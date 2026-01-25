Recherche
ELITE 2

Le projet d’une aréna, clé de l’avenir du Stade Rochelais Basket pour son président, réélu jusqu’en 2029

ELITE 2 - Charles Kloboukoff, président du Stade Rochelais Basket, a vu son mandat renouvelé pour quatre ans supplémentaires. À l’aube de la phase retour d’ELITE 2, le dirigeant rochelais fait le point sur le dossier central de la future grande salle à Puilboreau.
00h00
Le projet d'une aréna, clé de l'avenir du Stade Rochelais Basket pour son président, réélu jusqu'en 2029

Président reconduit jusqu’en 2029, Charles Kloboukoff fait le point sur le dossier brûlant de la future grande salle à Puilboreau

Crédit photo : You Tube

Charles Kloboukoff poursuivra l’aventure à la tête du Stade Rochelais Basket, le club de La Rochelle, au moins jusqu’à fin 2029. Renouvelé par les instances dirigeantes du club, le dirigeant de 62 ans entame un nouveau mandat à la présidence. À l’aube d’un cycle de quatre ans, l’homme fort du club affiche ses ambitions. Entre volonté politique affichée et urgence de calendrier, le projet central d’une nouvelle salle de 4 500 places semble enfin sortir de l’impasse.

Un consensus politique et géographique

Longtemps resté au stade des discussions, le projet de nouvelle salle franchit une étape décisive. Selon Charles Kloboukoff, le maire de La Rochelle Thibaut Guiraud a réaffirmé sa volonté de mener le dossier à son terme.

L’emplacement semble désormais faire l’unanimité : le site de l’ancien Decathlon à Puilboreau, dans la zone de Beaulieu.

  • Capacité : 4 500 places en configuration basket.

  • Modularité : Une salle capable d’accueillir des spectacles (environ 11 fois par an).

  • Soutien local : La mairie de Puilboreau est favorable au projet, sous condition d’une amélioration de l’accessibilité de la zone.

« Le maire de La Rochelle Thibaut Guiraud m’a annoncé qu’il avait la volonté de conduire ce projet à son terme [il l’a dit aussi publiquement lors de l’annonce de sa candidature aux prochaines municipales, parlant d’une «arena basket de 4500 places», en configuration spectacle 11 fois par an, NDLR]. C’est un projet qui a tourné en rond pendant deux ans mais il n’y a plus tellement de doute sur la volonté politique. Maintenant, il y a des élections à gagner pour le maire actuel (rires), et après, il y a les questions de délai administratif. Disons qu’on semble passer un nouveau palier dans la phase de concrétisation. J’ai juste un peu peur des délais parce qu’on voudrait cette salle dans 2 ans et demi, 3 ans, explique le président Kloboukoff dans les colonnes de Sud-Ouest. »

La course contre la montre

Si l’enthousiasme est là, le président rochelais ne cache pas son impatience face aux réalités administratives et électorales. Pour lui, l’enjeu est simple : pour que La Rochelle devienne une « place forte du basket », l’infrastructure doit sortir de terre rapidement.

L’objectif fixé est ambitieux : inaugurer la salle d’ici 2 ans et demi à 3 ans, et impérativement avant la fin de son mandat actuel de quatre ans.

Un président « facilitateur » engagé

Interrogé sur son avenir personnel lié à la réussite de ce projet, Charles Kloboukoff joue la franchise. S’il ne pose pas d’ultimatum, il souligne son besoin de mouvement : « Si ça n’avance pas, je vais m’ennuyer et j’essaierai de contribuer à un projet évolutif ailleurs. »

Il se positionne aujourd’hui comme un médiateur entre le club et les collectivités pour lever les derniers verrous. L’enjeu dépasse le simple cadre sportif ; il s’agit de pérenniser le basket de haut niveau à La Rochelle en offrant un écrin moderne, indispensable pour rivaliser avec les cadors du championnat et faire entrer le club dans une autre dimension.

