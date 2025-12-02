Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

Le basket français redémarre fort avec Monaco – Paris ce mardi, un choc diffusé gratuitement

Coupe de France - Monaco – Paris, remake de la finale des playoffs 2025, lance dès ce mardi la reprise post-trêve internationale. Un choc en 8e de finale de Coupe de France… et un match diffusé gratuitement sur l’application de l’AS Monaco Basket.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le basket français redémarre fort avec Monaco – Paris ce mardi, un choc diffusé gratuitement

Terry Tarpey et Monaco retrouvent Paris ce mardi en Coupe de France

Crédit photo : Lilian Bordron

L’AS Monaco Basket diffusera gratuitement le choc entre Monaco et Paris, ce mardi soir à Gaston-Médecin (19h30). Une affiche majeure pour la reprise du basket français après la fenêtre internationale, et un premier duel avant celui de jeudi en EuroLeague.

C’est sur son application que le club de la principauté diffusera le match. Voici leurs précisions : « Il suffit de télécharger l’application : une fenêtre contextuelle, une bannière et un bouton s’afficheront. Il faudra cliquer sur l’un d’entre eux pour regarder le livestream dans l’application. »

Le choc de la reprise : Monaco – Paris diffusé gratuitement

Pour son entrée en lice en Coupe de France, la Roca Team retrouve le Paris Basketball, tenant du titre. Ce 1/8e de finale offre un remake de la dernière finale des playoffs de Betclic ELITE, un affrontement devenu une véritable rivalité au sommet du basket français. À Gaston-Médecin, l’enjeu est immédiat : un billet pour les quarts et le lancement d’une semaine à deux confrontations contre les Parisiens.

Strazel de retour, Spanoulis aussi

Après la trêve internationale, Monaco retrouve son effectif au complet. Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans), revenu de Finlande après la défaite ce lundi en match de qualification à la Coupe du monde 2027, a rallié directement la Principauté. Vassilis Spanoulis a retrouvé le groupe dès lundi pour l’entraînement collectif. La Roca Team veut repartir sur une dynamique forte dans une compétition qu’elle n’a plus remportée depuis 2023.

Monaco veut revenir à Bercy

Depuis son doublé Coupe – Championnat en 2023, Monaco n’a plus atteint les finales à Bercy. La saison dernière, l’équipe avait chuté en demi-finale face au Mans, avant de voir Paris soulever le trophée. Cette fois, ce sont les Parisiens qui débarquent en Principauté avec l’étiquette de tenants du titre. L’opposition promet un premier épisode relevé entre les deux derniers finalistes du championnat.

Deux duels cette semaine entre Monaco et Paris

L’affiche de ce mardi n’est que la première manche. Les deux équipes se retrouvent jeudi, même salle et même horaire, mais cette fois en EuroLeague. Avant la scène européenne, la Roca Team veut défendre son terrain et lancer une potentielle épopée en Coupe de France.

Monaco avait frappé fort lors du premier acte

Les deux équipes se sont déjà croisées cette saison : lors de la 3e journée de Betlcic ELITE, Monaco s’était imposé à l’Adidas Arena (99-94). Elie Okobo avait brillé (23 points), tout comme Mike James (16 points, 6 passes) et Matthew Strazel (16 points). Un premier message envoyé en championnat et à son principal rival, comme le reconnaît l’international français Terry Tarpey (1,95 m, 31 ans).

« Je pense que cette rivalité grandit avec le temps, avec les saisons, d’autant plus après la saison dernière où ils nous ont battus alors que, malgré nos absents, ils étaient outsiders, indique l’ailier à l’AFP. Cette rivalité prend, elle n’est pas fake. Ce sont deux équipes, en France, qui ont beaucoup d’ambition. L’an dernier, on a joué neuf fois contre eux. Cette année, avant Noël, ça fera déjà trois. Et en même temps, ça fait grandir le basket français, parce que c’est un gros choc : deux grandes équipes, deux villes aux noms connus à l’international.

Pour moi ça va être toujours pareil, il faut qu’on gagne. Il faut qu’on joue notre basket comme pendant la saison. Depuis que je suis à Monaco, les saisons sont comme des montagnes russes, avec des hauts, des bas. Il est important de trouver un peu de constance. Pour nous, l’approche de ces deux matches contre Paris sera la même. Les deux sont très importants pour nous. On a l’objectif de prendre tous les trophées possibles cette année »

Un début de saison plus compliqué pour Paris

En EuroLeague comme en championnat, Paris est plus irrégulier. Avec une seule victoire sur les sept derniers matches européens, le club francilien est en quête de relance après des revers à l’extérieur, notamment face à l’Olympiakos et à Dubaï.

Pour Monaco, la dynamique est complexe, entre les sursauts de motivation au sein de l’effectif et les sanctions en coulisses. Mais l’ambition reste la même : rafler un maximum de trophées cette saison après un exercice 2024-2025 sans le moindre titre remporté. De ce fait, ce match couperet revêt d’une véritable importance pour la Roca Team.

Les affiches des 1/8e de finale de Coupe de France :

Mardi 2 décembre à 19h30
Monaco (Betclic Elite) – Paris (Betclic Elite)

Mardi 2 décembre à 20h00
Hyères-Toulon (Elite 2, +7) – Dijon (Betclic Elite)
La Rochelle (Elite 2, +7) – Le Mans (Betclic Elite)

Mercredi 3 décembre à 19h00
Strasbourg (Betclic Elite) – Cholet (Betclic Elite)

Mercredi 3 décembre à 20h00
Tours (NM1, +14) – Chalon-sur-Saône (Betclic Elite)

Mardi 9 décembre à 20h00
Lyon-Villeurbanne (Betclic Elite) – Saint Quentin (Betclic Elite)

Mardi 16 décembre à 19h00
Antibes (Elite 2) – Nanterre (Betclic Elite)

Lundi 5 janvier à 19h00
Blois (Elite 2, +7) – Bourg-en-Bresse (Betclic Elite)

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Les matches de l'ASA seront désormais diffusés sur BFM Alsace
ELITE 2
00h00C’est confirmé : BFM va diffuser du basket en direct et gratuitement !
Coupe de France Masculine
00h00Coupe de France : Guillaume Vizade face au défi rochelais : « Un vrai contexte de fête du basket »
Les Belgian Lions de Julien Mahé chutent encore
Coupe du Monde masculine
00h00Julien Mahé pointe le manque d’intensité après la défaite de la Belgique contre la Hongrie
Terry Tarpey et Monaco retrouvent Paris ce mardi en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Le basket français redémarre fort avec Monaco – Paris ce mardi, un choc diffusé gratuitement
Beaucoup d'acteur du basketball ont bien des idées pour continuer à faire bondir la balle orange en France
France
00h00L’article sur la baisse des licences FFBB fait réagir : florilège des meilleures analyses des internautes
ELITE 2
00h00Illan Piétrus revient en Alsace : un match pas comme les autres à Gries
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
John Roberson devrait continuer l'aventure avec... le HTV jusqu'en 2027 !
ELITE 2
00h00John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu’en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon
Cory Joseph avait encore un rôle correct en NBA avec Orlando la saison passée
Betclic ELITE
00h00Interdit de recrutement en EuroLeague, Monaco pourrait engager un meneur aux 953 matches NBA
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
1 / 0