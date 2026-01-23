L’ouragan Francisco ravage Milan : Le Français balaye l’équipe italienne !

Dans un match irrespirable, Sylvain Francisco a endossé le costume de super-héros pour porter le Žalgiris Kaunas vers un succès crucial en EuroLeague (82-86). Le meneur tricolore, auteur d’une prestation XXL, a réduit au silence un Allianz Cloud qui pensait pourtant avoir fait le plus dur.

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 16,6 #8 REB 3,1 #97 PD 6,8 #1

Francisco, le « French Sniper » en mode record

Il y a des soirs où le panier semble être une mer immense. Jeudi soir, face à l’Olimpia Milan, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) ne jouait pas au basket, il récitait une partition parfaite. Avec 25 points et 6 passes décisives, le Français a tout simplement marché sur l’eau.

Alors que Milan, porté par un Shavon Shields en feu (27 points), semblait avoir pris les commandes du match grâce à un troisième quart-temps foudroyant (23-17), l’international français n’a jamais paniqué. « J’ai trouvé les failles et nous avons fini par gagner », a-t-il lancé avec le sang-froid des plus grands après la rencontre.

Sylvain Francisco hits the dagger to give us the lead after first half! 🔥 (Presented by: Go3) pic.twitter.com/fhfzhDBiuU — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 22, 2026

Le Žalgiris renverse la table dans le Money-Time

Malgré un retard de 74-70 à quelques minutes du terme, les Lituaniens ont montré un caractère d’acier. Aux côtés de Francisco, l’Allemand Maodo Lô a joué les bourreaux face à son ancienne équipe en plantant deux flèches assassines derrière l’arc au moment où le ballon pesait une tonne. L’ancien Parisien termine avec 17 points face aux Milanais.

Grâce à une défense de fer (seulement 15 points encaissés dans le dernier acte contre 24 marqués), Kaunas signe sa deuxième victoire consécutive, une première depuis novembre. Ce succès porte leur bilan à 14 victoires pour 10 défaites, consolidant ainsi leurs ambitions de playoffs.

A special message straight from Milan from the man himself. 💚 (Presented by: Go3) pic.twitter.com/aZTk0zKxzc — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 22, 2026

« Comme à la maison » : Le mur vert a fait trembler Milan

Si la performance sur le parquet était exceptionnelle, l’ambiance en tribunes l’était tout autant. Des centaines de supporters lituaniens, ayant traversé les Alpes, ont transformé le forum milanais en une succursale de la Zalgirio Arena.

« Le soutien des supporters a été primordial », a insisté Francisco, qui a lui-même harangué la foule dans les moments critiques. Un sentiment partagé par son entraîneur, Tomas Masiulis, ravi de voir ses hommes rester soudés malgré les erreurs de début de match. Pour Milan et son coach Peppe Poeta, c’est une nouvelle désillusion à domicile qui rappelle les vieux démons de la semaine passée avec une défaite contre les Serbes de l’Étoile Rouge.