Betclic ELITE

Limoges souhaite prolonger Leon Stergar

Betclic ELITE - Limoges aimerait conserver Leon Stergar une saison supplémentaire. Selon les informations sorties dans le podcast Ici C’est Limoges sur France Bleu, l’arrière slovène du CSP n’est pas fermé à l’idée de poursuivre l’aventure.
00h00
Leon Stergar va-t-il prolonger au Limoges CSP ?

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

À Limoges, Leon Stergar (1,92 m, 25 ans) s’est imposé comme l’une des bonnes pioches de la saison. Arrivé l’été dernier en provenance des Kortrijk Spurs, l’arrière slovène du CSP Limoges donne satisfaction et pourrait s’inscrire dans la durée, alors que le club joue gros dans les prochaines semaines.

Une satisfaction évidente du recrutement

Leon Stergar a marqué les esprits ces dernières semaines. L’arrière slovène reste sur une prestation XXL face à l’Élan Chalon avec 28 points, 5 rebonds et 7 passes décisives, avant d’enchaîner avec un match solide malgré la défaite contre Monaco (18 points, 5 rebonds et 2 passes) et Strasbourg (14 points, 7 rebonds et 3 passes décisives) même s’il a manqué d’adresse (3/14).

L’international slovène, quart-de-finaliste de l’EuroBasket l’été dernier avec sa sélection, apporte régularité et justesse au jeu limougeaud.

Statistiquement, son apport est fiable : 1,2 points, 2,9 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne en 16 matchs joués, avec 48,6% de réussite au tir dont 40,7% à trois points. Des chiffres qui confirment son impact dans le collectif du CSP.

PROFIL JOUEUR
Leon STERGAR
Poste(s): Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 25 ans (17/03/2000)

Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11
#46
REB
2,6
#115
PD
2,9
#50

Un avenir possiblement inscrit dans la durée

Selon Matthieu Marot, journaliste du Populaire intervenu dans le podcast Ici C’est Limoges sur France Bleu, Limoges souhaiterait conserver son arrière une saison de plus. De son côté, le joueur ne serait « pas opposé à cette idée ».

Une séquence décisive pour le maintien

Avant toute projection, Leon Stergar aura un rôle central dans une période charnière pour le CSP. Après sa courte défaite contre la SIG Strasbourg, Limoges a un déplacement capital le week-end prochain sur le parquet de Saint-Quentin. Un rendez-vous qui pèsera lourd dans la course au maintien et durant lequel l’arrière slovène sera particulièrement attendu.

Limoges
Limoges
Suivre

