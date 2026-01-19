Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers

Sacramento s'incline 117-110 contre Portland après quatre victoires consécutives. Deni Avdija mène la charge des Blazers avec 30 points pour son retour de blessure, mettant fin à la belle dynamique des Kings.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers

Deni Avdija a été l’artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18

Crédit photo : © Dennis Lee-Imagn Images

La belle série des Sacramento Kings s’est arrêtée dimanche soir au Golden 1 Center. Après quatre victoires consécutives, les Kings se sont inclinés 117-110 face aux Portland Trail Blazers dans un match qu’ils n’ont jamais vraiment contrôlé. Cette défaite rappelle la réalité d’une saison difficile pour Sacramento, désormais à 12 victoires pour 31 défaites.

Deni Avdija a été l’artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18 au tir pour son retour après trois matchs d’absence en raison de douleurs au dos. L’ailier a également distribué 8 passes décisives en 32 minutes de jeu.

La défense intérieure, point faible persistant

Le principal problème des Kings s’est une nouvelle fois situé dans la raquette. Portland a dominé la peinture avec 62 points inscrits contre 50 pour Sacramento, et surtout un impressionnant 10/11 dans la zone restrictive. Les Blazers ont fait particulièrement mal en première mi-temps, inscrivant 38 points dans la peinture contre seulement 20 pour les Kings.

Donovan Clingan a profité de ces failles défensives pour réaliser un double-double de 21 points et 17 rebonds, son 15ème de la saison. Le pivot sophomore a inscrit 17 de ses points après la pause, accompagné de Shaedon Sharpe, 27 points, pour maintenir Portland à distance.

Malgré une tentative de remontée en fin de match menée par Malik Monk (23 points) et Russell Westbrook (23 points également), les Kings n’ont jamais pu combler complètement l’écart creusé en première période. Sacramento a réduit l’écart à quatre points à 18 secondes de la fin, mais il était trop tard.

Sabonis en phase de réintégration

Deuxième rencontre depuis son retour après 27 matchs d’absence pour une blessure au genou, Domantas Sabonis a joué 20 minutes en sortie de banc. Le pivot lituanien a compilé 8 points et 8 rebonds, mais aussi 6 balles perdues, montrant qu’il n’a pas encore retrouvé son rythme optimal.

LIRE AUSSI

L’entraîneur Doug Christie a d’ailleurs préféré laisser Dylan Cardwell sur le parquet dans les moments cruciaux. Le rookie a réalisé son premier double-double en carrière avec 12 points et 10 rebonds. « Il revient juste, c’est un processus », a expliqué Christie concernant la gestion de Sabonis.

Cette défaite, bien qu’elle mette fin à une belle série, n’est pas forcément négative pour Sacramento dans l’optique de la draft. Les Kings poursuivent leur homestand de sept matchs mardi face au Miami Heat.

– Journée 19012026
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0