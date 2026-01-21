Le Miami Heat écrase Sacramento avec 21 paniers derrière l’arc pour une victoire 130-117

Le Miami Heat a livré une performance offensive spectaculaire en s’imposant 130-117 face aux Sacramento Kings mardi soir au Golden 1 Center. Cette victoire marque la troisième en cinq matchs pour la franchise floridienne, qui a dominé les débats grâce à une adresse remarquable à 3-points.

Une pluie de 3-points dès le premier quart-temps

L’efficacité offensive du Heat s’est construite autour d’un festival à longue distance. Miami a converti 21 de ses 42 tentatives à 3-points (50%), avec une première mi-temps particulièrement impressionnante où l’équipe en a inscrit 15 sur 24 (62,5%). Norman Powell a donné le ton dès le premier quart-temps en réussissant trois tirs primés, permettant au Heat de prendre rapidement les devants.

Simone Fontecchio a brillé en sortie de banc avec 15 points grâce à cinq paniers primés réussis. Cette performance collective à longue distance a permis au Heat de mener 77-64 à la pause, notamment grâce à un deuxième quart-temps à 45 points incluant neuf 3-points.

Bam Adebayo a mené au scoring avec 25 points, tandis que Norman Powell a ajouté 22 points. Andrew Wiggins a contribué avec 19 points, et Pelle Larsson a compilé 16 points accompagnés de neuf passes décisives, le meilleur total de l’équipe dans cette catégorie.

Sacramento continue de chuter malgré les efforts individuels

Les Kings (12-32) ont encaissé leur deuxième défaite consécutive après avoir remporté quatre victoires de suite, leur meilleure série de la saison. L’équipe californienne se retrouve désormais à 20 victoires, sous la barre des 50% et à seulement 3 matchs du plus mauvais bilan NBA.

DeMar DeRozan a mené l’attaque des Kings avec 23 points, soutenu par Russell Westbrook qui a ajouté 22 points avec un excellent 9 sur 14 aux tirs. Malik Monk a contribué avec 18 points, tandis que Dylan Cardwell a capté 12 rebonds.

L’entraîneur Doug Christie a fait des choix tactiques surprenants en limitant le temps de jeu de Zach LaVine et Domantas Sabonis à seulement cinq minutes chacun en seconde période. « C’est difficile, mais tu essaies de trouver ce groupe qui apporte de l’énergie », a expliqué Christie après la rencontre. « C’est difficile d’essayer de trouver un rythme qui apporte cette énergie et qui permet de bien jouer ensemble. »

Cette défaite illustre les difficultés défensives persistantes de Sacramento, qui a encaissé 130 points ou plus pour la 12ème fois cette saison, le troisième total le plus élevé de la ligue. Les Kings recevront les Toronto Raptors mercredi pour conclure leur série de sept matchs à domicile.