EuroLeague

L'ouragan Francisco ravage Milan : Le Français balaye l'équipe italienne !

EuroLeague - Porté par un Sylvain Francisco étincelant (25 points, 6 passes), le Žalgiris Kaunas a renversé Milan (82-86) au terme d'un final héroïque. Cette victoire cruciale à l'extérieur relance totalement les Lituaniens dans la course aux playoffs de l'EuroLeague.
|
00h00
L’ouragan Francisco ravage Milan : Le Français balaye l’équipe italienne !

2e victoire de suite pour le Zalgiris de Francisco en EuroLeague

Crédit photo : EuroLeague

Dans un match irrespirable, Sylvain Francisco a endossé le costume de super-héros pour porter le Žalgiris Kaunas vers un succès crucial en EuroLeague (82-86). Le meneur tricolore, auteur d’une prestation XXL, a réduit au silence un Allianz Cloud qui pensait pourtant avoir fait le plus dur.

PROFIL JOUEUR
Sylvain FRANCISCO
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 28 ans (10/10/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
16,6
#8
REB
3,1
#97
PD
6,8
#1

Francisco, le « French Sniper » en mode record

Il y a des soirs où le panier semble être une mer immense. Jeudi soir, face à l’Olimpia Milan, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) ne jouait pas au basket, il récitait une partition parfaite. Avec 25 points et 6 passes décisives, le Français a tout simplement marché sur l’eau.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
25
PTS
2
REB
6
PDE
Logo EuroLeague
EA7
82 86
ZAL

Alors que Milan, porté par un Shavon Shields en feu (27 points), semblait avoir pris les commandes du match grâce à un troisième quart-temps foudroyant (23-17), l’international français n’a jamais paniqué. « J’ai trouvé les failles et nous avons fini par gagner », a-t-il lancé avec le sang-froid des plus grands après la rencontre.

Le Žalgiris renverse la table dans le Money-Time

Malgré un retard de 74-70 à quelques minutes du terme, les Lituaniens ont montré un caractère d’acier. Aux côtés de Francisco, l’Allemand Maodo Lô a joué les bourreaux face à son ancienne équipe en plantant deux flèches assassines derrière l’arc au moment où le ballon pesait une tonne. L’ancien Parisien termine avec 17 points face aux Milanais.

Maodo LÔ
Maodo LÔ
17
PTS
0
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
EA7
82 86
ZAL

Grâce à une défense de fer (seulement 15 points encaissés dans le dernier acte contre 24 marqués), Kaunas signe sa deuxième victoire consécutive, une première depuis novembre. Ce succès porte leur bilan à 14 victoires pour 10 défaites, consolidant ainsi leurs ambitions de playoffs.

« Comme à la maison » : Le mur vert a fait trembler Milan

Si la performance sur le parquet était exceptionnelle, l’ambiance en tribunes l’était tout autant. Des centaines de supporters lituaniens, ayant traversé les Alpes, ont transformé le forum milanais en une succursale de la Zalgirio Arena.

« Le soutien des supporters a été primordial », a insisté Francisco, qui a lui-même harangué la foule dans les moments critiques. Un sentiment partagé par son entraîneur, Tomas Masiulis, ravi de voir ses hommes rester soudés malgré les erreurs de début de match. Pour Milan et son coach Peppe Poeta, c’est une nouvelle désillusion à domicile qui rappelle les vieux démons de la semaine passée avec une défaite contre les Serbes de l’Étoile Rouge.

Commentaires

yo1935
Fauthoux n' arrive pas a bien utiliser ses joueurs qui performent mieux sans lui
Répondre
(2) J'aime
al_viin- Modifié
Il apparaît de plus en plus évident que ce coach est dans la moyenne haute mais pas dans le haut du panier et n'a pas le profil pour l'équipe de France. Un avis probablement exacerbé par le fait qu'il a un sale caractère
Répondre
(1) J'aime
yo1935
Oui j etais d avis de lui donner sa chance après Collet mais il faut savoir couper ses pertes.
(2) J'aime
gypaete64- Modifié
Le problème est que la FFBB est bornée à ne prendre que des coaches français alors qu'il n'y a pas de grands coaches français. Il faudrait un grand coach étranger avec une expérience significative du très haut niveau. Désolé mais la JL Bourg c'est pas le très haut niveau. Donc on va rester à stagner alors qu'on a un vivier de malade, d'autres nations ont franchi le pas et pris un coach étranger et cela leur a très bien réussi, regardez l'Espagne avec Scariolo et l'Allemagne avec Herbert. Mais bon on est en France donc rien ne bougera...
(0) J'aime
thegachette
Attention bon joueur d'Euroligue ne fait pas de toi un bon joueur en Edf... Ceux qui ont vraiment dominé et été au-dessus à l'euro ce sont les gros joueurs NBA (ceux qui sont niveau all-star). C'est encore un niveau au-dessus. De Colo était le meilleur joueur d'Euroligue quand il était au top en Edf... Yabusélé au top du plus gros club d'Europe... Là on a plein de bons joueurs d'Euroligue, mais pas de hiérarchie claire si VW n'est pas là. Donc ça demande construire une vraie alchimie collective, une vraie cohérence, une hiérarchie et avec plein de joueur d'un niveau très proche c'est pas si évident. Mais je dis ça sans avoir envoie de défendre Fauthoux, qui ne me fait pas rêver...
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
Et performer en EDF, ce n'est pas la même chose qu'en club, le vécu collectif n'est pas du tout le même, les responsabilités sont aussi plus réparties en EDF, mais bon, avec le talent qu'il a, il n'y a pas non plus de raisons que ça ce passe mal en EDF.
(0) J'aime
