NBA

Lamar Odom arrêté pour conduite en état d’ivresse à Las Vegas

L'ancienne star NBA Lamar Odom a été interpellé samedi dernier près de l'aéroport Harry Reid International pour suspicion de conduite sous influence et excès de vitesse.
00h00
Crédit photo : © Kyle Terada-Imagn Images

L’ex-champion NBA Lamar Odom a été arrêté samedi dernier à Las Vegas pour suspicion de conduite en état d’ivresse, ont annoncé les autorités mardi. L’ancien joueur des Lakers, âgé de 46 ans, a été interpellé sur l’Interstate 15 près de l’aéroport international Harry Reid.

Des charges multiples retenues contre l’ancien champion

Selon le sergent Shawn Haggstrom de la patrouille routière du Nevada, Odom pourrait faire face à plusieurs accusations, notamment conduite sous influence, excès de vitesse et défaut de maintien dans sa voie de circulation. Les registres de la prison du comté de Clark indiquent que l’ancien basketteur n’était plus en détention mardi.

Cette arrestation n’est pas la première pour Odom, qui avait déjà été arrêté pour conduite en état d’ivresse à Los Angeles en 2013. La même année marquait également son mariage très médiatisé avec Khloé Kardashian, union qui avait fait l’objet d’une émission de télé-réalité avant que le couple ne divorce quelques mois plus tard.

Un parcours NBA brillant terni par les problèmes personnels

Lamar Odom a connu une carrière NBA remarquable de 14 saisons, remportant les championnats 2009 et 2010 avec les Los Angeles Lakers. Il a également porté les maillots des LA Clippers, du Miami Heat et des Dallas Mavericks au cours de sa carrière professionnelle.

En 2015, l’ancien joueur avait fait la une des journaux après un grave incident médical survenu lors d’un séjour dans le Nevada. Cet épisode avait marqué une période particulièrement difficile de sa vie post-NBA.

Les tentatives pour obtenir un commentaire de la part d’un agent sportif représentant Odom sont restées sans réponse. Aucune information concernant son avocat n’a été communiquée par les autorités.

