Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers

La belle série des Sacramento Kings s’est arrêtée dimanche soir au Golden 1 Center. Après quatre victoires consécutives, les Kings se sont inclinés 117-110 face aux Portland Trail Blazers dans un match qu’ils n’ont jamais vraiment contrôlé. Cette défaite rappelle la réalité d’une saison difficile pour Sacramento, désormais à 12 victoires pour 31 défaites.

Deni Avdija a été l’artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18 au tir pour son retour après trois matchs d’absence en raison de douleurs au dos. L’ailier a également distribué 8 passes décisives en 32 minutes de jeu.

La défense intérieure, point faible persistant

Le principal problème des Kings s’est une nouvelle fois situé dans la raquette. Portland a dominé la peinture avec 62 points inscrits contre 50 pour Sacramento, et surtout un impressionnant 10/11 dans la zone restrictive. Les Blazers ont fait particulièrement mal en première mi-temps, inscrivant 38 points dans la peinture contre seulement 20 pour les Kings.

Donovan Clingan a profité de ces failles défensives pour réaliser un double-double de 21 points et 17 rebonds, son 15ème de la saison. Le pivot sophomore a inscrit 17 de ses points après la pause, accompagné de Shaedon Sharpe, 27 points, pour maintenir Portland à distance.

Malgré une tentative de remontée en fin de match menée par Malik Monk (23 points) et Russell Westbrook (23 points également), les Kings n’ont jamais pu combler complètement l’écart creusé en première période. Sacramento a réduit l’écart à quatre points à 18 secondes de la fin, mais il était trop tard.

Russell Westbrook against the Blazers tonight: 23 Points

9/15 FG (60%)

3/6 3PT (50%)

3 Rebounds

7 Assists

3 Steals

70.5 TS%

All in 31 minutes

Kings still lose A contender should come calling 🔜 Russ player of the week in Year 18? 👀 pic.twitter.com/R5cFNK4nBG — Beastbrook (@Beastbr00k0) January 19, 2026

Sabonis en phase de réintégration

Deuxième rencontre depuis son retour après 27 matchs d’absence pour une blessure au genou, Domantas Sabonis a joué 20 minutes en sortie de banc. Le pivot lituanien a compilé 8 points et 8 rebonds, mais aussi 6 balles perdues, montrant qu’il n’a pas encore retrouvé son rythme optimal.

L’entraîneur Doug Christie a d’ailleurs préféré laisser Dylan Cardwell sur le parquet dans les moments cruciaux. Le rookie a réalisé son premier double-double en carrière avec 12 points et 10 rebonds. « Il revient juste, c’est un processus », a expliqué Christie concernant la gestion de Sabonis.

Cette défaite, bien qu’elle mette fin à une belle série, n’est pas forcément négative pour Sacramento dans l’optique de la draft. Les Kings poursuivent leur homestand de sept matchs mardi face au Miami Heat.