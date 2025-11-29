Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Le BCM Gravelines-Dunkerque veut frapper juste pour remplacer Agee durant la trêve internationale

Betclic ELITE - Avec le départ de Tajuan Agee, le BCM Gravelines-Dunkerque profite de la trêve internationale pour remodeler son effectif, alors que la mission maintien s’annonce plus serrée que jamais.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le BCM Gravelines-Dunkerque veut frapper juste pour remplacer Agee durant la trêve internationale

Jean-Christophe Prat cherche un poste 4 pour le BCM Gravelines-Dunkerque

Crédit photo : FOXAEP

Le BCM Gravelines-Dunkerque vit une période charnière. Privé de Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans), parti à Bourg-en-Bresse, le club nordiste s’active pour trouver un nouveau poste 4 capable de relancer sa dynamique. Un recrutement présenté comme crucial par le coach Jean-Christophe Prat, dans un contexte délicat en bas de classement.

Le BCM Gravelines-Dunkerque cherche le bon profil pour remplacer Agee

Depuis la reprise de l’entraînement, vendredi dernier, un dossier occupe quasiment tout le temps du staff : trouver le remplaçant de Tajuan Agee. Jean-Christophe Prat ne s’en cache pas dans La Voix du Nord : « On cherche, on ne fait que ça. On sait qu’on n’a pas trop le droit de se tromper. »

Le BCM dispose de deux jokers jusqu’au 28 février, mais le marché est restreint et les prix s’envolent : « Il y a peu de joueurs sur le marché. Donc les agents en profitent. Il y a des tarifs exorbitants. »

Le profil recherché est clair : un ailier-fort athlétique, capable d’apporter de l’adresse extérieure et du rebond, pour compenser le départ d’Agee et stabiliser un effectif en quête d’équilibre.

Un avenir bouché pour David Joplin

La situation de David Joplin (2,03 m, 23 ans) apparaît désormais très compromise. Avec 3,6 points de moyenne et seulement 5,9 % de réussite à 3-points, l’ailier-fort n’a jamais réussi à s’imposer. Le club a même tenu un entretien individuel avec lui pour clarifier le cadre et la suite.

PROFIL JOUEUR
David JOPLIN
Taille: 203 cm
Âge: 23 ans (18/11/2002)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
3,6
#165
REB
1,4
#167
PD
0,8
#148

La tendance est très forte : un départ de Joplin semble aujourd’hui le scénario le plus probable.

Neal Quinn parti pour rester au poste 5

Alors que le poste 4 doit être renforcé, Neal Quinn (2,13 m, 24 ans) devrait, lui, conserver sa place dans la raquette. Le BCM envisage de poursuivre avec le pivot, arrivé comme remplaçant médical d’Agee, et Valentin Chery comme rotation principale sur le poste 5.

Ce choix permettrait de concentrer les ressources sur un vrai impact player au poste 4, considéré comme déterminant dans l’opération maintien.

Un recrutement crucial dans la course au maintien

Gravelines-Dunkerque occupe actuellement la position de barragiste potentiel, la 15e place de Betclic ELITE. Dans un championnat où seul le dernier descend automatiquement en Elite 2, le BCM sait que chaque ajustement compte.

Jean-Christophe Prat espère que les prochains jours permettront d’accélérer le processus, profitant notamment de possibles situations financières compliquées dans certains clubs européens : « Cela peut avancer d’ici la fin de semaine car il y a des clubs en difficultés financières, en Europe. » Le club italien de Trapani ne peut par exemple plus régler les salaires de ses joueurs.

La trêve internationale offre un créneau rare pour intégrer rapidement un nouveau joueur. « L’avantage, aujourd’hui, c’est que les intégrations se font assez vite. Le basket est universel. »

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
Un gros coup en préparation du côté des maritimes ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Décision forte : Vitré perd sa victoire sur tapis vert face à Rennes
Jean-Christophe Prat cherche un poste 4 pour le BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque veut frapper juste pour remplacer Agee durant la trêve internationale
Morgan Belnou suit T.J. Parker à Roanne
ELITE 2
00h00Morgan Belnou accompagne T.J. Parker à Roanne
Interviews
00h00Du Rocher aux Carpates, l’itinéraire méconnu de Nicolas Vanel, qui s’épanouit en Roumanie
Équipe de France
00h00Freddy Fauthoux : « Il y a des joueurs pour qui c’est une première, on voit leur stress. Ce n’est jamais évident »
Qualif' Coupe du Monde
00h00L’Équipe de France signe son retour à la compétition par une victoire contre la Belgique de Julien Mahé !
ELITE 2
00h00Thomas Andrieux n’est plus l’entraîneur de la Chorale de Roanne
ELITE 2
00h00Bruno Cingala-Mata a quitté l’ASA après six matchs pour « s’engager avec un club à l’étranger »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Both Gach performe et prend un nouveau rôle avec le Soudan du Sud
GM des Bleus, Boris Diaw va prendre place sur le banc de l'équipe de France
Qualif' Coupe du Monde
00h00Boris Diaw sur le banc aux côtés de Frédéric Fauthoux pour lancer les qualifications à la Coupe du monde 2027
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
1 / 0