Villeneuve d’Ascq en finale de l’EuroLeague !

Villeneuve d’Ascq s’est qualifié en finale de l’EuroLeague 2024 en s’imposant face à Prague ce vendredi 12 avril en demi-finales, à Mersin en Turquie. L’équipe de Rachid Méziane, plus physique et athlétique, a pris le dessus en fin de troisième quart-temps face à Valériane Ayayi (24 points à 8/15 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives et 0 balle perdue pour 28 d’évaluation en 35 minutes) & co. L’ESBVA-LM, qui est le premier club français à atteindre la finale depuis Valenciennes en 2004, affrontera le vainqueur de Mersin – Fenerbahçe ce dimanche.

L’impact physique et athlétique de Villeneuve d’Ascq trop fort pour Prague

Venu sans pression à Mersin après avoir déjà dépassé ses objectifs de la saison en EuroLeague, Villeneuve d’Ascq a mis les ingrédients qui ont fait son succès ces deux dernières saisons. Quand il a fallu prendre le dessus dans la dernière ligne droite après une rencontre extrêmement disputée (12 changements de leader), l’impact physique et athlétique des Nordistes a joué un rôle considérable. Ainsi, les 15 balles perdues provoquées ont amené 14 points. Face à une équipe très portée sur le collectif (29 passes décisives pour 30 paniers marqués et 9 lancers francs marqués), le talent des Guerrières a pris le dessus. Kamiah Smalls a livré une grande rencontre (18 points à 7/11 aux tirs, 6 rebonds et 7 passes décisives pour 27 d’évaluation en 32 minutes). C’est elle qui a trouvé Janelle Salaün (15 points à 6/13 et 7 rebonds en 38 minutes) en transition pour un panier facile donnant deux possessions d’avance (82-78) aux Villeneuvoises dans la dernière minute. Derrière, sans doute dans le dur physiquement, Maite Cazorla a manqué la cible et l’ESBVA-LM a posé ses deux mains sur le match.

Solidaires, intenses, mais aussi appliquées (20 passes décisives pour 10 balles perdues), présentes aux rebonds (36 prises à 35), les joueuses de Rachid Méziane ont livré une grande prestation pour leur première au Final Four, à l’image de Kariata Diaby (14 points à 6/14 et 9 rebonds en 34 minutes), ancienne joueuse de… NF2, NF1 et LF2. Si une autre paire de manche les attend ce dimanche en finale avec le tenant du titre, le Fenerbahçe (coaché par Valérie Garnier et Camille Aubert), ou le club hôte de la compétition, Mersin (où joue Olivia Epoupa), Villeneuve d’Ascq peut déjà savourer : son extraordinaire aventure continue encore et encore.