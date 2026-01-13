Recherche
Basketball Champions League

Noam Yaacov en feu, 36 points pour porter Ostende face à Mons-Hainaut

BNXT League - Auteur d’une performance XXL en BNXT League, Noam Yaacov a signé 36 points lors de la large victoire du Filou Ostende contre Mons-Hainaut (115-95). L’ex-meneur de l’ASVEL confirme sa saison exceptionnelle en Belgique.
00h00
Noam Yaacov s'éclate en Belgique avec Ostende cette saison

Crédit photo : FIBA

Noam Yaacov continue d’illuminer la BNXT League. Ce samedi, le meneur israélo-danois du Filou Ostende a livré l’un des plus gros cartons offensifs de la saison, guidant son équipe vers un succès autoritaire face à l’Union Mons-Hainaut (115-95). Avec 36 points au compteur, l’ancien joueur de l’ASVEL a rappelé qu’il était aujourd’hui l’un des moteurs majeurs du collectif ostendais au scoring comme à la création.

Un récital offensif pour relever la tête

Battus une semaine plus tôt par les Kortrijk Spurs (75-85) – soit seulement leur deuxième défaite de la saison en championnat -, les joueurs d’Ostende avaient à cœur de réagir. Mission accomplie, et de quelle manière. Dans ce contexte, Noam Yaacov a survolé la rencontre : 36 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception. Il termine meilleur marqueur du match, mais aussi meilleur rebondeur et intercepteur de son équipe, démonstration de sa panoplie offensive.

Ce succès permet au club belge d’afficher un solide bilan de 13 victoires pour 2 défaites, synonyme de deuxième place au classement, juste derrière Anvers.

En face, la situation est bien plus délicate pour l’Union Mons-Hainaut. Le club wallon enchaîne une quatrième défaite consécutive en championnat et peine à retrouver de la constance.

En revanche la dynamique d’Ostende est nettement plus sombre sur la scène européenne, avec un zéro pointé en Ligue des Champions (BCL) : six défaites en six matches et une dernière place de groupe synonyme d’élimination.

Un parcours formateur avant l’explosion

Passé par le centre de formation de l’ASVEL, Noam Yaacov a ensuite poursuivi son développement en Israël, à l’Hapoel Jerusalem puis à l’Hapoel Tel-Aviv, avant de rejoindre le Filou Ostende l’été dernier. Un choix qui s’avère aujourd’hui payant, tant le meneur-arrière s’impose comme l’un des joueurs les plus complets de la BNXT League.

Cette sortie à 36 points est déjà son troisième match à plus de 30 unités cette saison, après ses 33 points contre LWD Basket le 4 octobre et ses 37 points face aux Heroes Den Bosch le 6 décembre.

La meilleure saison statistique de sa carrière

Sur les 13 rencontres de saison régulière en championnat belgo-néerlandais, Noam Yaacov affiche les meilleures moyennes de sa carrière : 18,8 points, 3,8 rebonds, 5,5 passes décisives et 1 interception en seulement 24 minutes de jeu.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Noam Yaacov.jpg
Noam YAACOV
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 21 ans (20/10/2004)
Nationalités:

logo isr.jpg
logo den.jpg
Stats 2025-2026 / BNXT League
PTS
18,8
#9
REB
3,8
#73
PD
5,5
#8

Il est le meilleur marqueur, passeur et intercepteur de son équipe, tout en figurant parmi les tout meilleurs de la ligue : 6e à l’évaluation, 8e marqueur, 9e passeur et 7e au pourcentage à 3-points en BNXT League.

Des performances européennes contrastées

En BCL, le bilan collectif est décevant malgré des prestations individuelles intéressantes. Noam Yaacov tourne à 15 points, 3,5 rebonds, 7 passes et 0,8 interception en 25 minutes de moyenne.

Meilleur marqueur et passeur de son équipe, il s’est notamment illustré dès le premier match contre Karditsas avec 27 points, 2 rebonds et 8 passes (défaite 93-95), puis lors du match retour avec un double-double à 11 points et 10 passes (défaite 78-82). Les défaites ne l’ont pas empêché d’exprimer son talent, lui qui a connu l’EuroLeague et l’EuroCup ces dernières saisons, deux championnats dans lesquels il peinait cependant à s’exprimer.

Cap sur Leiden

Le Filou Oostende tentera de confirmer cette dynamique le 17 janvier prochain face à ZZ Leiden, actuel quatrième du championnat, qui reste sur deux défaites consécutives. Une nouvelle occasion pour Noam Yaacov de poursuivre une saison qui ressemble, semaine après semaine, à un véritable tournant dans sa carrière.

 

