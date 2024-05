Boulogne-Billancourt officialise la fin des Metropolitans 92

La municipalité de Boulogne-Billancourt, propriétaire de 95% des Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois via une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), a officialisé la fin du club alto-séquanais. « En accord avec les partenaires, il a été décidé de ne pas solliciter auprès de la LNB d’inscriptioon en championnat de France Pro B pour la saison prochaine », indique le communiqué de la municipalité, envoyé ce mardi 14 mai.

« Ces décisions douloureuses s’imposent malheureusement à nous » Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt

« La ville fait le choix responsable de préserver l’avenir en favorisant une pratique sportive plus respectueuse de l’environnement et privilégiant une offre essentiellement associative et de loisirs », assume la ville, qui a également décimé de fermer la patinoire municipale. « Comme l’ensemble des communes de France, Boulogne-Billancourt fait face à des coûts de fonctionnement croissants, à une baisse constante des dotations et une hausse régulière des prélèvements de l’État », continue le communiqué, qui donne également la parole au maire, Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, qui était l’initiateur de l’achat de l’ancienne structure professionnelle de Levallois.

« Ces décisions douloureuses s’imposent malheureusement à nous. Nous avons tout fait pour maintenir, ces dernières années, notre soutien financier à notre équipe professionnelle de basketball et à la patinoire. Mais il faut aujourd’hui faire des choix pour l’avenir. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité maintenir l’offre sportive la plus large possible et pour le plus grand nombre. »

Un centre de formation LNB toujours basé à Boulogne-Billancourt ?

Cependant, la ville va continuer à proposer une activité basket. Sur sa commune a été construit toujours le centre de formation des Metropolitans 92, qui va d’ailleurs envoyer son équipe U18 au Final Four. Le Paris Basketball rêve de pouvoir jouir de ces magnifiques installations, comme indiqué en décembre dernier. « La ville et l’ACBB (le club omnisports de la commune, NDLR) souhaitent néanmoins poursuivre l’action engagée depuis 2019 avec le Centre de formation, l’un des meilleurs de France, qui a notamment vu émerger la saison passée Bilal Coulibaly, drafté en 7e position en juin 2023, actuellement joueur des Wizards de Washington. » Reste à savoir à qui profitera ce centre de formation.