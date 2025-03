Paris n’a pas rebondi contre le Fenerbahçe

Sarunas Jasikevicius l’avait annoncé : pour battre le Paris Basketball, il fallait en contrôler la vitesse parisienne. Pourtant, ce lundi soir, le Fenerbahçe Istanbul a rapidement pris l’eau face à la fougue parisienne. Emmené par un T.J. Shorts incisif (22 points à 9/17 aux tirs, 8 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 28 d’évaluation en 28 minutes), le club de la capitale a pris un départ canon (9-1) et menait encore 45-37 à la pause, après un ultime panier du spécialiste des buzzer beaters.

Mais Paris a fini par se heurter à un mur : celui du rebond offensif. En captant 30 rebonds offensifs (contre 15 défensifs pour Paris), le Fenerbahçe a égalé le record de l’EuroLeague, détenu jusque-là par le CSKA Moscou depuis décembre 2020. Une domination qui a pesé lourd dans une fin de match irrespirable, où chaque possession comptait.

Most offensive rebounds in a game was also 30 by CSKA Moscow on 30/12/2020 vs Milan.

The record has been tied. https://t.co/s3jtsh4fQU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 3, 2025