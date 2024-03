Kariata Diaby de Villeneuve d’Ascq à Bourges, Héléna Ciak pour la remplacer ?

La fin de saison de Ligue Féminine de Basket (LFB) approche les effectifs 2024-2025 se construisent peu à peu. Après ses deux très belles saisons, Villeneuve d’Ascq voit ses joueuses être sollicitées de toute part.

C’est ainsi que Kariata Diaby (1,93 m, 28 ans), au club depuis cinq saisons, va s’engager pour le Tango Bourges Basket selon nos informations. L’intérieure ivoirienne est productive avec l’ESBVA-LM, aussi bien en LFB (10,7 points à 57,4% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds et 1,6 passe décisive pour 13,5 d’évaluation en 25 minutes) qu’en EuroLeague (11,7 points à 58,6%, 5,9 rebonds et 0,8 passe décisive pour 13,5 d’évaluation en 27 minutes). Arrivée à Voiron en Nationale 2 en 2014, elle a gravi les échelons depuis, montant en NF1 avec le club isérois avant de découvrir la LF2 à Charnay en 2017 puis la LFB à Landerneau en 2018. Solide depuis à l’ESBVA-LM, elle a fini par convaincre Bourges de l’engager.

Pour la remplacer, Villeneuve d’Ascq s’est tourné vers une internationale française. Sur le départ à l’ASVEL Féminin, Héléna Ciak (1,97 m, 34 ans) pourrait rejoindre le demi-finaliste de l’EuroLeague selon nos informations. Après avoir engagé Carla Leïte et Marie-Michelle Milapie, le club nordiste pourrait s’appuyer sur l’expérience de la native de Dunkerque. Statistiquement, Héléna Ciak a tourné à 5,4 points à 48,8% et 5,2 rebonds en 20 minutes en LFB et 5,6 points à 53,8% et 4,9 rebonds en 20 minutes en EuroLeague cette saison.