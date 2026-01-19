Les Brooklyn Nets s’inclinent lourdement face aux Bulls, 124-102

Les Brooklyn Nets ont vécu une soirée difficile au United Center, s’inclinant largement face aux Chicago Bulls sur le score de 124-102. Cette défaite vient équilibrer la double confrontation entre les deux équipes, après la victoire des Nets 112-109 vendredi soir à Brooklyn.

Une défense des Nets complètement défaillante

L’entraîneur Jordi Fernández n’a pas mâché ses mots après la rencontre : « On a manqué de défense, surtout en première mi-temps. 70 points encaissés en première période, c’est trop. Je ne pense pas que ce soit mieux en seconde, mais on n’a pas joué dur de manière constante. On a essayé par moments mais notre objectif n’était pas là. C’est le combat qu’on doit mener en premier, faire tout aussi dur que possible au mieux de nos capacités, puis se concentrer sur ce qu’on essaie de faire. »

Les Bulls ont dominé la première mi-temps en réussissant 12 de leurs 20 tentatives à 3-points, profitant des nombreuses failles dans la défense de Brooklyn. Coby White a été particulièrement efficace avec 5 paniers primés réussis en première période, terminant la rencontre avec 24 points.

Quelques satisfactions individuelles malgré la défaite

Du côté des performances individuelles, Cam Thomas a égalé son record en carrière avec 10 passes décisives pour seulement une perte de balle, bien qu’il n’ait marqué que 3 points. Nolan Traoré a établi ses nouveaux records personnels avec 16 points et 4 paniers à 3-points réussis.

Pour Chicago, Ayo Dosunmu a ajouté 19 points à l’effort collectif, tandis que Nikola Vučević a compilé 17 points, 11 rebonds et 6 passes. Matas Buzelis a également contribué avec 17 points. Les Bulls ont pris le contrôle du match dès la fin du premier quart-temps grâce à un 10-0 orchestré par Dosunmu, menant 39-22 à l’issue de la première période.

Cette neuvième défaite en onze matches pour Brooklyn confirme les difficultés actuelles de l’équipe, qui recevra Phoenix dès lundi soir pour tenter de rebondir rapidement.