Le BCM Gravelines-Dunkerque veut frapper juste pour remplacer Agee durant la trêve internationale

Le BCM Gravelines-Dunkerque vit une période charnière. Privé de Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans), parti à Bourg-en-Bresse, le club nordiste s’active pour trouver un nouveau poste 4 capable de relancer sa dynamique. Un recrutement présenté comme crucial par le coach Jean-Christophe Prat, dans un contexte délicat en bas de classement.

Le BCM Gravelines-Dunkerque cherche le bon profil pour remplacer Agee

Depuis la reprise de l’entraînement, vendredi dernier, un dossier occupe quasiment tout le temps du staff : trouver le remplaçant de Tajuan Agee. Jean-Christophe Prat ne s’en cache pas dans La Voix du Nord : « On cherche, on ne fait que ça. On sait qu’on n’a pas trop le droit de se tromper. »

Le BCM dispose de deux jokers jusqu’au 28 février, mais le marché est restreint et les prix s’envolent : « Il y a peu de joueurs sur le marché. Donc les agents en profitent. Il y a des tarifs exorbitants. »

Le profil recherché est clair : un ailier-fort athlétique, capable d’apporter de l’adresse extérieure et du rebond, pour compenser le départ d’Agee et stabiliser un effectif en quête d’équilibre.

Un avenir bouché pour David Joplin

La situation de David Joplin (2,03 m, 23 ans) apparaît désormais très compromise. Avec 3,6 points de moyenne et seulement 5,9 % de réussite à 3-points, l’ailier-fort n’a jamais réussi à s’imposer. Le club a même tenu un entretien individuel avec lui pour clarifier le cadre et la suite.

La tendance est très forte : un départ de Joplin semble aujourd’hui le scénario le plus probable.

Neal Quinn parti pour rester au poste 5

Alors que le poste 4 doit être renforcé, Neal Quinn (2,13 m, 24 ans) devrait, lui, conserver sa place dans la raquette. Le BCM envisage de poursuivre avec le pivot, arrivé comme remplaçant médical d’Agee, et Valentin Chery comme rotation principale sur le poste 5.

Ce choix permettrait de concentrer les ressources sur un vrai impact player au poste 4, considéré comme déterminant dans l’opération maintien.

Un recrutement crucial dans la course au maintien

Gravelines-Dunkerque occupe actuellement la position de barragiste potentiel, la 15e place de Betclic ELITE. Dans un championnat où seul le dernier descend automatiquement en Elite 2, le BCM sait que chaque ajustement compte.

Jean-Christophe Prat espère que les prochains jours permettront d’accélérer le processus, profitant notamment de possibles situations financières compliquées dans certains clubs européens : « Cela peut avancer d’ici la fin de semaine car il y a des clubs en difficultés financières, en Europe. » Le club italien de Trapani ne peut par exemple plus régler les salaires de ses joueurs.

La trêve internationale offre un créneau rare pour intégrer rapidement un nouveau joueur. « L’avantage, aujourd’hui, c’est que les intégrations se font assez vite. Le basket est universel. »