L’EuroLeague féminine change de format

Le bureau directeur de la FIBA a opté pour un changement de format de l’EuroLeague féminine, le vendredi 9 mai, à Portoroz en Slovénie. Ce changement va opérer dès la saison prochaine.

Si la saison régulière restera à deux poules, il y aura également des play-in, ainsi qu’un Final Six. Par conséquent, le Final Four disparaît. Il avait fait son retour en 2004. 20 ans plus tard, il s’arrête à nouveau. Villeneuve d’Ascq est donc le dernier club français à avoir participé au Final Four de l’EuroLeague.

Plus d’informations seront communiquées prochainement par la FIBA sur les modalités de ce nouveau format.