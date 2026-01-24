Pacôme Dadiet enfin récompensé en G-League : 26 points et une première victoire avec Westchester

Alors que son temps de jeu reste anecdotique en NBA pour sa deuxième saison avec les New York Knicks (0,4 point, 0,5 rebond et 0,4 passe décisive en 18 matchs joués), Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) a retrouvé de l’espace pour s’exprimer en G-League. Avec les Westchester Knicks, le Franco-Ivoirien a signé son premier succès de la saison, au terme d’un match référence sur le plan individuel. A ses côtés, Mohamed Diawara a été plus discret en sortie de banc.

ladies and gentleman, Pacôme Dadiet 👏 pic.twitter.com/Rf8XHD5Z6p — Westchester Knicks (@wcknicks) January 24, 2026

Pacôme Dadiet en patron, la victoire en plus

Cette fois, la performance individuelle s’est accompagnée d’un succès collectif. Face aux Windy City Bulls, Pacôme Dadiet a compilé 26 points à 10/16 aux tirs, dont 4/10 à 3-points, avec 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en près de 38 minutes.

S’il avait déjà montré son potentiel offensif cette saison (29 puis 28 points lors de précédentes sorties), cette rencontre fait figure de match le plus abouti, tant dans l’impact que dans la maîtrise.

Redescendu avec lui en G-League, le rookie français Mohamed Diawara s’est contenté de 7 points à 3/8 et 5 rebonds en 20 minutes en sortie de banc.

Un duel symbolique face à Kevin Knox II

L’ailier franco-ivoirien a notamment pris le dessus sur Kevin Knox II (21 points à 7/14 et 7 rebonds), ancien choix de draft des Knicks désormais en G-League. Un face-à-face qui n’a pas échappé aux fans new-yorkais sur les réseaux sociaux, prompts à souligner la prestation solide de Dadiet face à un ancien de la maison.

Pacome Dadiet blows by Kevin Knox Trey Jemison blocks Kevin Knox pic.twitter.com/Fh7Ljtfbdi — New York Basketball (@NBA_NewYork) January 24, 2026

Une saison encore compliquée collectivement

Malgré ce succès, la situation reste délicate pour Westchester. Il ne s’agit que de la cinquième victoire en 14 matchs de saison régulière, laissant les Knicks à la 14e place sur 16 à l’Est. L’objectif reste désormais de recoller au 8e et dernier qualifié pour les playoffs, le Noblesville Boom (7 victoires, 6 défaites).

Pour Pacôme Dadiet, l’enjeu est clair : continuer à profiter de ces passages en G-League pour engranger du rythme, de la confiance et montrer qu’il mérite davantage de considération dans la rotation new-yorkaise.