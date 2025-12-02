Le basket français redémarre fort avec Monaco – Paris ce mardi, un choc diffusé gratuitement

L’AS Monaco Basket diffusera gratuitement le choc entre Monaco et Paris, ce mardi soir à Gaston-Médecin (19h30). Une affiche majeure pour la reprise du basket français après la fenêtre internationale, et un premier duel avant celui de jeudi en EuroLeague.

C’est sur son application que le club de la principauté diffusera le match. Voici leurs précisions : « Il suffit de télécharger l’application : une fenêtre contextuelle, une bannière et un bouton s’afficheront. Il faudra cliquer sur l’un d’entre eux pour regarder le livestream dans l’application. »

Le choc de la reprise : Monaco – Paris diffusé gratuitement

Pour son entrée en lice en Coupe de France, la Roca Team retrouve le Paris Basketball, tenant du titre. Ce 1/8e de finale offre un remake de la dernière finale des playoffs de Betclic ELITE, un affrontement devenu une véritable rivalité au sommet du basket français. À Gaston-Médecin, l’enjeu est immédiat : un billet pour les quarts et le lancement d’une semaine à deux confrontations contre les Parisiens.

Strazel de retour, Spanoulis aussi

Après la trêve internationale, Monaco retrouve son effectif au complet. Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans), revenu de Finlande après la défaite ce lundi en match de qualification à la Coupe du monde 2027, a rallié directement la Principauté. Vassilis Spanoulis a retrouvé le groupe dès lundi pour l’entraînement collectif. La Roca Team veut repartir sur une dynamique forte dans une compétition qu’elle n’a plus remportée depuis 2023.

Monaco veut revenir à Bercy

Depuis son doublé Coupe – Championnat en 2023, Monaco n’a plus atteint les finales à Bercy. La saison dernière, l’équipe avait chuté en demi-finale face au Mans, avant de voir Paris soulever le trophée. Cette fois, ce sont les Parisiens qui débarquent en Principauté avec l’étiquette de tenants du titre. L’opposition promet un premier épisode relevé entre les deux derniers finalistes du championnat.

Deux duels cette semaine entre Monaco et Paris

L’affiche de ce mardi n’est que la première manche. Les deux équipes se retrouvent jeudi, même salle et même horaire, mais cette fois en EuroLeague. Avant la scène européenne, la Roca Team veut défendre son terrain et lancer une potentielle épopée en Coupe de France.

Monaco avait frappé fort lors du premier acte

Les deux équipes se sont déjà croisées cette saison : lors de la 3e journée de Betlcic ELITE, Monaco s’était imposé à l’Adidas Arena (99-94). Elie Okobo avait brillé (23 points), tout comme Mike James (16 points, 6 passes) et Matthew Strazel (16 points). Un premier message envoyé en championnat et à son principal rival, comme le reconnaît l’international français Terry Tarpey (1,95 m, 31 ans).

« Je pense que cette rivalité grandit avec le temps, avec les saisons, d’autant plus après la saison dernière où ils nous ont battus alors que, malgré nos absents, ils étaient outsiders, indique l’ailier à l’AFP. Cette rivalité prend, elle n’est pas fake. Ce sont deux équipes, en France, qui ont beaucoup d’ambition. L’an dernier, on a joué neuf fois contre eux. Cette année, avant Noël, ça fera déjà trois. Et en même temps, ça fait grandir le basket français, parce que c’est un gros choc : deux grandes équipes, deux villes aux noms connus à l’international. Pour moi ça va être toujours pareil, il faut qu’on gagne. Il faut qu’on joue notre basket comme pendant la saison. Depuis que je suis à Monaco, les saisons sont comme des montagnes russes, avec des hauts, des bas. Il est important de trouver un peu de constance. Pour nous, l’approche de ces deux matches contre Paris sera la même. Les deux sont très importants pour nous. On a l’objectif de prendre tous les trophées possibles cette année »

Un début de saison plus compliqué pour Paris

En EuroLeague comme en championnat, Paris est plus irrégulier. Avec une seule victoire sur les sept derniers matches européens, le club francilien est en quête de relance après des revers à l’extérieur, notamment face à l’Olympiakos et à Dubaï.

Pour Monaco, la dynamique est complexe, entre les sursauts de motivation au sein de l’effectif et les sanctions en coulisses. Mais l’ambition reste la même : rafler un maximum de trophées cette saison après un exercice 2024-2025 sans le moindre titre remporté. De ce fait, ce match couperet revêt d’une véritable importance pour la Roca Team.