Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
G League

Pacôme Dadiet enfin récompensé en G-League : 26 points et une première victoire avec Westchester

G-League - Pacôme Dadiet a enfin connu la victoire cette saison en G-League. Peu utilisé en NBA par les New York Knicks, l’ailier franco-ivoirien s’est illustré avec Westchester malgré un contexte collectif encore fragile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pacôme Dadiet enfin récompensé en G-League : 26 points et une première victoire avec Westchester

Pacôme Dadiet a retrouvé des sensations basket en G-League ce vendredi 23 janvier

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Alors que son temps de jeu reste anecdotique en NBA pour sa deuxième saison avec les New York Knicks (0,4 point, 0,5 rebond et 0,4 passe décisive en 18 matchs joués), Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) a retrouvé de l’espace pour s’exprimer en G-League. Avec les Westchester Knicks, le Franco-Ivoirien a signé son premier succès de la saison, au terme d’un match référence sur le plan individuel. A ses côtés, Mohamed Diawara a été plus discret en sortie de banc.

Pacôme Dadiet en patron, la victoire en plus

Cette fois, la performance individuelle s’est accompagnée d’un succès collectif. Face aux Windy City Bulls, Pacôme Dadiet a compilé 26 points à 10/16 aux tirs, dont 4/10 à 3-points, avec 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en près de 38 minutes.

Pacôme DADIET
Pacôme DADIET
26
PTS
6
REB
2
PDE
Logo G League
WES
114 104
BUL

S’il avait déjà montré son potentiel offensif cette saison (29 puis 28 points lors de précédentes sorties), cette rencontre fait figure de match le plus abouti, tant dans l’impact que dans la maîtrise.

Redescendu avec lui en G-League, le rookie français Mohamed Diawara s’est contenté de 7 points à 3/8 et 5 rebonds en 20 minutes en sortie de banc.

Un duel symbolique face à Kevin Knox II

L’ailier franco-ivoirien a notamment pris le dessus sur Kevin Knox II (21 points à 7/14 et 7 rebonds), ancien choix de draft des Knicks désormais en G-League. Un face-à-face qui n’a pas échappé aux fans new-yorkais sur les réseaux sociaux, prompts à souligner la prestation solide de Dadiet face à un ancien de la maison.

Une saison encore compliquée collectivement

Malgré ce succès, la situation reste délicate pour Westchester. Il ne s’agit que de la cinquième victoire en 14 matchs de saison régulière, laissant les Knicks à la 14e place sur 16 à l’Est. L’objectif reste désormais de recoller au 8e et dernier qualifié pour les playoffs, le Noblesville Boom (7 victoires, 6 défaites).

Pour Pacôme Dadiet, l’enjeu est clair : continuer à profiter de ces passages en G-League pour engranger du rythme, de la confiance et montrer qu’il mérite davantage de considération dans la rotation new-yorkaise.

G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Deux saisons à ne pas jouer (et l'Allemagne avant pour en faire un mercenaire robot), son agent mériterait des claques
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
ELITE 2
00h00Grotzinger et Hamon-Crespin non retenus pour le Young Star Game LNB : « Un oubli scandaleux » pour Vincent Dumestre
À l’étranger
00h00Parker Jackson-Cartwright continue de s’éclater en Australie
ELITE 2
00h00« Globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses », analyse Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Rouen
T.J. Shorts a retrouvé des responsabilités contre le Maccabi Tel-Aviv jeudi soir
EuroLeague
00h00Sous pression au Panathinaikos, T.J. Shorts répond sur le parquet face au Maccabi
Leon Stergar va-t-il prolonger au Limoges CSP ?
Betclic ELITE
00h00Limoges souhaite prolonger Leon Stergar
Pacôme Dadiet a retrouvé des sensations basket en G-League ce vendredi 23 janvier
G League
00h00Pacôme Dadiet enfin récompensé en G-League : 26 points et une première victoire avec Westchester
Betclic ELITE
00h00Chalon avec sa nouvelle recrue face à Cholet
Natéo Des Bordes a planté 21 points contre Tours
NM1
00h00Le Pôle France signe sa deuxième victoire de la saison, contre un poids lourd de NM1 !
Le Levallois Metropolitans Basketball Club prend encore un peu plus d'avance dans la poule A
NM1
00h00Levallois et Le Havre déroulent et creusent l’écart en tête des deux poules
Dario Gjergja revient sur la défaite de Limoges contre Strasbourg (82-86)
Betclic ELITE
00h00« Vous avez un pistolet pour que je me tire dessus ? C’est ça mon sentiment » ; Dario Gjergja, abattu après Limoges – Strasbourg
1 / 0
Livenews NBA
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
1 / 0