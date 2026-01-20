Recherche
NBA

Dyson Daniels proche du braquage contre les Milwaukee Bucks

Dyson Daniels a livré une performance remarquable avec 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives, menant la remontée spectaculaire d'Atlanta qui s'est inclinée de justesse 112-110 face à Milwaukee malgré un comeback héroïque.
00h00
Résumé
Écouter
En 30 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.

Crédit photo : © Jordan Godfree-Imagn Images

Les Atlanta Hawks ont failli créer la sensation face aux Milwaukee Bucks, s’inclinant finalement 112-110 dans un finish haletant. Mené de 16 points au début du troisième quart-temps, Atlanta a orchestré une remontée spectaculaire qui a bien failli porter ses fruits.

Dyson Daniels au cœur de la remontée d’Atlanta

Le meneur australien Dyson Daniels (22 ans) a été l’artisan principal de cette remontée. En 30 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives, passant à une passe d’un second triple-double en carrière. Sa performance a été déterminante dans la réaction des Hawks, qui ont dominé les deux derniers quart-temps 72-58.

PROFIL JOUEUR
Dyson DANIELS
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 22 ans (17/03/2003)

Nationalités:

Australia_flag.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
11,8
#155
REB
6,7
#55
PD
6,2
#26

Daniels a contrôlé le tempo durant le comeback d’Atlanta, accélérant constamment le jeu après les stops défensifs et trouvant ses coéquipiers en position de tir. Son impact ne s’est pas limité à l’attaque : avec 3 interceptions et 1 contre, il a multiplié les contre-attaques des Hawks grâce à son activité défensive.

Une performance complète malgré la défaite

L’Australien continue cependant de peiner à 3-points, manquant ses deux tentatives de la soirée. Malgré cette lacune, il a partagé efficacement les responsabilités offensives avec un secteur arrière en grande forme, permettant aux Hawks de revenir dans le match.

L’avance prise par Milwaukee en première mi-temps s’est finalement révélée décisive. Les Bucks ont résisté au rythme offensif d’Atlanta en fin de match, s’échappant avec une victoire de deux points qui gâche ce qui était sans doute la performance la plus complète de Daniels cette saison.

Pour les Hawks, cette défaite de justesse met en lumière une évolution claire : Daniels ne se contente plus de combler les vides dans l’effectif. Il dirige désormais les systèmes de jeu, structure l’attaque et flirte avec le triple-double grâce à son impact global plus que par le volume de ses statistiques.

