sur un tir salvateur (22-18).

Tyler Thomas, le sniper était de sortie

Le deuxième quart-temps a vu l’écart se creuser sous l’impulsion de Tyler Thomas. L’arrière rochelais a fait pleuvoir les bombes derrière l’arc, bien épaulé par l’activité débordante d’Ibrahima Haidara, véritable couteau suisse sur cette première période (14 d’évaluation en 11 minutes). Alors que La Rochelle comptait jusqu’à 10 longueurs d’avance, Vichy a réagi grâce à l’orgueil de Pape Diop pour regagner les vestiaires avec un retard limité (45-40).

PROFIL JOUEUR Tyler THOMAS Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 191 cm Âge: 25 ans (02/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 16 #64 REB 1,3 #496 PD 2,3 #203

Le réveil de la JAV et le money-time de folie

Au retour des vestiaires, La Rochelle a semblé s’envoler (57-45, 25e), mais le coaching de Dounia Issa et l’adresse soudaine de Nolan Kingue à 3 points ont relancé le suspense. À force de persévérance, Vichy a fini par effacer son ardoise dans l’ultime période. Sur un run mené par Illan Pietrus et Jordan Shepherd, les Thermaux sont même repassés devant à moins de trois minutes du terme (70-74).

C’est alors que Gaston-Neveur a vu son nouveau héros sceller le sort du match. Tyler Thomas, dans un soir de grâce, a provoqué un « and-one » (panier plus la faute) décisif pour redonner l’avantage aux siens à 45 secondes du buzzer. Derrière, le jeune Maxence Lemoine n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs pour valider le succès malgré un ultime Layup de Pape Diop à la dernière seconde. Les joueurs de Germain Castano qui comptaient 12 points d’avance durant la partie ont eu peur mais l’emportent dans le money-time.

40' ‣ On ne lâche jamais ! Et on s'impose pour cette première de 2026 😤 ⚓️ 78 – 76 💊#Elite2 | #FievreSR pic.twitter.com/9jX0JdLNWz — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) January 13, 2026

Les chiffres : Les balles perdues, le péché originel de Vichy

Malgré une domination écrasante au rebond (42 à 30) avec un excellent Mohamed Sankhé en aspirateur (11 rebonds en 24 minutes), Vichy s’est tiré une balle dans le pied avec 25 pertes de balle, soit dix de plus que les Rochelais. Ce déchet technique a annihilé les efforts des Vichyssois. Côté Rochelais, on retiendra la performance majuscule de Tyler Thomas : 28 points (record personnel) et 6/12 à trois points.

Avec ce succès (78-76), La Rochelle (11v-7d) poursuit sa folle remontée et s’installe à la 5e place, juste devant son adversaire du soir.